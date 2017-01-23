Локоть разбушевался

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть раздал подчиненным поручения на 2017 год и перечислил дороги, сады и школы, которые появятся в городе в этом году. Среди новых планов — превращение ул. Ленина в пешеходную и объявление очередной войны наружной рекламе. Выслушав планы городских чиновников, губернатор НСО Владимир Городецкий раскритиковал мэрию за уборку снега и призвал прекратить «соревнование, кто лучше». Первых лиц города и области внимательно выслушал корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Днем 23 января в мэрии прошло аппаратное совещание, на котором мэр поставил городским чиновникам задачи на 2017 год и в некоторых случаях поименно назвал ответственных за их решение. Так, например, своему заместителю Данияру Сафиуллину Локоть поручил проработать вопрос создания пешеходного пространства на участке ул. Ленина от площади Ленина до театра «Красный факел».





​Анатолий Локоть был бодр и поприветствовал своих подчиненных словом «товарищи». Среди гостей был и губернатор НСО Владимир Городецкий, который, по словам Локтя, приехал сразу по возвращении из московской командировки.





Мэр назвал три главных приоритета мэрии на 2017 год — дорожно-транспортная сфера, развитие социальной инфраструктуры и создание зеленых зон.





Говоря о дорогах, мэр назвал четыре объекта, на которые город бросит все силы и ресурсы в наступившем году, — продление ул. Георгия Колонды до ул. Объединения, строительство участка ул. Порт-Артурская. Еще две улицы — Титова до ЖК «Чистая слобода» и Петухова до Южно-Чемского жилмассива — будут строиться совместно с застройщиками жилья, осваивающими эти территории.





Вице-мэру — начальнику департамента строительства и архитектуры Алексею Кондратьеву и начальнику ГУБО Сергею Райхману Локоть поручил заняться расширением выезда с Плющихинского жилмассива, жители которого жалуются на огромные пробки в часы пик.







Также мэр объявил, что в течение года в центре города все-таки будет создано платное парковочное пространство — решение окончательное. В сфере транспорта горожан также ждет одно новшество — начальнику управления пассажирских перевозок Роману Дронову поручено развивать безналичный проезд по картам не только у муниципальных перевозчиков, но и у частных.







Анатолий Локоть также назвал школы, реконструкция которых будет закончена в течение 2017 года. К ним он отнес школу-интернат № 37 для глухих и слабослышащих детей, школу № 82 в Дзержинском районе, школу № 155 на Ключ-Камышенском плато, которая должна принять учеников в новом корпусе уже в сентябре. Совместно со строительными компаниями городские власти занимаются школами в «Березовом» и «Чистой слободе», проекты школ будут разрабатываться и в других микрорайонах — в «Европейском Береге», 6-м, «Весеннем», Плющихинском и Южно-Чемском, добавил мэр.







Проблема очередей в детские сады «уже решена», но к концу года городские власти введут еще 300 мест в детсадах на Гоголя и Связистов — в этих зданиях ранее работали детские дома, сказал Локоть.







Помимо создания пешеходной зоны на ул. Ленина, прозвучало и еще одно громкое заявление — мэр поручил главному архитектору и главному художнику города, а также комитету рекламы уменьшить количество рекламы на улицах города. «Оправдано ли такое количество и качество наружной рекламы?» — задался вопросом Анатолий Локоть.





Особенно сильно мэра смутили «причудливые» рекламные конструкции на пл. Калинина, Маркса, Станиславского, Труда и Энергетиков, которые напоминают «оборонительные сооружения и вышки в местах не столь отдаленных».





«Рассчитываю, что в перспективе в Новосибирске будет реализована концепция по освобождению от излишней рекламы центральных улиц и зданий, имеющих архитектурную ценность», — сказал Локоть и добавил, что также с улиц надо убрать и растяжки.







Расписал Анатолий Локоть и перечень праздничных мероприятий, которые выпадут на 2017 год, — 80 лет НСО, 60 лет СО РАН, 50 лет монументу Славы и вековой юбилей Октябрьской революции. «Необходимо провести социально значимые мероприятия просветительской направленности», — сказал Локоть. Кроме того, городским властям пора задуматься и о 125-летии Новосибирска, которое пройдет в 2018 году под лозунгом «Город, рожденный быть впереди». «Задача чрезвычайной важности и срочности», — так описал мэр празднование очередного дня рождения Новосибирска.







Выступление губернатора НСО Владимира Городецкого было едва ли не продолжительнее, чем у мэра. Глава области начал с рассуждений об успехах НСО в минувшем году, среди которых были названы растущий вклад в развитие экономики аграрного сектора, работающего в зоне рискованного земледелия, и рекордный объем валового регионального продукта, впервые превысивший 1 трлн руб. Две трети ВРП области дал Новосибирск, отметил губернатор. Но сразу предупредил:







в прошлые годы положительную динамику давали строительство и торговля, а теперь на эти отрасли рассчитывать нельзя — у населения упали реальные доходы и соответственно спрос.







Владимир Городецкий заявил, что теперь для развития экономики Новосибирску стоит развивать производственный сектор и малый и средний бизнес.







Губернатор назвал и одну из главных, по его мнению, недоработок мэрии — уборку снега. «Есть одна еще болевая точка, которая сейчас реализуется в это неординарное время, в том числе на территории города Новосибирска, — это зимняя уборка города. Я сам проходил эту школу в той шкуре, кому полагается это проходить», — сказал Владимир Городецкий, работавший мэром Новосибирска в 2000-2014 годах.







Он признал, что городские службы вывезли с начала сезона действительно вдвое больше снега, но отметил, что «неординарные условия требуют неординарных решений». Из-за недостаточной уборки, по словам Городецкого, только в декабре 2016 года получили травмы из-за гололеда около 2,5 тыс. человек, а «сотни» экипажей «скорой помощи» забуксовали во дворах. «Это могли роковые минуты быть, а может, и были для людей, которые не дождались», — сказал губернатор.







Городецкий предупредил, что ситуация со снегом в Новосибирске и сильный паводок, который прогнозируется на весну 2017 года, могут обернуться серьезными неприятностями для городского ЖКХ. «Подъезд подтапливается — вырубается электроэнергия, потому что щиток управления находится в подвале и т.д. Если управляющие компании по практике всегда начинали вывозить снег в марте месяце, то сейчас в марте мы паводок поймаем только так», — заявил губернатор и попросил мэрию заняться этим вопросом.





В финале речи Владимир Городецкий попросил мэрию «прекратить соревнование, кто важнее». «Сегодня негласно это соревнование есть. Баллы не подводим, но оно существует. Не надо. Важнее всего жители, которые живут в Новосибирске и НСО», — заявил губернатор и сказал, что надо «объединить усилия по координации» правительства НСО и мэрии областного центра.