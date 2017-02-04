«Слышу — он захрипел»

Отдых на популярном горнолыжном курорте стоил жизни туристу из Нефтеюганска. Молодой парень, спускавшийся с горы Зеленая, врезался в лыжницу из Новосибирска и получил серьезные травмы — спасти его не удалось. По одной из версий, лыжник несся с бешеной скоростью с горы. Сразу после инцидента власти Кемеровской области потребовали провести для отдыхающих дополнительные инструктажи. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнал подробности смертельного случая и выяснил, как избежать инцидентов на экстремальном отдыхе.

Утром 1 февраля на горнолыжном курорте в Шерегеше во время спуска с горы Зеленая разбился насмерть 31-летний житель Нефтеюганска Андрей Г., сообщили в управлении СК по Кемеровской области. Инцидент произошел на трассе «Доллар»: «Предварительно установлено, что потерпевший спускался с горы Зеленая на горных лыжах, совершил столкновение с женщиной, упал. Она вызвала спасателей. В ходе оказания медицинской помощи мужчина скончался», — добавили в СК.





Мужчина получил перелом шеи и черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. 32-летняя туристка из Новосибирска Анна Н. отделалась легким сотрясением, ушибами лица и тела, врачи отпустили ее домой.





Как уточнили НГС.НОВОСТИ очевидцы, девушка каталась не на сноуборде, как сообщали ранее, а на горных лыжах: она петляла по трассе и врезалась в мужчину, когда делала поворот слева направо.





Ранее сообщалось, что женщина совершала спуск на сноуборде, но, как рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ источники на горнолыжном курорте, она также каталась на горных лыжах. По сообщениям очевидцев на форуме любителей отдыха в Шерегеше, турист из Нефтеюганска ехал вниз на прямых ногах с бешеной скоростью — уйти от столкновения он не смог.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ разыскал знакомую попавшей в больницу сибирячки. Ирина Пирч вспоминает: «Мы спускались вчетвером — мой муж, я, Анна и еще наша родственница Наталья — она уехала чуть-чуть вперед, мой муж шел сзади, а мы с ней (Анной) ехали в двух-трех метрах друг от друга змейкой, срезая склон по диагонали. Сначала я шла впереди Анны, потом она меня обогнала и пошла вправо. Тут я боковым зрением вижу, что кто-то пронесся и упал, образовались большие клубы снега.





Когда снежная пыль рассеялась, увидела, что на снегу лежат два человека.





Я сначала подумала, что Аня должна была проехать, но по одежде поняла, что она лежит. Я тут же побежала к ней, Аня застонала. Получается, она упала лицом вниз, потом перевернулась на спину и держалась за лицо. Парень лежал чуть выше по диагонали и не подавал никаких признаков жизни. К нему подбежали ребята и начали делать реанимацию, так как он перестал дышать. Пока я осматривала Аню, слышу, он захрипел. Мы тут же начали звонить спасателям, через несколько минут приехал спасатель на снегоходе и тоже пытался реанимировать пострадавшего, делал ему массаж сердца, искусственное дыхание, но, как выяснилось позже, уже в тот момент его зрачки не реагировали.





Как потом мне рассказала Аня, она не видела парня, он ехал сверху. Как он не заметил Аню, непонятно. У нас есть предположение, что в момент удара он обернулся, смотрел в другую сторону, потому что никаких внешних повреждений, кроме ссадин на левой стороне лица, у него не было. Или же он просто не справился с управлением во время маневрирования. Аня катается достаточно медленно, подрезать его она просто не могла. Если бы он врезался в нее в шлеме, мне кажется, травмы у Ани были бы куда серьезнее. В судмедэкспертизе потом рассказали, что погибший был трезвый, а его друзья — что он достаточно хорошо умел кататься на горных лыжах. Они также сказали, что у погибшего не было жены и детей».







После инцидента на Зеленой губернатор Кемеровской области Аман Тулеев потребовал, чтобы главы территорий организовали дополнительные инструктажи для сотрудников, отвечающих за безопасность на спусках. Всех отдыхающих на горнолыжных курортах и трассах попросили «быть внимательными и осторожными, соблюдать все правила безопасности при спуске со склонов», сообщила администрация Кемеровской области.







