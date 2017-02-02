Весь день в огне

Фотограф провела сутки с лучшими пожарными Новосибирска — они бросаются в огонь, за 21 секунду собираются на ночной вызов и в складчину готовят плов между пожарами

Новосибирский фотограф Оксана Козырева в рамках авторского проекта «Люди огня» провела один день в пожарной части № 3 Октябрьского района Новосибирска. Часть считается одной из лучших и в то же время одной из самых старых в городе — на ее территории даже сохранилась пожарная каланча. Фотограф в своих снимках показала простой быт тех, кто ежедневно спасает город от стихии, и попала на настоящий пожар, который тушили почти всю ночь. О жизни простых пожарных корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказал замначальника пожарной части № 3 Денис Быков.





Обычный день в самой обычной пожарной части начинается в 9 утра с развода. Один караул из 11 человек сменяется другим. Потом — построение, проверка дыхательных аппаратов со сжатым воздухом, осмотр и прием техники.









Сидеть в будке на въезде в пожарную часть — обязанность каждого из смены. Дежурство длится по 2 часа. И так в течение суток. Пока караул на пожаре, дежурный охраняет территорию части до приезда товарищей.











День в части проходит строго по расписанию: 4 часа в день — занятия по теории или практические уроки по специальности. Проходят типы пожаров, тренируются делать искусственное дыхание, пользоваться средствами защиты. Аппарат со сжатым воздухом надо уметь надевать за минуту. Для личных дел — расслабиться или заштопать одежду — тоже отводятся определенные часы.











Еду в части обычно готовят сообща, хотя любой может привезти с собой обед из дома. Если готовят что-то на всех, то каждый приносит с собой нужные ингредиенты или скидываются деньгами, чтобы отправить посыльного за продуктами.









«В части же стоит и плита, и духовка, и холодильник, и микроволновка. Можно варить, жарить, парить. А тут у меня есть ребята, кто вообще любит готовить — и плов у них, и шурпа, и даже прям деликатесы всякие», — пояснил Денис.











От поступления сигнала о пожаре до прибытия пожарной машины на место должно пройти не более 10 минут. Если вызов поступил во время сончаса, с 22:00 до 6:00, то на территории части раздается сирена — личный состав должен собраться и сесть машину за 21 секунду. «Это — на "пятерку"», — говорит замначальника части.











В пожарные обычно идут после армии. Средняя зарплата здесь — 35 тыс. руб. В комплект снаряжения входит одежда из спецткани, сапоги, шлем-каска, ремень и топор с карабином на ремне. Все это весит около 10 кг, уточнил Денис Быков.











«Религиозны ли пожарные? Вопрос поставил меня в тупик... Это дело личное. Но раз в год 17 сентября мы ходим в церковь на праздник в честь иконы "Неопалимая Купина" — нашей покровительницы», — рассказывает Денис Быков. В части рассказывают, что икону с лампадкой в комнате повесил один из пожарных, но зажигать ее ему не дают: «Говорят, как зажжет лампаду, так сразу в день по 5 пожаров».











Перед сном у пожарных есть час для просмотра телепередач. Смотрят, как правило, новости; кино — вряд ли удастся. «Это называется государственно-правовое информирование. Какие каналы? Тут нет каких-то определенных. До такого фанатизма не доходим», — смеется Денис Быков.











Ночью — вызов. В садовом обществе «Сибиряк» загорелась дача — двухэтажный дом с крепкой баней. Одна из предварительных версий — поджог.











На простой, казалось бы, пожар, в котором, к счастью, никто не пострадал, пришлось потратить много времени — с 2:00 почти до 9:00. Сначала машина забуксовала в колее на одной из нечищеных дорог МЖК «Восточный»…











Потом пожарные по пояс, а где-то и по грудь в снегу тянули рукава к месту пожара. В самом садовом обществе «Сибиряк» снег, естественно, тоже не чистили.











«Они никуда не лезут по одному. Всегда вместе, всегда друг друга страхуют. А тут еще была угроза разрушения крыши. <…> В некоторых местах прорубали кустарник, потому что гидрант не проходил. Люди приехали тушить пожар, а им приходилось заниматься вот этим — расчисткой дорог и т.д.», — описывает Оксана Козырева.











«Обывателю, наверное, кажется, что машина резиновая, и всю воду мы привозим с собой. А тех же двух с половиной тонн воды в ней хватает минут на 7. Расход на один ствол — 5 л в секунду. Потушить [водой из машины] можно лишь небольшое возгорание», — заметил Денис Быков. На крупных пожарах воду берут из водопроводных сетей.











«Случаи гибели на пожарах бывают, это понятно, — рассказывает замначальника части № 3 Денис Быков. — Но их не так много. Люди обычно выходят сами. Если человек трезв, то он, скорее всего, выйдет сам. А вот если в состоянии алкогольного опьянения, то в большинстве случаев люди погибают».











На этой фотографии один пожарный передает своему сослуживцу обыкновенную питьевую воду. «Просто передал попить бутылку воды. Там температура очень высокая! Все пересыхало. Даже у меня губы слиплись», — делится впечатлениями фотограф Оксана Козырева.









После возвращения в часть пожарные первым делом должны наполнить водой и помыть машину, очистить и отправить на сушку рукава, подключить сухое оборудование, и только потом заниматься собой — принять душ и заняться своими делами. И только по расписанию.

