Гений с пеленок

5-летний мальчик из Новосибирска решает в уме 100 сложных примеров за 5 минут — мама не по годам развитого ребенка рассказала, как воспитать гения

Гений с пеленок

5-летний новосибирец Марк Аракчеев считает в уме лучше многих взрослых. Всего за пару секунд мальчик умножает большие числа, а за 5 минут может решить даже сотню примеров — уже в четыре года мальчик стал чемпионом России по арифметическому счету в уме. Мама юного математического гения рассказала НГС.НОВОСТИ, как с помощью простых игр развить ребенка, а профессиональный педагог — как заметить таланты у маленьких детей.

Первенец молодой семьи Аракчеевых с ранних лет начал проявлять удивительные способности. Марку еще не было и года, когда родители впервые отвели его в центр раннего развития. Вскоре он начал удивлять родителей потрясающей памятью и стремлением учиться новому.


«Когда мы читали вечерами книжки, он просил одну и ту же книжку несколько раз подряд, а потом брал ее в руки и говорил: "Теперь я вам почитаю!", и воспроизводил все дословно. Начал буквально с двух с половиной лет. У него был интерес к узнаванию, мы его просто поддерживали», — рассказывает мама мальчика София.


После этого Марк заинтересовался автомобилями и полюбил заниматься с карточками с эмблемами марок авто. «Мы обходили машины, стоящие во дворе, и искали во время прогулки знакомые значки. В дороге мы часто с ним распознавали марки машин впереди нас, потом переключились на государственные номера, которые сперва называли по одной цифре, а потом перешли и на двузначные, и трехзначные. После стали сравнивать с нашим: больше или меньше. Делали, потому что ему это было интересно, да и время в дороге проходило быстрее. Сейчас в дороге мы играем в города, страны, столицы — посмотрим, что получится», — делится София.


Интерес к цифрам у Марка развивался во время игр. Так, к примеру, играя в дартс с папой, мальчик складывал в уме очки, а после родители повесили таблицу умножения на дверцу шкафа.


«К 4 годам он самостоятельно выучил умножение на 8, 9 и 5, почему-то эти цифры ему приглянулись больше», — говорит мама Марка. Мальчик больше года занимается по программе UCMAS и уже достиг 4-го из 10 уровней. Сами родители, смеясь, признаются, что так быстро считать умеют только на калькуляторе.


Гений с пеленок


Когда ему только исполнилось 5 лет, Марк поехал на свои первые соревнования в Москву — в своей возрастной категории и по уровню подготовки он стал лучшим. Один из рекордов мальчика — это 146 из 200 примеров на сложение и вычитание всего за 8 минут.


В прошлом ноябре Марк летал на международные соревнования, проходившие в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах, где участвовали более 4 тыс. детей. «Это большущий стадион, куда мы проводили ребенка, а сами смотрели с трибун, как сначала шла подготовка, а после дети по сигналу одновременно переворачивают листы с заданиями и начинают решать на скорость. Хотелось быть рядом. Очень тяжело давалось это расстояние. Но это наши родительские переживания, а ему интересно», — смеясь, рассказывает София. В своем уровне подготовки Марк стал 3-м на чемпионате мира. Высокие результаты, считает мама, это не просто природная одаренность, а ежедневный труд ребенка, родителей и педагогов.


Гений с пеленок


Как рассказывают родители, такие соревнования не просто развлечение — абсолютные победители в таком юном возрасте уже заранее обеспечивают себя местами в престижных университетах своих стран.


Сейчас у Марка очень плотное расписание. Он раз в неделю изучает английский с педагогом, дважды посещает секцию футбола, а также занимается ментальной арифметикой в школе гениев «Эйнштейн» по программе UCMAS один раз в неделю. Кроме того, мальчик периодически посещает бассейн. Однако мама и папа не торопятся рано отдавать способного ребенка в школу.


Гений с пеленок


«Решили точно, что школа будет не в шесть с половиной, а в семь с половиной лет, несмотря на то что он умеет читать, считать. Хочется, чтобы он был еще и эмоционально созревшим к этому и еще год имел возможность посещать дополнительные занятия, которые ему по душе, потому что школа — это и адаптация, и расписание, и домашнее задание», — объясняет София.


Одаренных детей в Новосибирске становится все больше, отмечает учитель-логопед детского сада № 460 Оксана Ворошилова. «Хочется верить, что сейчас это заслуга родителей — многие рано начинают заниматься с детьми, больше продуктивно и информативно разговаривают с ними.


Дети идут в ногу со временем, ведь они живут в информативном мире, где телефоном овладевают быстрее, чем книгой.


Но и сложных детей много, золотой середины стало меньше — объяснить причины этого пока что трудно», — говорит педагог.


Обнаружить таланты в маленьком ребенке легко, но главное — в раннем развитии, считает Оксана Ворошилова. Специалист советует не гнаться за родительскими амбициями и внимательнее относиться к эмоциональному и физическому состоянию ребенка — в первую очередь соблюдать нормы сна и отдыха. Если он часто болеет или у него быстро меняется настроение, то стоит задуматься, не вредят ли ему интенсивные занятия в нескольких кружках.


«В 3 года в речи ребенка появляется местоимение "я". Если он может многое про себя рассказать и легко учит наизусть стихотворения, запоминает и много говорит, то уже стоит обратить внимание. Ребенка стоит показать профессиональным педагогам, чтобы педагоги провели тесты. Хотя сейчас есть множество интернет-ресурсов, где есть упражнения и тесты, чтобы понять, что ребенок идет с опережением интеллектуального развития. Важно, чтобы портал был образовательным и лицензированным», — советует Оксана Ворошилова.

Дарья Януш
Фото предоставлено родителями Марка

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