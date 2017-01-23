Деньги за бочкой

Девушка нашла и вернула предпринимателю забытый в баре пакет с 900 тысячами рублей — она рассказала НГС.НОВОСТИ, почему не оставила найденное состояние себе

Вечер пятницы обернулся для новосибирского топ-менеджера стрессом — вернувшись домой из бара, он не обнаружил в кармане куртки пакета с деньгами. На его счастье потеря быстро нашлась — потерянные деньги, около 900 тыс. руб., вернула незадачливому посетителю работница бара. Корреспондент НГС.НОВОСТИ нашел девушку и поговорил с ней, а также узнал у экспертов, что ей грозило, если бы она решила оставить деньги себе.

​Руководитель новосибирского предприятия, занимающегося металлоконструкциями, Николай Голованов (фамилия изменена по его просьбе) заехал в новосибирский бар «Руби» вечером в пятницу, чтобы поздравить знакомую с днем рождения, рассказал бизнесмен НГС.НОВОСТИ. Буквально перед этим ему, по его словам, отдали долг 900 тыс. руб. наличными. Он положил две пачки денег (купюрами по 5 тыс. руб.) во внутренний карман куртки. Вернувшись домой из бара, Николай обнаружил, что деньги пропали. И кинулся звонить по всем адресам, где побывал за вечер.





В баре «Руби» трубку взяла бар-менеджер Инга Швабенланд. Осмотрев место вокруг стола, где сидел Николай, девушка решила пройти по тому же пути, который проделал гость, выходя из заведения.





И уже на лестнице, за декоративной бочкой на площадке между двумя лестничными маршами, обнаружила пластиковый пакет.





О том, что именно он оставил в баре, Николай Инге не объяснил, ограничившись формулировкой «очень ценная вещь».

Пакет с деньгами обнаружился на лестнице, за деревянной бочкой





«В принципе, этот угол у нас в обзор камер не попадает, так что теоретически можно было сказать, что я ничего не нашла, и оставить пакет себе. Но такой мысли как-то не возникло», — рассказала НГС.НОВОСТИ Инга. По ее словам, это уже не первая ее ценная находка. «В прошлом году вот в Москве в баре нашла шестой "айфон". Отдала администратору», — говорит девушка таким тоном, что, кажется, само предположение о том, что она могла поступить иначе, кажется ей оскорбительным. По словам девушки, Николай ее отблагодарил за найденный пакет, но сумму девушка не назвала.









На входе в зал в «Руби» (как и в большинстве заведений) висит табличка, предупреждающая, что бар «не несет ответственности за оставленные ценные вещи». Тем не менее, как говорят в баре, эти самые ценные вещи теряют там регулярно. А иногда бармену или менеджеру даже приходится брать на себя функции сыщика. «У нас был случай, когда приехавшие к нам девушки оставили мобильник в такси, и мы тут отслеживали его перемещение. И сумели доказать, что он находится в машине, хотя водитель, к которому мы дозвонились, поначалу это отрицал», — рассказывает представитель заведения Алена Тин.





Найти под ногами крупную сумму денег — перспектива заманчивая и столь же опасная.





В прошлом году, например, Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по делу о краже депозитных кассет с 1,6 млн руб., оставленных инкассаторами у банкомата Сбербанка. Инкассаторы тогда попросту их забыли у банкомата, а проезжавший мимо таксист подобрал. Однако, поскольку владелец денег был тогда очевиден, суд признал подсудимого виновным в преступлении по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) и приговорил его к 1,5 годам колонии общего режима.





В целом же действия человека, обнаружившего бесхозную ценную вещь, описаны в статье 227 Гражданского кодекса, говорит управляющий партнер юридической фирмы «Ветров и партнеры» Виталий Ветров: «Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. …Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления», — цитирует эксперт закон.







«Если в течение шести месяцев с момента заявления о находке ее владелец не обнаружится, нашедший вещь приобретает на нее право собственности», — добавил Ветров.







Попытка оставить у себя вещь, собственника которой вы не знаете, влечет в лучшем случае гражданскую ответственность, говорит Ветров. То есть владелец может попросту заставить вернуть находку. В худшем же случае это может быть квалифицировано как мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ).







Что касается вознаграждения, то ГК считает, что «нашедший вещь вправе потребовать от лица, управомоченного на получение вещи, вознаграждение за находку в размере до двадцати процентов стоимости вещи». Право это, впрочем, исчезает, если нашедший вещь не заявил о находке или пытался ее утаить.