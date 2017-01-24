У фонтана мутят воду

Мэрия объявила войну торговцу крупами, который хочет построить за 50 млн кафе посреди Оби, — ресторан с панорамным остеклением он решил поставить рядом с плавучим фонтаном

Новосибирский бизнесмен хочет построить на Оби рядом с плавучими фонтанами кафе на воде. Об этом возмущенно сообщила глава департамента культуры и спорта мэрии Новосибирска Анна Терешкова, — чиновники случайно обнаружили, что разрешение на возведение кафе уже выдано. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнала, почему мэрию возмутила возможность появления кафе на воде, познакомилась с бизнесменом и выяснила, как будет выглядеть новый ресторанчик — если он, конечно же, все-таки появится.

​О том, что на набережной может появиться новый объект, сообщила в комментарии порталу «Новосибирские новости» и на своей страничке в «Фейсбуке» глава департамента культуры и спорта мэрии Новосибирска Анна Терешкова: «Рядом с плавучим фонтаном, оказывается, должно появиться кафе на понтоне. При этом совершенно непонятно, какой у него будет дизайн. Туалетов там не будет, то есть все отходы будут сбрасываться в реку (…) Разрешение на строительство кафе на воде выдано без согласования с городом и администрацией набережной. Если так пойдет дальше, то всю реку, учитывая копеечную стоимость аренды водных участков, можно будет заставить ларьками и устроить плавучую барахолку». Как пояснила НГС.НОВОСТИ госпожа Терешкова,





в мэрии о планах появления возле набережной кафе узнали практически случайно, — когда хозяин будущего кафе согласовывал проведение электричества.







Разрешение же на использование водных участков выдают областные власти. Договор с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды НСО предприниматель Александр Масловский заключил в декабре 2013 года; срок его действия — до 2034 года. Как можно узнать из договора и приложений к нему, речь идет об участке акватории площадью 0,0042 кв. км; плата за пользованием им, согласно документу, составляет 127 руб. в год. Участок находится между плавучими фонтанами и Октябрьским мостом — ближе к фонтанам. Среди условий договора — соблюдение режима водоохранной зоны и наблюдение за состоянием водного объекта, а также согласование любого строительства не только с различными инстанциями, но и с владельцем плавучих фонтанов. Согласно приложению к договору, строить планируется «сооружение на воде, выполненное из бетонно-металлического каркаса длиной 30 м и шириной 40 м с металлическим настилом, закрепленное на воде бетонно-металлическими сваями (…) с берегом площадка связана пешеходными мостиком длиной 10 метров».







Александр Масловский заявил, что, к его удивлению, представители мэрии, встревоженные его планами, с ним не связывались: «А планируется не какая-то палатка, а интересный проект, кафе с панорамным остеклением и красивым видом на реку и набережную, то, что могло бы стать городской изюминкой». Предприниматель пояснил, что эскизов пока нет, но







задумано кафе площадью около 450–500 кв. м, в футуристичном стиле, доступного формата, «и, разумеется, никто писать в реку не будет, есть масса технологий, с которыми мы определимся при проработке проекта».







Александр Масловский занимается оптовой торговлей крупами, мукой и другими продуктами сельского хозяйства («Агропромышленный холдинг №1»); пять лет назад издание «Деловой квартал» включило его в дюжину самых успешных новосибирских бизнесменов моложе 33 лет. Предприниматель заявил, что проект кафе на набережной для него связан больше с личным желанием «сделать что-то интересное для города», и пояснил, что намерен инвестировать в проект порядка 50–70 млн руб. личных средств и готов принимать предложения от других инвесторов.





Возле новосибирской набережной — с другой стороны Октябрьского моста, напротив аттракционов, — уже есть плавучий ресторан — сейчас он называется «Чайка», ранее был известен как «Золотой галеон». Кроме того, на набережной работает (хотя и не на воде, а в бизнес-центре «Речной вокзал» — с верандой на крыше) ресторан «Beerman на речке», также делающий ставку на красивый вид на реку.





Видом этого места в прошлом году озаботились городские власти: летом 2016 года мэр Анатолий Локоть объявил развитие набережной от парка «Городское начало» до гостиницы River Park одним из важнейших проектов в благоустройстве города. К развитию, как сообщали НГС.НОВОСТИ, планируется привлечь частных инвесторов.

