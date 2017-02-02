Давка — первый класс

В новосибирских школах начался прием заявлений для поступления детей в первый класс. Основной критерий, по которому ребенка зачисляют в школу, — это место регистрации. Однако и ее наличие, оказывается, не дает стопроцентной гарантии попадания в закрепленную за этим домом школу, так как может элементарно не хватить мест. Родители будущих первоклассников накануне открытия записи делятся на «своих» и «чужих», создают таинственные списки и дерутся, чтобы не пустить конкурентов без очереди. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали в нескольких школах Новосибирска и выяснили, на что идут родители, чтобы записать ребенка в школу, и куда пойдут те, кому не хватит места.

1 февраля новосибирские школы начали принимать документы для поступления в первый класс. Несмотря на то что каждый дом прикреплен к своей школе и главный критерий для приема ребенка в школу — именно прописка, многие родители боятся, что места им не хватит. В школах, где есть дефицит мест для первоклашек, инициативные родители уже по ежегодной традиции формируют «свои» очереди, в которые записывают желающих подать документы, и отслеживают, чтобы никто не смог «проскочить».







У входа в гимназию № 3 в Академгородке





Среди школ с особым ажиотажем — № 195 и № 199, констатирует начальник отдела образовательной политики профильного департамента мэрии Елена Кащенко.







В очередь за местами в школу № 195 на густонаселенном МЖК родители начали записываться еще с обеда 31 января. «Стоим с 16 часов, и то уже поздновато было вставать, — признался Александр, один из родителей. — Мы не спали всю ночь, стояли у школы, иногда нас пускали погреться». Одна из членов инициативной группы, держа оборону перед кабинетом директора школы, сообщила, что в 4 утра в ее списке уже было 140 человек. «Юля, 56-я, пошла», — зашептали в толпе. На первом этаже школы, с двух сторон от гардероба, в 9 утра уже было не протолкнуться. Кто-то успокаивал друг друга тем, что «сказали, что всех примут», кто-то объяснял свое возмущение: «Дети рождаются вне зависимости от того, есть школа или нет, а на Плющихинском нет ни одной школы».







Очередь в школе №195





В школе № 199, куда также хотят попасть жители МЖК, ситуация выглядела еще хуже: о вновь прибывших тут говорили, что они «с луны свалились». Те уходили несолоно хлебавши, так как не знали ни о каких списках. Некоторые не ходили на подготовительные занятия, другие недавно переехали, а третьи, вероятно, просто не подумали об очереди заранее. Тем не менее здесь система отбора выглядела вполне отработанной и четко структурированной. Список начали формировать 31 января в обед. Одна из мам объяснила, что эта традиция поддерживается по опыту родителей первоклашек прошлых лет. В руководстве школы родителям сказали, что документы принимают по живой очереди — желающие все равно придерживаются списков, хотя понимают, что у них нет никакой юридической силы.









Те, кто записался, считают списки некой «страховкой» — за соблюдением очередности следят инициативные родители. «Дежурили всю ночь. Те, кто были в этом списке, должны были приходить ночью отмечаться. Каждые два часа была перекличка. Те, кто не пришел на перекличку, вычеркивались, — объяснила мама будущего первоклассника. — Кто-то в машине был, мы рядышком живем, у нас папа приходил, пил чай дома и снова уходил». Несколько родителей даже признались, что благодарны человеку, который всех отмечал: «Мы его очень уважаем за это. Все [уважают], кроме тех, кто не пришел».











Первый вопрос, который был адресован корреспонденту НГС.НОВОСТИ на входе в школу № 199: «По какому вы списку?». Варианта ответа было два: «по нашему» или «на госуслугах». Как выяснилось, далеко не все из родителей знали, что можно подать документы через сайт портала государственных услуг — в толпе обсуждали, что сделать это можно было 1 февраля с 00:00 до 9:00, хотя через онлайн-сервис документы по месту жительства принимаются до 30 июня. Вставшие в «свою очередь» сокрушались, что записавшиеся на «госуслугах» могут их обогнать.





Для того чтобы все 200 человек из списка не толпились, инициативная группа разделила всех желающих на 10 групп по 20 человек и назначила в каждой по старшему. «Руководитель группы держит список и контролирует. Поэтому никто не дерется. Мы, кстати, в такой ситуации очень интеллигентно себя ведем, — рассказала женщина в очереди, представившаяся Людмилой. — Но в душе все кипит, конечно».











