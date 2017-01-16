Ни капли не жалко

Репортаж из таинственного центра, спасающего жизни тысяч больных, — в нем работают роботы за сотни миллионов, а желающие помочь незнакомцам проходят жесточайший отбор

На левом берегу Новосибирска в неприметном здании работает крупнейший центр, который снабжает жителей самой важной жидкостью в теле человека — кровью. По итогам 2016 года Новосибирский клинический центр крови признали лучшим на Всероссийской премии за развитие донорства «СоУчастие». И в отличие от многих больниц страны центр ведет себя более чем открыто — общается в соцсетях и устраивает масштабные акции на площади Ленина. Корреспондентам НГС.НОВОСТИ центр крови показал секретные лаборатории и хранилища с новейшим оборудованием и рассказал, как выглядит типичный новосибирский донор.​

​Путь человека, желающего помочь незнакомцу, в Новосибирском центре крови чем-то похож на многоуровневую сложную игру. Сначала он раздевается в гардеробе и идет по длинному узкому коридору вдоль полосы с красной плиткой, а потом попадает в донорский холл, где нужно зарегистрироваться. Несколько женщин в белых халатах принимают паспорта и проверяют пришедшего по картотеке инфекционных заболеваний, которая ведется с 1993 года.


Ни капли не жалко (фоторепортаж)


База с зарегистрированными заболеваниями — гепатит B, гепатит C, ВИЧ, сифилис и наркозависимость — уже давно занесена в компьютеры, поэтому первичный «кастинг» довольно короткий. Пройдя этот уровень, потенциальный донор заполняет анкету, где гарантирует, что не болен страшными заболеваниями. После — подпись и фотография на веб-камеру.


Ни капли не жалко (фоторепортаж)


«Карточка у нас не безликая, на ней фотография — а все фотографии хранятся в базе данных. Для чего это сделано — чтобы не перепутать, чтобы не было замены донора во время сдачи крови. Разные бывают ситуации — регистрируется один, а сдать кровь хочет другой человек. Это первый этап безопасности», — поясняет заместитель главного врача по медицинской части Новосибирского центра крови Юлия Моор.


После регистрации донор идет в небольшой кабинет с двумя фельдшерами, мастерски прокалывающими пальцы — такую процедуру в поликлинике переживал каждый. Здесь кровь исследуют минимально — определяют группу, резус-фактор, келл-принадлежность (на систему антигенов) и уровень гемоглобина. Тут же будущий донор посещает врача, который может определить вид донации, которая ему наиболее подходит, или найти противопоказания.


Ни капли не жалко (фоторепортаж)


Кроме заболеваний, включая все формы туберкулеза, рак и психические отклонения, путь к донорству может перечеркнуть алкоголизм, а также малый вес — до 60 кг у мужчин и до 50 кг у женщин. Временные противопоказания — беременность, кормление грудью, менструация, длительные путешествия по Азии и Африке, недавно сделанная татуировка, прием некоторых лекарств или бокал вина менее чем за 2 суток. Курить запрещено за 3 часа до сдачи крови.


Ни капли не жалко (фоторепортаж)


Приятная часть — буфет, где донор пьет чай с печеньем. «У нас нужно сдавать кровь не на голодный желудок, дабы не упасть в обморок — нужно быть сытым. Только надо исключить жирную, молочную, мясную пищу», — предупредила заместитель главного врача. Дальше нужно помыть локтевые сгибы, надеть еще одни бахилы и подняться по лестнице в операционную — для доноров есть отдельный вход. Там уже сидит дюжина человек в креслах, окруженных со всех сторон медсестрами. Некоторые мешки с кровью сложены в тележки и корзинки, как в супермаркетах.


Ни капли не жалко (фоторепортаж)


В этой огромной белой комнате происходит второй уровень регистрации — доноры получают индивидуальный номер донации: теперь вся полученная от них кровь будет маркирована личным штрихкодом.


