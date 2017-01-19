Дом в тихом центре воюет со стройкой в своем дворе — бизнес-центр возводят в 15 метрах от подъездов вопреки протестам жильцов

​Застройщик скандального офисного здания в тихом центре планирует расширить стройку: ЗАО «Желдорипотека» подало заявку на соответствующее разрешение в мэрию, однако перед началом публичных слушаний отозвало ее, испугавшись народного гнева. Жители соседних со стройкой домов настроены решительно и при первой возможности готовы обращаться в суд — шансы на победу у них есть, признают юристы. Что возмущает новосибирцев в строительстве и чем может закончиться затянувшийся конфликт, выясняла корреспондент НГС.НОВОСТИ.

17 января в департаменте строительства и архитектуры мэрии прошли публичные слушания. В числе участков, на которых застройщики просили разрешить им отклониться от утвержденных ранее границ застройки, оказался и тихий центр, причем, пожалуй, самая горячая его точка — стройка на ул. Октябрьская, 24.







ЗАО «Желдорипотека», которое возводит здесь между двумя жилыми домами бизнес-центр, собиралось расширить застройку, сократив отступ от границы участка с допустимых 3 м до 1 м и приблизив здание на 2,4 м к улице. По мнению жителей соседних домов, предельные параметры застройщик уже нарушил и планировал эти нарушения узаконить.







Впрочем, ситуация осталась неразрешенной: за час до проведения слушаний застройщик, сам инициировавший их, свою заявку снял — уже во второй раз. «Я бы на месте застройщика, наверное, так же сделал, — признался житель дома по ул. Октябрьская, 34 Павел Новгородов. — Все жители в раздражении сдавали подписи за 5 дней, и 11-го числа уже





было известно, что много народа будет, много возражений, застройщик побоялся народного гнева и снял вопрос».





С «Желдорипотекой» жители соседних домов — на Октябрьской, 34 и Урицкого, 4 — борются уже третий год в судах. Они пытаются оспорить выделение застройщику части дворовой территории и сам факт выдачи разрешения на строительство. Оба суда новосибирцы проиграли. «Парадокс в том, что, когда было заседание областного суда, разрешение на строительство, которое я оспаривал, закончило действовать. И судья говорит: а как я могу отменить то, что уже не действует? И отказали», — вспоминает выступавший тогда истцом Павел Новгородов.







Срок действовавшего разрешения на строительство, выданного еще в 2011 году и потом продленного, истек в июле 2016 года. Павел Новгородов считает, что сейчас у застройщика два варианта: либо продлевать его, либо получать новое, вновь инициируя публичные слушания.







Продлить старое разрешение на строительство с изменением параметров стройки застройщик не сможет, соглашается управляющий партнер юридической компании «ЭКВИ» Кирилл Кузнецов, и путь у него теперь только один — публичные слушания и новое разрешение. При этом саму процедуру слушаний юрист назвал профанацией. «С экономической точки зрения застройщику гораздо выгоднее "подмутить" слушания по всем известным технологиям: провести их на Ключ-Камышенском плато, или чтобы бодрые парни в спортивном и кожаном сильно ограничили вход по спискам, или парадный вход в месте проведения слушаний перекрыть, а доступ [дать] только заранее подготовленной общественности — ну, и так далее», — серьезно говорит он.





Уже то, что жители вовремя узнали о слушаниях 17 января и подготовились, собрав необходимые подписи, они считают счастливой случайностью. Уведомление пришло только одному из собственников соседних участков, а остальные либо не получили ничего, либо получили из мэрии конверты с неподписанными новогодними открытками, рассказал Павел Новгородов, продемонстрировав такое послание.





Стройка уже лишила дом на Урицкого, 4 двора, а не соответствующая первоначальным планам этажность лишит еще и света

Пытаться оспорить выделение участка сегодня уже бессмысленно, рассуждает Павел Новгородов, — сроки для этого упущены: земля была предварительно выделена еще в 2004 году, а построенный в 2015 году каркас здания застройщик успел оформить в собственность.







Согласно проектной декларации на сайте застройщика, здание бизнес-центра должно быть 3-этажным с цокольным этажом, высота каждого этажа — 3,3 м. На муниципальном портале мэрии Новосибирска у здания значится 5 этажей, с учетом цокольного и мансардного, а, по данным жителей, верхний этаж застройщик планирует и вовсе сделать сдвоенным — высотой более 6 м.







«У них куча проектов в разных инстанциях. В департаменте строительства и архитектуры — один комплект документов, в УАСИ (управлении архитектурно-строительной инспекции. — Л.П.), которое выдает разрешения на строительство, — другой, в ГСН (инспекции государственного строительного надзора НСО. — Л.П.), которое следит за строительством, третий», — объясняет Павел Новгородов.





Этажность здания соседи стройки намерены отстаивать до последнего, заверил депутат горсовета Сергей Сухоруков, который также пришел на слушания. «Стройки не будет, пока мы не добьемся того, чтобы было 3 этажа надземных и 1 подземный», — заявил он корреспонденту НГС.НОВОСТИ.







Впрочем, тут же добавил депутат,





для отказа в строительстве тоже нужны жесткие основания, а их сейчас нет.





Павел Новгородов заметил, что для продолжения борьбы жителям домов на углу ул. Октябрьская и Урицкого приходится ждать следующего шага застройщика: как только он получит новое разрешение на строительство, они смогут оспорить его в суде и попытаться добиться его отмены.







По словам директора новосибирского филиала «Желдорипотеки» Андрея Пономарева, отказаться от строительства компания не может и будет доводить его до конца. «У нас есть инвестиции, вы понимаете, которые мы осуществили в этот объект, — объяснил он. — Я как менеджер, который работает в городе Новосибирске, никак иначе, кроме как завершить его строительство, поступить не могу».







В ближайших планах компании, добавил он, — «действовать в соответствии с действующими законодательством и градостроительными нормами». В соответствии с этим будут вноситься и возможные изменения в проект, однако обсуждать или





согласовывать эти изменения с жителями соседствующих со стройкой домов в «Желдорипотеке» не намерены — только «с уполномоченными органами».







По оценке юриста Кирилла Кузнецова, шанс оспорить стройку или ее расширение у живущих по соседству есть. «Но защитить свои права жителям будет не так просто, — признает юрист. — [Надо] одной юридической активностью не ограничиваться, использовать активность общественную и отчасти политическую».







Депутат Сергей Сухоруков считает, что им удастся отстоять не только этажность и площадь застройки, но и вообще территорию между домами, вплоть до сноса уже построенного каркаса. «Почему нет, — говорит депутат. — В Нарымском сквере люди смогли отстоять [свои права], хотя у них до этого триста судов было, они в Тюмень даже ездили в арбитражный округ — это только благодаря людям. И здесь можно, главное, что актив есть хороший».​