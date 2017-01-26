«В голову не стреляй, чтобы не догадались»

Коллега «заказал» киллерам топ-менеджера РЖД с огромной зарплатой, чтобы занять его место, — заказчика так и не смогли найти, а железнодорожника, на которого указали киллеры, суд оставил на свободе

​Новосибирский областной суд оставил без изменения 8-летний приговор бывшему милиционеру и водителю Западно-Сибирской железной дороги Сергею Туниковскому. Мужчина взял заказ на убийство первого замначальника филиала РЖД по просьбе другого сотрудника монополии, желавшего получить высокую должность жертвы. Задуманное удалось предотвратить — готовящееся преступление попало под наблюдение ФСБ. Операцию по инсценировке заказного убийства сотрудники госбезопасности назвали «Оперативный эксперимент» — все прошло гладко, хотя на заказчика спецслужбы выйти так и не смогли. Подробности детективной истории узнал корреспондент НГС.НОВОСТИ.

20 января Новосибирский областной суд оставил приговор Сергею Туниковскому без изменения — 8 лет тюрьмы, сообщила НГС.НОВОСТИ прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного отдела прокуратуры НСО Ксения Клековкина.​ Облсуд рассматривал апелляцию после приговора Центрального райсуда, вынесенного осенью прошлого года. Свою вину Туниковский признал сразу же и не пытался себя оправдать.





История о покушении на одного из топ-менеджеров Западно-Сибирской железной дороги Виктора Голомолзина тянется более двух лет. Как следует из материалов следствия, с которыми ознакомился корреспондент НГС.НОВОСТИ, осужденный Туниковский не действовал в одиночку — «заказ» поступил от коллеги железнодорожника.





На допросах осужденный рассказывал, что в 2014 году работал на железной дороге водителем-курьером и периодически возил по делам 28-летнего служащего Тимурова (фамилия изменена. — А.Т.). В тех поездках Туниковский рассказывал пассажиру о своей прошлой милицейской жизни, жаловался на нехватку денег.





В один день от Тимурова прозвучало заманчивое предложение — «заработать не совсем законным способом».





Туниковский отшутился, но через несколько месяцев, когда предложение было сделано еще раз, поинтересовался, о чем идет речь и какие деньги за это полагаются.





«Первый зам Голомолзин "мешает" в соседнем регионе человеку из РЖД. Он претендует на его место», — так пояснил Тимуров выбор жертвы, говорится в обвинительном заключении. Вознаграждение было обещано в размере 1 млн руб. Туниковский отказался убивать сам, но согласился подыскать исполнителя — такой вариант Тимурова устроил.





Исполнитель нашелся быстро: бывший милиционер позвонил давнему знакомому, таксисту Медведеву (фамилия изменена. — А.Т.), недавно освободившемуся после 6-летнего срока за покушение на убийство. По словам Медведева, которые приведены в материалах дела, с Туниковским он был знаком больше 10 лет и тот уже обращался к нему с мелкими не совсем законными просьбами.





Однако бывший милиционер не знал, что нанятый им киллер решил завязать с криминалом — после страшного предложения он сразу же обратился в компетентные органы. С этого момента дальнейшие события контролировала ФСБ.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ ознакомился с распечаткой аудиозаписи переговоров бывшего милиционера и бывшего зэка.





В частности, Туниковский объяснил, куда именно надо бить жертву, чтобы она потеряла сознание, давал советы «не стрелять в голову, чтобы не было похоже на "заказ"».





Инструктаж также содержал и другие советы — «стрелять через пакет, чтобы гильзы не разлетелись, жену и сына топ-менеджера не убивать, а связать и запереть в ванной, а по квартире разбросать вещи, чтобы сымитировать разбойное нападение». Оплатой за работу «киллера» должны были стать ценности и деньги из квартиры высокопоставленного железнодорожника. Топ-менеджер филиала жил в самом центре Новосибирска, в доме неподалеку от часовни Николая Чудотворца.







Сам Туниковский к убийству тоже подготовился: перед днем покушения съездил в деревню к родителям и оставил там свой телефон, чтобы сотовые вышки его запеленговали, обеспечив алиби.







Накануне «дела» инициатор убийства Тимуров передал Туниковскому в пакете с символикой РЖД два боевых пистолета с глушителями.





«Киллер» получил это оружие вечером одного из майских дней 2015 года на парковке около дома «объекта». Через пару часов топ-менеджер, которого спецслужбы уже посвятили в детали операции, подъехал к дому, открыл дверь в подъезд, за ним Медведев… Через полчаса «киллер» отзвонился нервничавшему на парковке Туниковскому и сказал, что все в порядке. Еще спустя несколько минут дежурившие в засаде оперативники задержали бывшего милиционера.







«Заказанный» Виктор Голомолзин через полгода после «покушения» был повышен — сейчас он возглавляет Калининградскую железную дорогу. Как вспоминают его бывшие коллеги, «управленцем он был хорошим, карьера складывалась внешне легко, но как человек вспыльчивый, резкий, очень жесткий». «Так что куда ни плюнь, везде можно было с его характером получить обиженных и завистников», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из бывших коллег Голомолзина.





Причастность Тимурова следователи доказать не смогли — он сидел несколько месяцев в СИЗО, но потом его дело суд закрыл.





Молодой человек категорически все отрицал, а одних слов Туниковского оказалось недостаточно. Сейчас он по-прежнему работает в той же должности в РЖД, следует из информации на официальном сайте Западно-Сибирской железной дороги и на личной странице «ВКонтакте». Корреспондент НГС.НОВОСТИ писал ему в социальных сетях, но ответа не получил.





Близким осужденного дело кажется шитым белыми нитками, рассказал корреспонденту один из друзей Туниковского, Иван. «Такое ощущение, что вся эта история одна сплошная "подстава", чтобы посадить Сергея, — убежден Иван. — Слишком много странного. И то, что Сергея сразу арестовали, а не стали дожидаться, когда он получит деньги от Тимурова; и то, как Тимуров уверенно вел себя на суде — сидел, улыбался в клетке, в то время как Сергей плакал».







По словам коллег Виктора Голомолзина, которые согласились говорить с НГС.НОВОСТИ на условиях анонимности, мало кто из них верит в версию «заказа» ради должности. «Понимаете, его должность — не какой-то приз даже при зарплате, по слухам, в 350–400 тыс. руб. Это тяжелая круглосуточная работа с огромной ответственностью, и на таких должностях проходимцы не задерживаются. Поэтому если и "заказали", то точно не из-за должности. Либо личная очень сильная обида, либо какие-то коммерческие, "околожелезнодорожные" дела», — рассказал бывший коллега Голомолзина.

