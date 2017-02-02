«Главное закрыть холодильник»

Новосибирцы начали активно худеть к лету: тренеры рассказали о правильных тренировках, а худеющие — о своих скромных обедах

После новогодних застолий в тренажерных залах традиционный наплыв желающих привести себя в форму. Новосибирцы решили заняться своей фигурой и сбросить лишние килограммы к лету, до которого осталось всего четыре месяца. 7 инструкторов по фитнесу объяснили, с чего стоит начать тренировки, худеющие показали свой рацион и рассказали, как борются с голодом, а диетолог назвала опасные диеты и продукты, от которых нужно отказаться в первую очередь.

«Главное закрыть холодильник» (фоторепортаж)


Екатерина Журавлева, тренер фитнес-клуба X-Fit: «По-своему опыту скажу, что заниматься лучше с тренером. Тренеры придумывают какие-нибудь "заделия" (имеются в виду занятия. — Д.Я.), чтобы человек не уставал, увеличивал количество движений в единицу времени. Если ничего не менять в питании, прогресс будет более медленный, не такой ощутимый. Любое движение дает результат. Если заставлять организм работать, сбалансировано и регулярно питаться, пить должный объем жидкости, то результат будет незамедлительный».


«Главное закрыть холодильник» (фоторепортаж)


Анатолий Черкашин, тренер сети Alex Fitness: «Основная ошибка в том, что люди хотят все и сразу. Готовы заниматься 7 дней в неделю, хоть целый день — у них быстро пропадает энтузиазм, и они не достигают цели. Все должно быть без стресса для организма. За 4 месяца можно сбросить и 20 кг, если лишнего веса много. В среднем можно сбросить 5–7 кг. Я бы выделил диетические мероприятия. Можно тренироваться сколько угодно, но, если ты съедаешь больше, чем тратишь, ты будешь поправляться. Нужно отказаться от фастфуда — в таких кафе всегда толпы людей, — и соусов, и уже будет результат. Выбирать белковую пищу — рыбу и куриное филе, из углеводов — гречка, овсянка, перловка».


«Главное закрыть холодильник» (фоторепортаж)


Дарья Голота, тренер сети Alex Fitness: «Начинать нужно прямо сейчас, не нужно откладывать на неделю и еще через неделю — время пролетит очень быстро. По статистике, чтобы скинуть 1 кг жира, нужно потратить 9 тыс. ккал — это примерно 18 часов на беговой дорожке без остановок. Сперва можно сместить все сладкое на первую половину дня. Вечером есть хочется больше, чем утром. Но надо перетерпеть и съесть вкусное с утра, будет намного полезнее для фигуры. Нужно стабильно ходить дважды в неделю в зал, можно совмещать тренажерный зал и групповой тренинг. Без силовой нагрузки не добьешься мышечного тонуса и красивой фигуры. Кардио помогает только похудеть».


«Главное закрыть холодильник» (фоторепортаж)


Денис Горлатых, мастер-тренер на воде фитнес-клуба X-Fit: «Нужно ставить более масштабные цели — на год, два, три. При 2-3 тренировках в неделю и правильном питании, которое является 70 % успеха, уже через месяц можно будет наблюдать улучшения в форме и здоровье, но кардинально измениться к лету не получится. Вода — это мягкий тренажерный зал. Людям с остеохондрозами, болезнями спины и колен часто противопоказано поднятие тяжести. Вода сполна заменяет эту нагрузку — это кардиотренировка, вода способствует похудению. Плавание в бассейне можно сравнить с бегом на беговой дорожке, но многим скучно смотреть в одну точку или в телевизор, а здесь постоянно в движении. По желанию можно добавить силовые и функциональные элементы».


«Главное закрыть холодильник» (фоторепортаж)


Мария Шенцова, тренер сети Alex Fitness: «Нужно стремиться не подготовиться к лету, а быть всегда в форме. Всегда нужно заниматься в зале, следить за питанием и образом жизни. Естественно, нужно отказаться от алкоголя. В первую очередь нужно отказаться от него и от вечернего приема неправильной пищи — это тортики и KFC. Заменяйте элементарно на фрукты, там больше витаминов. Занятия спортом — это выработка эндорфинов. Ты счастливый даже после тренировки — покушал курочку, выпил протеина и лег спать. Сразу не стоит себя нагружать большими весами. Сперва хватит работы с собственным весом и функциональных упражнений, направленных на проработку всех групп мышц. Это приседания без веса, выпады и отжимания. Излишне работать на пресс не стоит, потому что, качая прямые мышцы живота, можно увеличить обхват талии. И заниматься минимум трижды в неделю».


«Главное закрыть холодильник» (фоторепортаж)


Безумный Марк (так представился. — Д.Я.), мастер-тренер на воде фитнес-клуба X-Fit: «Если человек будет спать, перестанет выпивать и откажется от плохих углеводов, сахара и хлеба, то за 4 месяца занятий в зале все возможно. Самое главное — вовремя закрыть холодильник. Нужно расставить четко цели, а не мечтать расплывчато — "Хочу стать красивым" или "Хочу скинуть 20 кг". Если вы сбросите резко 20 кг, то начнутся проблемы с сердечно-сосудистой системой. Если человек весит сейчас 70 кг, то вполне реально снизить вес до 60 к лету. Важно выбрать занятия и тренера, с которым вам будет комфортно, к которому вы захотите прислушиваться, а не искать человека с регалиями».


