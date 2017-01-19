Шагнули в иордань

​19 января в Новосибирске, как и по всей стране, православные отмечают праздник Крещения Господня: в храмах идут торжественные службы, а на Оби и Обском море уже готовят купели, в которые, по традиции, нужно войти, не смотря на крепкий сибирский морозец. Редакция НГС.НОВОСТИ в режиме онлайн следит за тем, что происходит в эту ночь возле иорданей — и ждет фото и рассказы смелых новосибирцев, которые решились-таки в эту ночь окунуться в ледяные воды. Присылайте свои фото, сэлфи и рассказы на редакционную почту news@ngs.ru, а также в Whatsapp на редакционный номер 8-923-145-72-03.

Трансляция обновляется





01:42

Читатели в редакционной почте недоумевают: где морозы? По словам бывалых, чем холоднее на улице, тем свежее ощущения от погружения в прорубь. "Как огнем по коже!", — пишет наш читатель Константин. Судя по этому видео, снятому год назад на озере Спартак, людям и правда больше нравится заходить в воду в лютый мороз!





Видео канала Новосибирский Фотоблог





01:38

А вот и причина пробки! Наши корреспонденты с недоумением узнали, что за проезд к купели в парке "У моря Обского" берут плату. Поскольку сами они до сих пор стоят в пробке, стоимость проезда пока не неизвестна. Соседи по пробке говорят, что около 200 рублей с машины.





01:31

Если вы по каким-то причинам пропустили нашу полезную статью о том, где 19 января в Новосибирске откроют купели, на всякий случай напомним:

Ленинский район:

— Река Обь, микрорайон Затон (ул. Заобская, 97), с 10:00 до 24:00;

— Пожарный причал МЧС (ул. Моторная), с 9:00 до 24:00;

— Карьер на Юго-Западном жилмассиве (ул. Связистов, 131), с 8:00 до 24:00;





Советский район:



— Новосибирское водохранилище (место дислокации АСО «Южный», ул. Софийская, 15), с 00:00 до 24:00;





Калининский район:



— Озеро «Спартак» (ул. Красных Зорь, 3), с 10:00 до 22:00;





Октябрьский район:



— Река Обь в районе Бугринского моста (микрорайон «Европейский Берег»), с 8:00 до 24:00;





Центральный округ:

— Озеро «Жемчужина Сибири» (ул. Охотская, 84), с 10:00 до 20:00.







01:23

А вот и фото: вот так выглядит православная пробка. По встречке никто не обгоняет, все терпеливо ждут своей очереди на поворот:





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова







01:16

Вам доводилось хоть раз увидеть пробку ночью, да еще практически за городом? Сегодня ночью и такое возможно: наши корреспонденты передают, что улица Софийская стоит колом — тут несколько десятков машин, которые пытаются заехать в парк "У моря Обского", где открыта единственная официально принятая МЧС купель, где можно окунуться ночью. Остальные спасатели откроют в 8-9 утра. Скорость движения по улице Софийской сейчас, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", всего 2 км\ч.













01:16

Вопреки всем народным приметам, в этом году погода подкачала: сейчас на улице -18, что для Сибири, прямо скажем, далеко не самые сильные крещенские морозы. Напомним, в прошлом году днем на улице было -32.







В эту ночь все городские купели официально закрыты — открыта лишь та, что находится на водохранилище в парке "У моря Обского", в районе улицы Софийской. Наши корреспонденты уже находятся на пути к иордани, следите за обновлениями сайта​!