Родители будущих первоклассников гимназии № 3 в Академгородке рассказали, что в прошлом году здесь была даже драка, о чем некоторые из них подробно писали на родительских форумах. 1 февраля пришедшие записывать своих детей сразу увидели на дверях гимназии объявление «ОЧЕРЕДЬ на запись в первый класс».







В 9:00 школа уже была набита родителями — в каждом кабинете по 40 человек. Им запретили ходить по коридорам — все сидели в душных классах и боялись покидать свои места. Чувствовалась атмосфера усталости, некоторой нервозности, но без агрессии. «Ищу, у кого грелась в машине — забыла пакет», — спросила бабушка, которая сидела с раннего утра и получила помощь от других «очередников». Запись началась в 10:00 — подавать документы уходили группами по 10 человек, первые возвращались минут через 5–10, размахивая расписками.







Родители по очереди круглосуточно дежурили трое суток, многие ночевали в машинах, рассказывают родители. «Вдруг найдутся еще большие идиоты, чем мы, и придут за четверо суток? — объясняет одна из мам, которая до сих пор не перестает удивляться происходящему. — Я даже представить не могла, что это так происходит». Основная причина ажиотажа, по мнению родителей, в строительстве многоэтажек на ул. Коптюга — школе после этого якобы даже пообещали сделать пристройку. Некоторые родители из очереди признались корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что для попадания в гимназию сделали фиктивную прописку.







Список на оформление документов в первый класс в Лицее № 9.





В центральных школах, по наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, 1 февраля особого ажиотажа не было. Например, в лицей № 22 на Советской можно было прийти без всякой очереди. В лицее № 9 на ул. 1905 года у кабинета, где принимают документы, сидело всего двое — и никто не дежурил. В очередь здесь можно было записаться на стенде на 1-м этаже, но уже на март. На вопрос о том, можно ли пройти без списка, мамы предложили попробовать. В гимназии № 1 на Красном проспекте документы обещают принимать дважды в неделю по понедельникам и четвергам, поэтому 1 февраля перед кабинетом директора не было никого.





17 января на сайте мэрии было опубликовано постановление о закреплении школ за каждым участком. Как пояснила Елена Кащенко, это ежегодное постановление, которое публикуется с учетом появления новых школ, а также заселения или сноса домов на участках. В этом году, по ее словам, участки перераспределены в основном в Ленинском районе. Одно из изменений, в частности, связано с открытием школы № 212 на Горском жилмассиве. Школа рассчитана на 550 учеников, с 1 февраля там начались занятия для 1–8-х классов.







В сентябре 2017 года школы планируют принять 20 тыс. первоклассников, однако точное количество пока неизвестно,





пояснила Елена Кащенко. В мэрии ждут, что летом начнутся так называемые миграции будущих первоклассников — с 1 июля школы начнут принимать документы от тех, кто не относится к ним по микроучастку.





Родители имеют право принести документы в школу по прописке до 30 июня, в течение 7 дней им должны ответить, зачислят ребенка или нет. «Всех детей, которые придут 1 сентября в первые классы, всех возьмем. Они начнут обучение, — уверила Кащенко. — Если количество желающих поступить больше, чем есть мест, в каждом случае вопрос будет решаться индивидуально».







В качестве варианта решения проблемы с нехваткой мест Елена Кащенко назвала открытие дополнительных классов — это можно сделать за счет перевода части учеников во вторую смену, а также при наличии свободных кабинетов. Родители ребенка, которому не хватило места, должны обратиться в районный отдел образования, где специалисты подберут ему место в какой-либо школе.





Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не раз признавал, что школы города переполнены и городу нужно решать эту проблему. Во время онлайн-конференции на НГС.НОВОСТИ в прошлом январе мэр оценивал, что каждый год количество школьников будет расти на 5–7 тыс. Совместно с застройщиками городские власти строят школы в «Березовом» и «Чистой Слободе». Также, по его словам, проекты школ должны разработать и для других микрорайонов — «Европейского Берега», «Весеннего», а также на Плющихинском и Южно-Чемском жилмассивах.