«Главное закрыть холодильник» (фоторепортаж)


Арина Катальникова, тренер фитнес-клуба X-Fit: «Нужно четко дать понять себе, что праздники закончились и скоро лето. Во-первых, нужно просто прийти в зал. Потом нормализовать питание и выстроить режим. Важно, чтобы был баланс белков, жиров и углеводов — убрать сразу сладкое и печеное. Хочется? Нужно терпеть. Можно в первую половину дня заменять на что-то более натуральное, например, немного меда. В выборе между конфетой и зеленым яблоком лучше пусть это будет яблоко. Желательно есть каждые 3–4 часа, не делать больших перерывов между приемами пищи. Лучше немного съесть или выпить кефира, но не голодать. В зале начинать нужно с базовых упражнений либо выбрать направление фитнеса. Пилатес и йога помогут здоровью, но не сожгут жиры. На пути к хорошей фигуре помогут тренажерный зал и силовые классы».


«Главное закрыть холодильник» (фоторепортаж)


Алина Гуржапова, фитнес-клуб Remix: «Самое важное — это не сесть на диету, а приучить себя к режиму питания, который будет комфортно поддерживать всегда. Сейчас я готовлюсь к соревновательному сезону, основу моего рациона составляют продукты с высоким содержанием белка — куриная грудка, творог, говядина, рыба и морепродукты. Из гарниров предпочитаю рис, гречневую крупу. На завтрак идеально подходят все виды каш: овсяная, пшенная, гречневая. Обязательно нужно съесть что-то белковое: вареные яйца, омлет или творожок. Обед и ужин, как правило, это мясо, рыба или птица с любым из гарниров, на перекус — фрукты, протеин, творожок. Весы — это не показатель, вес не написан ни у кого на лбу, важно ведь, как вы выглядите. Вес я, наоборот, набрала, однако выглядеть стала лучше, поскольку набирала мышечную массу. Как все девочки, пробовала кефирно-яблочные и всякие прочие диеты, но это все по глупости. Они только замедляют обмен веществ, и по выходу с них организм панически запасает все в свои стратегические ресурсы — жир. Организм вообще считает, что мышцы ему ни к чему, слишком они энергозатратные, и первым делом на таких диетах вес уходит как раз за счет мышц. Жир уходит в последнюю очередь, так уж устроен наш с вами организм, ему лишь бы жить в режиме сбережения энергии».


«Главное закрыть холодильник» (фоторепортаж)


Лейла Алиева, инструктор групповых тренировок по бодифлексу центра «Второе дыхание», сбросила более 35 кг: «Сложнее было отказаться от большого объема [пищи]. Трудно вовремя остановиться. Кушать можно все, но вот размеры этого "все" нужно контролировать. Оказывается, омлет можно легко делать без масла, и он очень вкусный, особенно если его делать в пароварке. Морская капуста — удивительная вещь. Я ее обожаю, в ней калорий самый минимум, а она организм насыщает йодом, улучшает обмен веществ. Зеленый чай пью без сахара, очень люблю его. Классическая теория диетологии нам рекомендует употреблять на завтрак сложные углеводы. Я, например, с утра люблю есть белок. Творог с небольшим количеством конфитюра либо творожную запеканку. Зверский аппетит у меня отсутствует, и чувствую себя прекрасно. Вот обед вполне себе можно позволить углеводный, например гречка или рис с овощным салатом. Ужин я бы рекомендовала делать небольшим объемом и белковым: курица, рыба».


«Главное закрыть холодильник» (фоторепортаж)


Светлана Бахман, сбросила 16 кг жира: «Тренер рассчитала калорийность и соотношение жира, белка и углеводов исходя из результатов моих замеров и массы тела. Мой примерный дневной рацион: утром немного подсоленная овсяная каша на воде без масла и сахара, затем яичные белки. На перекусы — творожок обезжиренный, немного сухофруктов, орешков. На обед — куриное филе отварное или на пару и зеленые овощи или капуста без масла. Ужин — рыба на пару и все те же овощи, а на ночь — кефир 1 %. Вкусное открытие — это блинчики по рецепту моего тренера. Творог, овсяная крупа, яичко, немного соли и столовая ложка кефира 1 %. Вот это очень вкусно с утренним кофе!».


Евгения Белюга, диетолог-нутрициолог SlimBodyClub: «Нужно начинать с полноценного рациона, а не с резких ограничений. Если человек — сладкоежка, то в первую половину дня можно до 50 г какого-нибудь десерта. Нужно сократить сладости на 30–50 %, также надо ограничить углеводы на ночь. Если гарнир на ужин — крупы, макаронные изделия либо хлеб, — то его тоже надо ограничить в два раза. Фрукты тоже надо ограничить до 300 г, фруктоза не дает насыщения. Самый оптимальный вариант — раздробить несколько приемов еды, чтобы там были и белки, и жиры, и углеводы. Опасны низкокалорийные диеты — могут обостриться многие заболевания, сопутствующие лишнему весу. После низкоуглеводных или белковых диет (Аткинса и Дюкана) многие пациенты приходят и жалуются на здоровье. Эти диеты нужно корректировать под каждого, а человек может не знать этого».

Дарья Януш
Фото Александра Ощепкова (17), предоставлено читателями (8–10)

Прочтений: 1143
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено