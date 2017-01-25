Спрятались до весны

Новосибирцы бросают машины под снегом на всю зиму — они ржавеют, мешают пешеходам, водителям и снегоуборке, но от них невозможно избавиться

​На минувших выходных снегоуборочный грейдер, разгребавший завалы с обочины ул. Ипподромская, случайно зацепил ковшом автомобиль, скрытый под 3-метровым сугробом. Теперь хозяина машины ждут солидные расходы на кузовной ремонт, а найти и привлечь к ответственности виновных будет непросто — официально случай зарегистрирован не был. Сколько в Новосибирске машин-«подснежников», какие неудобства они доставляют горожанам и почему от них тяжело избавиться — в материале НГС.НОВОСТИ.

Ул. Ипподромская, 23





Корреспонденты НГС.НОВОСТИ в течение нескольких часов гуляли по улицам и дворам Новосибирска в поисках «подснежников» — брошенных и занесенных снегом машин. Даже по самым скромным оценкам их сотни.







Ул. Стартовая, 1







Припорошеные снегом машины стоят не только во дворах, но и на обочинах улиц и крупных магистралей.





Ул. Державина, 9







«Проблема с "подснежниками" — серьезная, — говорит начальник главного управления по благоустройству и озеленению мэрии Новосибирска Юрий Сердюк. — Слишком хорошо мы стали жить по сравнению с Советским Союзом — у всех машины есть. А вот места, куда поставить, нет — ни гаражей, ни парковок. Вот и бросают где попало».







Ул. Бориса Богаткова, 186







«Жители иногда жалуются, что брошенные машины — это наши отговорки, чтобы не убирать улицу, — сетует Юрий Сердюк. — Увы, это не отговорки, такие машины действительно мешают убирать. Вот на Сухом логу всю зиму простоял длинный прицеп, занесенный снежным валом. Только сейчас он наконец-то куда-то исчез, и мы сможем убрать эти валы».







Ул. Станиславского, 13







Некоторые авто под снегом настолько незаметны, что даже не мешают горожанам. «Стоит, да давно стоит, но нам не мешает», — шутит одна из прохожих.







ул. Трудовая, 3





Такой ответ от новосибирцев можно услышать довольно часто, убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ: если «подснежник» не создает препятствий для пешеходов или водителей, то мало кто на него внимание обращает. Машины могут стоять годами, пока не станут наживой для вандалов или попадут в другие неприятности. По автомобилю на фото сверху, судя по повреждениям, случайно проехал грузовик.





Ул. Гоголя, 190







«"Подснежники" мы не эвакуируем, но у нас есть муниципальный контракт с одной компанией, и мы можем их переставить в другое место. Эвакуировать такие машины можно, только если они нарушают правила, то есть стоят под действием знака "Остановка запрещена"», — поясняет Юрий Сердюк.







Горский микрорайон, 48/1







В отделе пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили: если в месте с брошенным авто парковка разрешена, автомобиль никто не имеет права трогать. «Однако если есть нарушение ПДД, то любой новосибирец может отправить заявление в Госавтоинспекцию через официальный сайт. Оно обязательно будет рассмотрено, сотрудники свяжутся с владельцем. В крайнем случае автомобиль может быть эвакуирован на спецстоянку», — говорит сотрудник отдела пропаганды ГИБДД Екатерина Григорьева.







Ул. Никитина, 68





Неравнодушным горожанам рекомендуют звонить в полицию — машина может быть в угоне, прояснить этот вопрос может участковый. А этот «подснежник» на ул.Никитина можно и не заметить: из-под толщи снега заметна только красная фара.







Ул. Татьяны Снежиной, 19/1







Добиться, чтобы «подснежник» убрали, достаточно непросто, делится опытом жительница Ленинского района Анастасия М. Девушка рассказывает о судьбе заявления в мэрию по поводу брошенной машины на ул. Римского-Корсакова, 1: «Мэрия перенаправила заявление в полицию, из полиции пришел ответ, что машина движению не мешает. И предложили собрать жильцов и обратиться в суд. И если суд примет решение, то машину увезут».









Под снегом погребены машины разного класса — от отечественной «классики» до Mercedes, как на этом фото, снятом на ул. Крылова.







Ул. Фрунзе, 57







Помимо недавнего случая на ул. Ипподромской читатели НГС прислали в редакцию сообщения еще о двух аналогичных инцидентах, когда грейдеры задевали брошенные машины. По словам начальника ГУБО Юрия Сердюка, в 2016–2017 годах официально зарегистрированных случаев порчи грейдерами брошенных машин не было. Городской чиновник допускает вероятность таких происшествий, но отмечает, что владельцу автомобиля все равно придется доказать, что повреждения ему нанесла именно муниципальная техника.





Ул. Никитина, 70







«Если грейдер заденет автомобиль под сугробом, то это будет классифицироваться как ДТП — с вызовом ГИБДД и последующими разбирательствами. Виновный понесет наказание. Но мы как работодатель в такой гипотетической ситуации своего водителя наказывать не будем, иначе получится, что за одно нарушение наказали два раза», — говорит начальник ГУБО Юрий Сердюк.







Ул. Шевченко, 29







Нерадивые автолюбители часто объясняют, что забытые под снегом машины якобы лучше сохраняют кузов. «Во всем нужна мера. Когда машина вся под снегом не продувается, то под сугробом снег потихоньку начинает подтаивать, вода попадает в микропоры и разрушает краску, — опровергает заблуждения мастер по кузовному ремонту Антон Терешкин. — Лучше всего на зиму делать защитную полировку кузова, и если машина стоит "на приколе", то раз в неделю легонько смахивать снег, не накапливать его».