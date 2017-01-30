«За час может инфицировать всю группу»

​Пятилетняя девочка, воспитанница детского сада № 88 в Ленинском районе Новосибирска, скончалась в инфекционном отделении ДГКБ № 3 в Мочище. По трагическому совпадению, здесь же в январе произошел скандал, когда няня от известного благотворительного фонда привязала малыша к кровати, так что теперь следователи разбираются в обстоятельствах обеих историй. Не выдержав общественного осуждения, из больницы уволилась главный врач Наталья Никифорова. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попыталась разобраться, как обычная простуда убила ребенка, и попросила экспертов рассказать, как уберечься от вируса.

Пятилетняя Настя из старшей дошкольной группы детсада № 88 (настоящее имя известно редакции, но изменено по этическим причинам. — М.М.) заболела в четверг, 19 января, рассказали родители воспитанников детсада. Отец ребенка, посещающего тот же детсад, анонимно рассказал, что Настя еще днем чувствовала себя хорошо. Когда бабушка пришла за ней и начала ее одевать, у Насти началась рвота, но приступ быстро закончился и девочку забрали домой.





Но дома девочку снова вырвало, и родители вызвали «скорую помощь» — так Настя попала в инфекционное отделение детской клинической больницы № 3 в Мочище.







«Вообще девочка такая активная, играла… Активный, веселый, бегающий ребенок, внешних признаков того, что она болела, не было. Обычная семья, да, — они молодые, поэтому она единственный ребенок у них в семье была. Это наше общее горе — мы действительно переживаем», — отметил отец одного из воспитанников. Утром 25 января мама Насти написала другим родителям в WhatsApp, что девочки не стало. Сама девушка отказалась от комментариев НГС.НОВОСТИ, пояснив, что «не готова сейчас общаться с прессой».







На следующий день после смерти девочки Заельцовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по НСО заявил: «Предварительно установлено, что 25 января текущего года в реанимации инфекционного отделения ДГКБ № 3 скончалась малолетняя девочка, ранее госпитализированная с диагнозом "ОРВИ тяжелой степени и кишечная инфекция". Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза», — лаконично пояснили в СК. Собственное расследование, заявили в министерстве здравоохранения области, проводят и в больнице — гибель Насти рассмотрит специальная комиссия по изучению летальных исходов.





Дети в группе, которую посещала Настя, болели всю неделю — из 20 человек в той группе порой приходили на занятия не больше половины, отметил новосибирец, у которого ребенок тоже ходил в этот детсад и заболел ОРВИ. С 26 января по 1 февраля 2017 года две группы детсада № 88 власти закрыли на карантин, но, по информации родителей, сейчас комиссия Роспотребнадзора по Новосибирской области еще решает — закрывать ли весь детсад. В самом управлении не смогли оперативно это подтвердить.







«Родители очень сильно напуганы — боятся теперь в садик идти. Почему принято решение только группы закрыть, а не весь садик, — пока непонятно», — добавил отец воспитанника.







Бывший главврач детской клинической больницы № 3 Наталья Никифорова о гибели Насти рассказала так: «Ситуация была настолько молниеносная, что мы даже не можем в себя прийти». Она добавила, что несколько лет назад в больнице уже был похожий случай — для его изучения даже приглашали специалистов научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Но и они не сумели найти причин молниеносной гибели ребенка. «Тоже погиб ребенок, так же неожиданно — не смогли ученые “Вектора” найти, какой злостный вирус произвел такую жуткую акцию, что ребенок быстро, практически молниеносно [скончался]. Такое бывает при менингококковой инфекции, но надпочечники абсолютно чистые», — вспоминает она.





Сама Никифорова, к слову, уволилась на следующий день после гибели девочки, — она написала заявление на отпуск с последующим увольнением. Но причиной этому, рассказала врач, был случай с другим ребенком. В конце прошлой недели СК начал проверку инцидента с мальчиком, которого привязала к кровати няня, нанятая благотворительным фондом «Солнечный город». После громкого скандала фонд уволил работницу, а Наталья Никифорова решила уйти по собственному желанию.

«Я почитала в интернете [комментарии] и мне как-то стало тяжело и больно за себя. Отдав 40 лет здравоохранению и столько сделав, и перестроив больницу, с нуля ее создав, читать про себя такие вещи не очень-то приятно. Я решила, что для меня это многовато.







Когда люди пишут, что главного врача нужно вообще поганой метлой гнать… Я подумала — ну зачем же меня гнать поганой метлой? Я сама уйду», —





пояснила врач. Она отметила, что и раньше с нянями «Солнечного города» случались конфликты, но до привязанных к кровати детей не доходило, — по ее словам, это легко могут подтвердить мамы, лежащие в отделении со своими детьми.





Нынешний подъем заболеваемости простудой Роспотребнадзор и врачи называют сезонным, несмотря на закрытые из-за ОРВИ и гриппа 3 детских сада и 1 школу. Частично, по последним данным управления, закрыта 41 группа в детсадах и 18 классов в школах. Всего за третью неделю 2017 года в больницы с ОРВИ и гриппом обратились 23 623 человека, что больше на 11,2 %, чем за вторую неделю.







В минздраве области уточнили, что руководители детсадов и школ обязаны каждую неделю проводить мониторинг посещаемости и заболеваемости детей ОРВИ и гриппом, а данные отправлять в Центр гигиены и эпидемиологии по НСО. По правилам, если в классе или группе болеют 20 % человек, а по всей школе ОРВИ у трети учащихся, директор должен сообщить об этом в Роспотребнадзор. Минимум карантин по ОРВИ и гриппу может длиться 7 дней.







«В любом случае ребенка с насморком нельзя приводить в детсад, он за один час может инфицировать всю группу. Особенно в первые три дня — самый заразный период, — потом заразность убывает», — предостерегает профессор кафедры инфекционных болезней педиатрического факультета НГМУ Александр Васюнин.







«Самая хорошая защита — это вакцинация, конечно. Надо соблюдать и правила личной гигиены, и правила санэпидрежима: для помещений — проветривание, влажная уборка, если есть — ультрафиолет, маски для защиты и мытье рук, игрушек и все прочее», — объяснил профессор. Он добавил, что ни одно современное лекарство на 100 % не дает гарантий от ОРВИ и гриппа, но все же посоветовал спрей «Ринорин» для увлажнения слизистой носа, а также «Анаферон» и «Эргоферон». «Можно по-разному к ним относиться, но по крайней мере какую-то защиту они дают», — считает Александр Васюнин.







Его коллега из Центра новых медицинских технологий — педиатр и инфекционист Ольга Басова — посоветовала родителям не забывать о витаминах для детей. И посоветовала не водить ребенка с насморком не только в детсады, но и в торговые центры и кинотеатры. «А при проявлении каких-то первых симптомов, естественно, нужно обращаться к врачу. Дифференцировать грипп или ОРВИ можно только лабораторно, то есть подтвержденными тестами», — подчеркнула врач.