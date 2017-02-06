Земли обетованные

Новосибирцам бесплатно раздают огромные участки c видом на лес и море — но условия там настолько суровые, что власти выдают смельчакам до 20 миллионов подъемных

Земли обетованные

С февраля каждый житель России может бесплатно получить так называемый дальневосточный гектар — выбрать в интернете участок, заполнить анкету и поехать осваивать просторы Дальнего Востока. По подсчетам властей, уехать уже готовы 44 новосибирца. Корреспондент НГС.НОВОСТИ разобралась, что ждет мигрантов на Дальнем Востоке, как им обещают помочь власти и действительно ли перспектива получения бесплатной земли настолько заманчива.

С 1 февраля 2017 года любой гражданин России может получить бесплатный гектар в 9 регионах Дальневосточного федерального округа. Программа по раздаче земли в этих регионах страны стартовала 1 октября прошлого года, но была доступна только для местных жителей — теперь же Министерство по развитию Дальнего Востока разрешило брать участки всем желающим.


Всего на Дальнем Востоке может быть выдано до 140 млн га земли — т.е. почти по 1 га на каждого жителя страны. Если оформить коллективную заявку, можно получить и 10 га земли. Наделы на Дальнем Востоке даются на 5 лет по договорам безвозмездного пользования. После их истечения можно переоформить участок для долгосрочной аренды или в собственность.


Сам механизм получения участка достаточно прост: надо иметь доступ к сервису gosuslugi.ru и заполнить заявку в системе «На Дальний Восток». На выбор доступны участки различного назначения — сельскохозяйственного, под жилищную застройку и охоту, «по сути все, что не запрещено законом», пояснили в пресс-службе министерства.


На сайте можно выбрать конкретный участок и посмотреть меры поддержки, которые обещают оказать переселенцам в регионах Дальнего Востока.


Например, в Магаданской области и в Приморском крае обещают квоты на заготовку древесины для домов — до 100 кубов древесины раз в 25 лет или грант «Начинающий фермер» — до 1,5 млн руб. на создание и развитие фермерского хозяйства и на бытовое обустройство. В Якутии можно получить грант на «семейные животноводческие фермы» — до 21,6 млн руб. (не более 60 % понесенных затрат) и т.д.


Кроме того, власти обещают тем, кто поедет на Дальний Восток и организует там бизнес, кредит по льготной ставке 9,6–10,6 % годовых при сумме кредита от 10 млн руб. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке помогает министерству в реализации программы и разработало 30 бизнес-планов по использованию земли — на сайте агентства уже размещены готовые идеи, как и за какую цену можно создать свое тепличное хозяйство или производство полуфабрикатов.


С 1 февраля со всей России поступило уже около 5 тыс. заявлений на получение земельных участков, а за весь период действия программы — более 48 тыс., подсчитали в Агентстве по развитию человеческого капитала. Самыми активными оказались сами жители Дальнего Востока — Якутии, Приморья и Сахалина. Также немало желающих нашлось в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской, Калининградской и Свердловской областях.


От новосибирцев поступило уже 44 заявки на «дальневосточные гектары».


Оперативно предоставить контакты потенциальных переселенцев в министерстве не смогли, сославшись на конфиденциальность информации.


Земли обетованные

Чиновники рассчитывают, что программа еще «разгонится», и прямо сравнивают проект с освоением Дальнего Востока при премьер-министре Петре Столыпине в самом начале XX века. «Если вспомнить столыпинские времена, переселялись на Дальний Восток в основном с юга России и Украины, из украинских губерний тогдашней Российской империи. Поэтому интерес южных регионов — именно к сельскому хозяйству, к свободным земельным ресурсам», — сравнил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев в интервью РИА Новости. По мнению Качаева, на предлагаемых землях «хорошие климатические условия».


В Агентстве по развитию человеческого капитала уточнили, что климат здесь «варьирует от арктического до муссонного», что обусловлено огромной протяженностью территории с севера на юг (почти на 4500 км) и с запада на восток (на 2500–3000 км). Основные земледельческие районы сосредоточены в трех субъектах в южной части федерального округа — Амурской области, Хабаровском и Приморском краях.


По информации Агентства, около 55 % забронировавших участки собираются строить дома с личным подсобным хозяйством, самыми популярными в этом виде использования оказались Амурская область, Камчатский и Приморский края и Еврейская автономная область.


Следующие по популярности участки — под сельское хозяйство. «Заняться растениеводством, пчеловодством, животноводством и другими видами аграрной деятельности планируют в общей сложности 16 % граждан, оформивших заявки. Наибольшей популярностью такой вариант освоения земли пользуется у жителей Магаданской области, Еврейской автономной области и Якутии», — отметили в Агентстве. Еще 8 % планируют заняться туристическим бизнесом в Магаданской области, Приморском крае и на Камчатке. И еще около 4 % хотят обустроить места для охоты и рыбалки — преимущественно на Чукотке и в Якутии.


«Статистика показывает, что наибольший интерес к программе "Дальневосточный гектар" проявляют граждане возрастом от 25 до 34 лет.


Это наиболее активные в социальном и экономическом плане люди, ведь для освоения земельных участков понадобятся и силы, и время, и опыт», — заверили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.


Самая большая ошибка человека, который желает получить гектар, — непонимание, чем он хочет на этой земле заниматься, и просто «погоня за бесплатным», рассказал НГС.НОВОСТИ уроженец Южно-Сахалинска Виталий Афанасьев, получивший свой бесплатный участок этой зимой. «Я выбирал землю, чтобы построить [дом] и жить. Но быстро понял, что на большом участке можно жить не только самому, но и под бизнес», — пояснил он. Он оставил заявку на сайте в октябре, через 20 дней ему пришло одобрение, но договор Виталий Афанасьев заключил только в декабре — а до этого составлял бизнес-план и разбирался в положенных льготах.


В мае предприниматель приступит к строительству 4-этажного дома с детской площадкой и парковкой для молодых семей на участке в получасе езды от Южно-Сахалинска, квартиры они смогут приобрести в том числе в ипотеку. Афанасьев подчеркнул, что вместе с партнером по бизнесу он задумал создать неподалеку от этого дома распределительный центр сельскохозяйственной продукции — и дать работу в нем жильцам дома.


Земли обетованные

Перспективы будущих жителей Дальнего Востока могут выглядеть заманчиво, однако некоторые эксперты все же сомневаются в больших миграционных потоках в те края. «Почему не поедут [массово]? По нескольким причинам.


Первая причина в том, что гектар — это очень немного. Понимаете, это в Краснодарском крае золото или в Ростовской области, а на Дальнем Востоке, особенно с учетом инфраструктурной необустроенности, — это очень мало», 


— рассказал ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин. Кроме того, у обладателей бесплатной земли должен быть солидный капитал для создания рентабельного хозяйства, уверен экономист.


«И потом, есть противодействующие факторы миграционному развитию Дальнего Востока — например, качество образования, особенно высшего. Заканчивая школу или вуз, молодежь уезжает получать образование в Москве, Питере, Новосибирске или вообще за рубежом. Также есть вопросы, связанные с доступностью квалифицированного здравоохранения. Они, скорее всего, весь эффект съедят», — высказался он. По мнению эксперта, практически единственное, чем успешно может заниматься фермер на «дальневосточном гектаре», — это выращивание сои и подобных культур, которые востребованы в Китае.


Земли обетованные

Доцент кафедры экономической географии и картографии географического факультета Алтайского госуниверситета Александр Кротов вовсе называет программу «пиар-акцией для населения», которая, при всей своей масштабности, вряд ли массово заманит россиян на дальневосточные земли. Он уверен, что сибирякам доступны сельскохозяйственные земли в лучших условиях у себя на родине.


«Берем даже наш Алтайский край — у нас чернозем, почва гораздо более эффективна и плодородна. И с точки зрения развития инфраструктуры тоже лучше. Да, здесь земля не бесплатна, но стоимость земли на Алтае — очень дешевая в сравнении с рыночной… Стоимость жизни на Дальнем Востоке очень дорога, не гектар [земли] решает там, а хорошее место работы. Решает приближенность к ресурсам, к рыбе. Там востребована может быть рыбная ловля, но все это занято местными, все икорные места», — добавил Александр Кротов.


Его мнение разделяет создатель барабинского фермерского кооператива NewKolhoz Константин Терещенко. «Зачастую земли сельхозназначения в районах области имеют не очень высокую стоимость, это не самые большие затраты. Другое дело, что для проживания нужен дом, купить скотину, и даже если [нужно построить] просто дачу или усадьбу — это очень большие вложения», — объяснил он. По словам Терещенко, если земли рядом с крупными городами вроде Владивостока и Хабаровска будут востребованны, поскольку снабжены газом и электричеством, то удаленные на сотни километров поля могут так и продолжить пустовать долгие годы.

Мария Морсина
Фото Александра Лыскина (1, 3), Алексея Куденко (2), Виталия Анькова (4) (РИА Новости)

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