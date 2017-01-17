​«Мама плакала от этой музыки»

Возмутивший митрополита Тихона «Щелкунчик» в НОВАТе поставят заново — НГС.НОВОСТИ узнали, что изменится в балете, который новосибирцы смотрят почти 70 лет

Самый новогодний спектакль оказался в эпицентре скандала, несмотря на свой многолетний успех. ​Митрополит Тихон вдруг нашел в балете «Щелкунчик» спиритизм и принца-оборотня, а гендиректор НОВАТа Владимир Кехман сообщил, что в новом сезоне новосибирцев ждет совершенно новый балет со старым названием. Корреспондент НГС.НОВОСТИ вспомнил историю знаменитой постановки и узнал ее значение в жизни простых горожан.

С критикой балета «Щелкунчик» митрополит Новосибирский и Бердский Тихон выступил 11 января в оперном театре (НОВАТ) на презентации премьеры оперы «Рождество» от местного композитора Ираиды Сальниковой. Священнослужитель назвал любимый новосибирцами балет «оккультной постановкой», не отражающей суть праздника Рождества Христова. Общение Маши со Щелкунчиком глава митрополии приравнял к спиритическому сеансу с женихом-оборотнем. После резких комментариев Тихона Новосибирская митрополия нашла им подтверждение в научных трудах фольклориста из Санкт-Петербурга Светланы Адоньевой, приведя на своем сайте цитату о давних корнях потустороннего в знакомом сюжете: «В середине XIX столетия демоном святочного спиритического ожидания, благодаря романтикам, становится суженый-ряженый ("Щелкунчик", принц, оборотень)».





Высказывание Тихона получило широкий общественный резонанс. Об этом написали многие российские и зарубежные СМИ, в том числе New York Times, Washington Post и U.S. News. На защиту спектакля от критики священнослужителя встали директор Большого театра Владимир Урин и светская львица и балерина Анастасия Волочкова. В прошлый раз такой интерес к культурной жизни Новосибирска вспыхивал в связи со скандальной оперой «Тангейзер» Тимофея Кулябина. Режиссера тогда пытались привлечь к ответственности за оскорбление чувств верующих, вплоть до уголовной, но суд не нашел в действиях Кулябина состава преступления.





Уже после критики со стороны митрополита Тихона пресс-служба НОВАТа заверила:





«Щелкунчик» на сцене новосибирского оперного останется, но с сентября 2017 года будет идти совершенно новая версия этого балета.





Подробности изменений в постановке руководство театра пока не сообщает, но гарантирует, что новая версия будет показана уже в новом сезоне — осенью 2017 года. «В нынешнем сезоне мы показали "Щелкунчика" уже едва чуть меньше, чем в Большом театре. Более того, мы готовим еще один спектакль: "Щелкунчик" в постановке известного испанского хореографа Начо Дуато. Премьера его состоится в сентябре нынешнего года. Для чего это? Дело в том, что в постановке Дуато дети не участвуют, а в классической постановке Василия Вайнонена дети танцуют. Так что до каникул будет идти старый "Щелкунчик", а после каникул — новый», — пояснил НГС.НОВОСТИ через пресс-службу театра генеральный директор НОВАТа Владимир Кехман.







Обновление классических балетов для новосибирского оперного театра — явление уже привычное. В этом сезоне, например, появился новый «Спартак» с хореографией Георгия Ковтуна и «Спящая красавица» в постановке Начо Дуато. Судя по отзывам в социальных сетях, новосибирская публика одобрила главную «фишку» спектакля — партию злой феи в ней танцует не женщина, а мужчина.





Та версия «Щелкунчика», которая идет в НОВАТе сейчас, — уже третья редакция балета за всю его историю на новосибирской сцене. Премьера прошла 25 декабря 2013 года — в католическое Рождество. К классической хореографии Василия Вайнонена добавили наряды для артистов от итальянских художников Эцио Фриджерио и Франки Скуарчапино — лауреата премии «Оскар». Спектакли в оформлении Скуарчапино идут в итальянской «Ла Скала», парижской «Гранд-Опера» и в британской Королевской опере. В Новосибирск для «Щелкунчика» прилетели более 200 костюмов, которые доставляли в театр на 5 грузовиках.





Как посчитали в театре,





в 2016 году «Щелкунчика» показали 42 раза, классическую постановку балета Петра Ильича Чайковского посмотрело 47 950 человек. Верхняя планка стоимости билетов — 5 тыс. руб.





Но это не уникальная цена: по данным сайта НОВАТа, так же стоят самые дорогие билеты на «Жизель» и «Дон Кихота».







Предыдущая редакция «Щелкунчика» была обставлена гораздо скромнее нынешней. Она появилась в репертуаре Новосибирского театра оперы и балета в 1995 году. Балетмейстер Сергей Вихарев старался восстановить хореографию Льва Иванова в оригинальной версии 1892 года. В том варианте балета главная романтическая линия была закреплена не за девочкой с Щелкунчиком, а за феей Драже и принцем Оршадом. Эта постановка за 18 лет была показана 176 раз, в том числе 44 раза на гастролях, говорил в 2013 году тогдашний директор оперного театра Борис Мездрич.







«Спектакль тогда был "не в лучшей форме". Не было ярких декораций, костюмов, танец снежинок исполнялся на скромном фоне, но зато кордебалет был отлично натренирован Игорем Зеленским, который раньше руководил балетной труппой театра», — рассказала любительница балета Наталья Харса.







Впервые «Щелкунчика» показали в Новосибирске 12 марта 1950 года — со звездами балета Лидией Крупениной, Любовью Гершуновой и Анатолием Бердышевым, на сцене были и артисты-любители.





Инна Клименко, ветеран труда, техник-механик по самолетостроению, выступавшая в массовке на премьере балета, вспоминает, как это было. «В этом спектакле я участвовала в роли девочки на балу. В картине битвы войска Щелкунчика с Королем мышей я участвовала в роли Мышки. Спектакль был красочный, красивые костюмы, чудесная музыка Чайковского», — рассказывала Клименко на страницах альманаха творческих работ новосибирских книголюбов, который был опубликован в 2015 году. По словам Клименко, премьера запомнилась еще и тем, что выпала на большой праздник — день выборов в Верховный Совет СССР, бывший в то время высшим законодательным органом страны.





Для поколений новосибирцев эта постановка стала первым знакомством с оперным театром. «Щелкунчик — это первый балет, который я увидела. Он стал для меня, как для сотен советских детей, традиционным новогодним спектаклем. Помню, я еще ходила в детский сад, мама наряжала меня в красивое платье с рюшами, мы обязательно брали с собой сменную обувь и шли на "Щелкунчика" как на великое событие. Однажды на главной теме к балету мама заплакала. Она смотрела на сцену, слезы тихо текли по ее щекам. Я испугалась, спросила: "Почему ты плачешь, что случилось?". Она ответила: "Потому что музыка такая красивая...". Спустя 40 лет, когда я слышу главную тему Щелкунчика, я теперь тоже не могу сдержать слез. Потому что эта музыка обо мне, о моей маме, о нашем прошлом...» — делится впечатлениями жительница Новосибирска Галина Алимова, впервые увидевшая балет на сцене новосибирского оперного почти 40 лет назад.





Пресс-служба НОВАТа со ссылкой на директора Владимира Кехмана заверила, что балет «Щелкунчик» является жемчужиной репертуара любого театра оперы и балета, поэтому будет идти в новосибирском оперном театре всегда.