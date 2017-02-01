Люкс и Маркс

На площади Маркса открыли первую гостиницу — с сервисом для интровертов, номерами размером с квартиру-студию и дорогими апартаментами, откуда можно любоваться самой загруженной площадью города

На площади Маркса открылась первая гостиница — впрочем, совсем не «Турист», завершения строительства которого Новосибирск ждет уже несколько десятилетий. 4-звездочный Mirotel между ГУМом, ТЦ «Свадебный» и строящимся комплексом на ул. Ватутина открыла компания «Сидеко», которая уже построила МФЦ на площади Труда. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали в новой гостинице, заглянули в номера и узнали, чем Mirotel отличается от мировых гостиничных сетей, уже работающих в городе.





Новую 4-звездочную гостиницу на пл. Маркса торжественно открыли 31 января — через 2 месяца после технического запуска. Первоначально открытия ждали еще в конце 2015 года, но строительство затянулось. В целом на появление Mirotel, с начала проектирования до завершения обстановки номеров, ушло немногим более 3 лет. Проект здания разработала новосибирская компания «СибПроект».









Управляет новым отелем «Сибирская девелоперская компания» («Сидеко»). «Меня все спрашивают: Mirotel — это чья сеть? Я гордо говорю: "пока моя!"» — говорит директор гостиницы Алексей Швецов. Для компании гостиничный бизнес — новый опыт: до этого компания возвела МФЦ на пл. Труда и построила в Кольцово торговый центр.









Швецов описывает гостиницу как многофункциональный комплекс: помимо собственно номеров и сопутствующих 4 «звездам» услуг в здании по франшизе работают два ресторана — Drovamuka и «Аджикинежаль», ночной клуб, караоке-бар, к лету в цоколе должен запуститься SPA-салон с хаммамом и небольшим бассейном, еще одно помещение сейчас сдается под отделение банка. В зоне ресепшен на 2-м этаже работает небольшой винный бар.









Рестораны в здании работают с конца прошлого года, но с открытием гостиницы «Аджикинежаль» обслуживает еще и ее гостей. До 12 часов дня кормит завтраками постояльцев отеля, с 12 — уже и горожан. Впрочем, отметил Алексей Швецов, заказать завтрак в Mirotel можно в любое время, даже вечером.









В здании 6 этажей и 111 номеров: 100 стандартов с 1 и 2 кроватями, 8 люксов и 3 апартамента. В каждом из них есть мини-бар (в котором, отметил директор отеля, помимо алкоголя есть и «Алкозельцер»), сейф в шкафу, чайная станция, комплект необходимого белья и косметики в ванной, USB-порты для зарядки гаджетов у кроватей. Стоимость за ночь варьируется от 3,5 тыс. руб. за номер-стандарт без завтрака с предоплатой до 10,2 тыс. руб. за 3-местное размещение на ночь в апартаментах — с завтраками и при оплате на месте. К официальному открытию в отеле уже проживало порядка 20 гостей и примерно столько же номеров было забронировано.









Дизайном внутренних помещений занималось бюро Федора Бухтоярова. Стены коридоров обили ковровым покрытием — для дополнительной звукоизоляции и чтобы чемоданы не оставляли на них следов. За подсвеченными ПВХ-панелями скрывается система жизнеобеспечения каждого номера. «В обычных гостиницах это место читается: ты проходишь мимо, дизайн вокруг, а тут такой люк с ручкой. У нас была задача это убрать и как-то украсить», — объяснил Алексей Швецов.









Одно из технических ноу-хау отеля — электронные дорхенгеры, которые по техзаданию «Сидеко» изготовили в Китае. Помимо привычных для многих зарубежных отелей значков «не беспокоить» и просьбы убрать в номере здесь есть третий, в виде логотипа отеля. Он загорается, когда карта гостя вставлена в специальное отделение в номере, и означает, что сам гость находится внутри. «По нашей технологии обслуживания номеров, если человек в номере, его нельзя беспокоить, — говорит директор гостиницы. — Если человек долго не покидает номер — более 3 часов — надо сделать звонок и спросить: может, вам уборку номера провести? Заменить полотенца? Обновить мини-бар? Если он отказывается, клиента беспокоить нельзя».





Площади стандартных номеров довольно скромны и сравнимы с самыми маленькими квартирами-студиями: 19 кв. м. С учетом установленных кроватей (в номере single одна двуспальная, в номере twin — две) в комнате немного тесновато.











Рум-сервисом в гостинице можно воспользоваться как по телефону, так и прямо с телевизора с помощью пульта. Не вставая с кровати, можно ознакомиться с меню ресторана, заказать в номер ужин и вызвать такси. Система также позволяет отправлять и принимать сообщения с ресепшен, вообще не контактируя с персоналом. Впрочем, отмечает Швецов, ее продолжают расширять и дополнять: на доработку, к примеру, отправилась интерактивная карта города, а кроме русского и английского языков в меню должен появиться китайский.