Как рассказали в администрации Таштагольского района, после трагедии на место приехали контролирующие органы из области с проверкой: «Всё проверили, всё точно так же, как и было раньше, — всё в порядке. Трасса была настолько идеальной, что те, кто в этом разбираются (опытные горнолыжники), — пищат от восторга», — подчеркнула пресс-секретарь главы Таштагольского района Марина Кустова.







По ее словам, погибший, скорее всего, не рассчитал своих способностей, не оценил трассу и что сможет на ней сделать. «Категория этой трассы легкая, но он набрал высокую скорость и просто не смог сманеврировать, а дальше воля случая». В администрации добавили, что мужчина был любителем неплохого уровня. «Он вел себя достаточно неразумно, друзья предупреждали его, что он ездит слишком быстро, просили его кататься осторожнее, а он им отвечал, что здесь так здорово, я справлюсь, мне это нравится и я получаю удовольствие. К сожалению, это всё закончилось плачевно, он просто не рассчитал свои силы», — добавила Кустова.







Как рассказал профессиональный инструктор Василий Дергачев, больше всего хлопот в сезон спасателям приносят те, кто впервые встал на сноуборд или лыжи. «Ежедневно спасатели спускают людей со склонов. Чаще всего это происходит по той причине, что новички несутся с горы, не контролируя свою скорость и движение, т.е.





они не могут справиться с лыжами, из-за чего и врезаются в других участников, либо набирают скорость и так прикладываются о склон, что получают серьезные травмы»,





— рассказал Дергачев. По словам инструктора, часто начинающие горнолыжники получают травмы из-за неумения правильно группироваться при падении. По мнению инструктора по горным лыжам Ильи Ратегова, обучение падению — один из самых важных моментов в подготовке любого горнолыжника: «На лыжах нужно падать именно на бок, для того чтобы человек не создавал себе санки — такое положение тела». Инструктор добавил, что в основном среди травм встречаются вывихи, винтовые переломы, растяжения, а также другие травмы суставов. «Голова у лыжников редко касается склона при падении, в основном страдают конечности», — подчеркнул Ратегов.





«Самое опасное, что мы видим ежедневно, это неправильный обгон — когда один пересекает трассу поперек, и кто-то сверху хочет опередить нижнего. Получается, что верхний не предоставляет достаточно расстояния для маневра нижнему лыжнику и сбивает его. В этой ситуации всегда виноват верхний, потому что тот, кто едет снизу, — он не может смотреть наверх», — добавил Ратегов. По его мнению, 90 % всех столкновений в Шерегеше происходят именно по причине неправильного обгона.







Трагедии на горнолыжных курортах не редкость. Среди самых известных случаев — падение известного гонщика Михаэля Шумахера. В конце декабря 2013 года легенда «Формулы-1» серьезно пострадал во время катания на горных лыжах во Франции. Гонщик ударился головой о камень и получил черепно-мозговую травму с кровоизлиянием. В больницу он поступил в критическом состоянии и после операции был введен в состояние искусственной комы. В июле прошлого года менеджер Шумахера сообщила журналистам, что его лечение продолжается, однако подробностей о его состоянии раскрывать не стала.







Еще одну опасность для лыжников и сноубордистов на склонах в конце января нашли в комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. По мнению депутатов, катание по «пухляку» (он же паудер — свежевыпавший снег на склонах, где нет официальных трасс) настолько опасно, что за это нужно брать штраф.





«Нужно принять определенные меры. Нельзя допустить, чтобы любители экстрима подвергали свои жизни опасности.





Размер штрафа пока не установлен. Он будет обсуждаться на парламентских слушаниях, посвященных развитию туризма в России», — цитирует депутата Госдумы Марата Бариева Russia Today. При этом депутат отметил, что авторы проекта пока сами не знают, как ловить и отслеживать тех, кто катается на «диких» склонах.