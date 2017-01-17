​Мороз и сланцы

Где в Новосибирске окунуться в прорубь на Крещение — МЧС обнародовало адреса купелей, а врачи рассказали читателям НГС, как подготовить себя к погружению

Мороз и сланцы

​В ночь на 19 января наступит один из важнейших христианских праздников — Крещение. Традиционно в этот день проводится обряд погружения человека в ледяную воду — в последние годы к купелям 19 января приезжают десятки тысяч новосибирцев. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснил, где в Новосибирске и его окрестностях появятся иордани и что надо в обязательном порядке знать тому, кто решил зайти в ледяную воду впервые в жизни.

В Новосибирске составили список крещенских купелей — правда, они еще, как особо заметили в МЧС, не проверены и не открыты. «Места [для крещенского купания] будут проверяться в крайнем случае 17-го вечером, в лучшем случае — 18-го в течение дня. Если какая купель официально не пройдет проверку, она просто работать не будет — она будет заглушена», — пригрозил главный государственный инспектор по маломерным судам НСО Владимир Подуздиков. На просьбу уточнить, как именно, он конкретизировал: прорубь закроют досками, которые прибьют прямо ко льду гвоздями.


По предварительному списку (он может стать больше к 18 января) в черте города и окрестностях сделают 12 купелей:


Октябрьский район:

Протока реки Обь в районе микрорайона «Европейский Берег»


Ленинский район:

— Карьер на Юго-Западном жилмассиве (в районе ул. Волховская)

— Река Обь в районе Затона, ул. Заобская, 97

— Река Обь, акватория пожарного причала (ул. Моторная)

— Озеро Медвежье

— Котлован «Горский»


Заельцовский район:

Озеро Жемчужина Сибири (между 1-м Мочищенским шоссе и ул. Кубовой)


Калининский район:

Озеро «Спартак», рядом с ул. Красных Зорь


Советский район:

— Новосибирское водохранилище, Софийская, 15

— Новосибирское водохранилище, пляж «Центральный»

— Новосибирское водохранилище, пляж «У моря»


Наукоград Кольцово:

озеро МУП «Парк Кольцово»


Мороз и сланцы

В МЧС заметили, что окунаться лучше начинать с 9:00–10:00, когда священники освятят купель и на местах появятся спасатели, врачи и полиция. На всякий случай.


Список требований спасателей к иорданям довольно обширен: прорубь должна быть хорошо освещена, толщина льда — не менее 25 см, глубина для погружения — не больше 1,5 м, на входе в воду обязательно должны быть перила до дна и дощатый пол в самой проруби. Течение в этом месте должно отсутствовать или быть слабым. Рядом с официально открытыми купелями поставят палатки, где можно будет согреться и одеться.


«В прошлом году не все прошли обследование: мы не утвердили купель на Юго-Западном. Обычно, чтобы определиться с крепостью льда, мы ставим туда человек десять. И вот в прошлый год в этом месте (на озере Юго-Западного. — И.К.) он стал потрескивать», — воспоминает Подуздиков.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ попросил врача-терапевта Алену Тимченко и председателя бердского клуба аквайс-спорта Диану Стахееву дать несколько советов тем, кто в этом году впервые решится окунуться в иордань (впрочем, они могут быть полезны и бывалым). Вот они:


Мороз и сланцы


— Перед окунанием лучше побывать у доктора и выяснить, нет ли у вас противопоказаний к таким процедурам. Например, категорически запрещено окунаться тем, кто склонен к сердечно-сосудистым заболеваниям.


— Не стоит окунаться в прорубь, если чувствуете даже слабое недомогание.


— Перед погружением нельзя принимать алкоголь.


— На лед нужно прихватить с собой: махровый халат или большое махровое полотенце, простынь (лучше в ней и окунаться, накинув ее на купальный костюм), вязаную шапочку и резиновые тапочки.


— После погружения сразу же выпить горячего чаю или кофе.


«Если будет добавлено туда несколько капель коньяка, это только поможет, я считаю», — добавляет Владимир Подуздиков.


Шапочка должна быть вязаная или трикотажная, советует Диана Стахеева. «Надо очень-очень тепло одеться. Потому что если ты уже замерз, ожидая своей очереди, то погружение в прорубь опасно для здоровья. <…>


Туда, где нет возможности прогреться после, надо захватить с собой бутылочку горячей воды, чтобы потом полить на пальцы рук и ног. Это убирает состояние дискомфорта. А также нужна удобная теплая одежда, чтобы потом быстро одеться и не замерзнуть», — пояснила Диана, посоветовав новичкам в первый раз с головой все же в воду не погружаться.


Врач-терапевт Алена Тимченко при этом с долей скепсиса отнеслась к тем, кто без подготовки идет окунаться в ледяную воду. «Мы не рекомендуем. Никакой пользы от такого разового воздействия холода нет», — пояснила врач, добавив, что польза — повышение иммунитета организма — есть лишь от регулярного закаливания.

Илья Калинин
Фото Анны Золотовой (1), Александра Ощепкова (2), Стаса Соколова (3)

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