Люксы по площади — как 2 стандарта и дополнены диваном и кофемашиной. Всю обстановку в номерах делали на заказ и по большей части в Новосибирске. Все они также оснащены индивидуальной системой климат-контроля и блэкаут-шторами с противопожарной пропиткой — в частности, чтобы спрятать огромный светящийся дисплей на фасаде ГУМа за окнами. Чтобы обеспечить такими шторами все номера, компания потратила более 1 млн руб. Значительную сумму вложили и в звукоизоляцию: по словам Алексея Швецова, между номерами она достигает 70 дБ.









Ванные комнаты в люксах и апартаментах отличаются наличием полноценных ванн вместо душевых и тропическим душем в дополнение к стандартному. Остальной набор привычный: халаты, тапочки, комплект полотенец и косметики и пуф, который при необходимости может использоваться в качестве дополнительного сидячего места.









Площадь апартаментов — 49 кв. м, в них оборудована кухонная зона с 2-конфорочной варочной поверхностью, небольшим встроенным холодильником, микроволновкой, мойкой и комплектом посуды. Правда, в ящиках не нашлось ни одной кастрюли или сковородки — их, заверили в компании, пока выдают по требованию. В ближайшее время в зоне столовой должны появиться и столики. При размещении на месяц-два из услуг можно убрать завтраки, мини-бар и чайную станцию, а уборку и замену белья проводить раз в 3 дня — на таких условиях номер становится немногим дороже стандарта.









На 6-м этаже разместился бесплатный для гостей тренажерный зал с санузлом. «Конечно, к Олимпиаде 2020 года мы не сможем подготовить в этом зале, но набор оборудования подобран таким образом, чтобы человек, привыкший 30–40 минут в день уделять своему здоровью, мог себя вполне здесь удовлетворить», — говорит Алексей Швецов. На этом же этаже поместили комнату для курения с 30-кратным воздухообменом: это позволяет полностью сменить воздух в ней за две минуты, но при необходимости мощность вентиляции можно увеличить в 2 раза. Такая комната в отеле единственная: «Мы возможность даем, но все-таки надеемся, что люди должны потихонечку идти к здоровому образу жизни — сам мечтаю бросить курить», — признался директор.









На 5-м этаже разместили гладильную комнату, оборудованную доской, утюгом и парогенератором. Разумеется, соответствующий сервис в гостинице есть — за деньги вам здесь и постирают, и погладят. «Но есть категория людей, которые любят гладить сами — опять же, денег не платить», — улыбается Швецов.









На 3-м и 4-м этажах расположены 2 конференц-зала общей вместимостью около 110 человек. Стены зала обшиты панелями, которые поглощают вибрацию и не создают в помещении эха. «В конференц-зале можно проводить свадьбу — в номерах не слышно, мы проверяли», — со смехом говорит Алексей Швецов.









Малый конференц-зал находится на балконе над основным. Створки стеклянной перегородки раздвигаются в стороны, и его можно использовать как часть большого — для размещения VIP-гостей или оркестра, шутят в компании. Аренда большого зала на весь день обойдется в 25 тыс. руб., малого — в 17 тыс. руб., но их можно арендовать и на полдня, и на час.









Инвестиции в строительство и запуск Mirotel Алексей Швецов оценил в 800 млн руб., вернуть их «Сидеко» рассчитывает за 6–15 лет. При этом он не исключил, что отель на пл. Маркса может стать началом целой гостиничной сети. Правда, о других городах речи пока не идет: «для начала на правом берегу Новосибирска бы освоиться». Ситуацию на рынке гостиничных услуг директор новой гостиницы оценил как сложную: за 10 лет потребность города в качественных гостиничных номерах упала почти в 2 раза, с 4 тыс. номеров до 2,5 тыс. По данным сервиса Booking.com, загруженность новосибирских отелей на 1 февраля составляет всего 35 %. Впрочем, на левом берегу конкуренция между крупными отелями невелика: кроме Mirotel, здесь работают еще Gorskiy City Hotel на 268 номеров и Sky Expo возле Экспоцентра на 199 номеров.









Приглашенный на официальное открытие отеля мэр Новосибирска Анатолий Локоть, перерезая красную ленточку на входе, отметил, что Mirotel может дать старт преобразованию пл. Маркса, которая «в силу долгого хаотичного развития приобрела тот облик, какой приобрела». «Потому что надо будет приводить в порядок [площадь], конечно, и, чтобы из окна был интересный, красивый вид, над этим надо еще поработать», — заключил он.