Чума на ваш дом

Новостройку в центре левобережья объявили смертельно опасной — мэрия не разрешает достроить дом на месте бывшего диспансера

Чума на ваш дом

​Мэрия Новосибирска запретила строительной компании «Союз-10» возводить жилой дом на месте бывшего противотуберкулезного диспансера в Ленинском районе. Власти города заявили в суде, что почва участка может быть заражена, и допустили, что жить там опасно. НГС.НОВОСТИ попытались разобраться в тонкостях запутанного дела, поговорили с медиками о том, может ли земля нести угрозу для жителей, и вспомнили еще одну опасную стройку.

Седьмой апелляционный арбитражный суд в конце декабря прошлого года поставил точку в конфликте между мэрией Новосибирска и застройщиком ООО «Союз-10», строящим дом на месте бывшего туберкулезного диспансера на ул. Серафимовича в Ленинском районе. В суде компания безуспешно пыталась доказать свое право собственности на многоэтажку — то есть узаконить стройку, которую начала без разрешения.


Выдать разрешение на строительство мэрия отказалась — стройка не предусматривала детской площадки, достаточного количества парковок и места для выгула собак, говорится в документах суда. Мэрия Новосибирска не смогла оперативно прокомментировать НГС.НОВОСТИ свою позицию в судебной тяжбе с «Союзом-10». Из судебных документов следует, что городские власти ставили под сомнение и безопасность стройки на месте диспансера. «Как обоснованно указывает податель (то есть мэрия Новосибирска. — Д.Я.) жалобы, судом первой инстанции не дана оценка факту возведения истцом многоквартирного жилого дома на земельном участке, на котором ранее располагался противотуберкулезный санаторий», — указано в документах апелляции. 


В суд не было представлено доказательств, что земельный участок рекультивирован и «не несет угрозу жизни и здоровью граждан».


Владелец ООО «Союз-10» и председатель ГК «Союз-10» Александр Михайлов рассказывает, что конфликт с мэрией из-за участка на Серафимовича тянется уже много лет, и сетует на проволочки с согласованием проекта стройки и выдачей разрешения на строительство. 


Изначально участок предназначался для строительства общежития, но застройщик решил возвести тут многоэтажный жилой дом — сейчас он готов более чем на 60 %, осталось доделать кровлю, полы и наружную отделку, а также вставить полностью окна, говорится в материалах суда. «По условно разрешенному строительству мы могли построить общежитие. Ну чем оно отличается от дома квартирного типа? Проект тот же самый», — продолжает Александр Михайлов. 


Стройку на месте диспансера «Союз-10» задумал еще в 2015 году, однако получал отказ на строительство, хотя, как утверждает Михайлов, Роспотребнадзор проблем с участком не выявил, а пакет документов для получения разрешений подавался в мэрию в полном объеме.


Сейчас соседний деревянный барак отделяет от забора долгостроя всего дюжина метров, а неподалеку и вовсе кипит работа на стройке «Стройтреста № 43», убедилась корреспондент НГС.НОВОСТИ. Были ли у «Стройтреста № 43» какие-либо проблемы из-за бывшего соседства с диспансером, неизвестно — в отсутствие директора в компании не смогли ответить на этот вопрос.


Чума на ваш дом

Однако медики считают, что страхи заработать туберкулез необоснованны: инфекция передается только воздушно-капельным путем и в почве не выживает. «Палочка Коха очень неустойчива к окружающей среде, особенно к солнечному свету и перепаду температур. Хотя при определенных условиях, например в египетских пирамидах, она может жить. Но обычно достаточно кипячения или температурной обработки, и она погибает», — объясняет главный фтизиатр НСО, заведующий противотуберкулезным диспансером № 6 Валерий Изупов.


Ранее Изупов сам работал в том самом диспансере на ул. Серафимовича, 10 — до его переезда на ул. Станционную в августе 2013 года. 


«Перед тем как уехать, мы сделали заключительную обработку и территории, и здания. Здесь пациенты не лежали. Это была обыкновенная поликлиника: пришли, получили препараты и ушли. 


Во фтизиатрии, как и в других [разделах медицины об] инфекционных заболеваниях, существуют жесткие нормативные документы и правила по осуществлению инфекционного контроля. Два раза в месяц берутся пробы с одежды сотрудников, со столов, со стен, с пола, и сеются на флору. На Серафимовича у нас ни разу не было положительных посевов, как и в новом здании на Станционной», — подчеркнул Изупов.


Опасность после закрытия любой больницы могут представлять вовсе не стены или земля, а неутилизированные отходы, считает доцент кафедры гигиены и экологии Новосибирского государственного медицинского университета Галина Крашенинина. «Какую угрозу могут предоставлять инфекции, если они распространяются воздушно-капельным путем? Есть специальные правила по утилизации медицинских отходов. На месте, где стоит больница, их не утилизируют. Их вывозят на полигоны твердых отходов, делятся там на категории, и каждая категория отдельно утилизируется. Отходы не должны оставаться на месте бывшей больницы. 


После сноса территория освобождается и не несет никакой угрозы»,


— резюмировала врач.


Скандалы со строительством на землях, которые могут представлять потенциальную опасность для здоровья жителей, разгораются в Новосибирске не впервые. Прошлым летом жители частных домов по ул. Пригородная (между Бугринской рощей и областной больницей в Кировском районе) вышли на пикет с требованиями прекратить строительство многоэтажки по соседству с ними. Активисты уверяли, что участок, на который готовилась зайти строительная техника, находится прямо на месте захоронения ядовитых отходов Новосибирского оловянного комбината, которые копились тут еще с 1940-х годов. «Мы отдавали пробы грунта на экспертизу в аналитический центр при НГПУ. При максимально допустимых 10 мг мышьяка на килограмм грунта там нашли 718 мг», — рассказал председатель ТОС «Бугринский» Вячеслав Бондарев. Строительству это не помешало — сейчас группа из 70 жителей частного сектора намерена остановить его через суд.

Дарья Януш
Фото Ольги Бурлаковой

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