В мешке для забора крови помещается 450 мл. По словам Юлии Моор, если кровь идет очень медленно или очень быстро — весы сигнализируют обо всех отклонениях. Донация должна продолжаться от 4 до 12 минут. «Здесь донору банально может стать плохо, даже психологически: количество персонала, белые стены, вид собственной крови... Но в 99 % случаев все хорошо проходит. Никто в судорогах не бьется, в обморок не падает, положительно реагируют», — улыбается врач. В этой же зоне доноры сдают не только кровь, но и плазму или другие отдельные компоненты крови — на отдельных креслах. Если кровь можно сдавать раз в 2 месяца, то плазму — раз в 2 недели.


Ни капли не жалко (фоторепортаж)


Юлия Моор уверяет, что сдавать кровь — очень полезно, особенно для мужчин. «Потому что мужчина исторически — воин. Природа создала его воевать. Когда воюет — теряет кровь. Природа позаботилась о мужчине и дала ему больше эритроцитов, большую вязкость крови… Но ныне мужчины не воюют, кровь не теряют, в отличие от женщин с менструацией», — отметила Юлия, добавив, что доноры, организм которых обновляет кровь, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.


И правда, все доноры во время визита НГС.НОВОСТИ оказались мужчинами. Как признаются в центре, портрет новосибирского донора резко отличается от среднероссийского. «Если везде сдают [кровь] больше женщины, то наш донор — это мужчина среднего возраста, от 25 до 45 лет. С неоконченным или высшим образованием, социально активный, пользующийся соцсетями и интернетом, желающий безвозмездно помочь незнакомым людям», — описала врач.


Юлия Моор с тромбоцитами
Юлия Моор с тромбоцитами


За прошедшие праздники, говорит врач, банк крови не отложил ни одну заявку, даже несмотря на потребность в самых редких группах крови — третьей и четвертой.


Для организма кровопотеря не так ощутима, как для самой крови — донация для компонентов жидкости становится шоком, поэтому им нужно минут 20 полежать в покое, добавляет Юлия Моор и ведет в следующий зал. Там в громоздких установках в тепле лежат мешочки с тромбоцитами, необходимыми самым сложным пациентам — раковым больным. Эти клетки защищают организм человека, переживающего полихимиотерапию и лучевую терапию — после этих воздействий страдает свертываемость крови.


Ни капли не жалко (фоторепортаж)


Почти все лаборатории — маленькие кабинеты, заставленные оборудованием. За следующей дверью медики разделяют кровь на антигены и антитела. «Здесь самые сложные образцы. Здесь делаем подбор крови, когда клиники уже в тупике. Или когда у новорожденного болезнь, требующая полного переливания крови сразу после рождения», — описывают врачи.


Есть в центре и лаборатория инфекционной безопасности, куда свозится вся кровь доноров из НСО. Прежде всего доктора исследуют кровь на ВИЧ, в том числе на его опаснейшую форму — так называемый ВИЧ-2, которого официально в России нет. Центр укомплектован дорогой современной аппаратурой, говорит Юлия Моор: «Оно (оборудование. — М.М.) наиболее затратное для здравоохранения, но это национальная безопасность».


Ни капли не жалко (фоторепортаж)


Например, один только кабинет с внушительными по размерам черно-белыми комплексами стоит больше 70 млн руб. — это ночная лаборатория, где автоматизированные роботы исследуют генетическую часть. РНК и ДНК роботы выделяют около 6 часов, а потом сами очищаются и уходят в режим покоя. «Утром приходит врач, принимает все результаты и отдает их в отделение заготовки — они решают, какой компонент может быть выдан в экспедицию, а какой нет», — добавляет заместитель главврача.


Ни капли не жалко (фоторепортаж)


Одно из самых загадочных мест — лаборатория иммунологического типирования крови людей: летом с ее помощью удалось найти первого и пока единственного новосибирца, спасшего своими стволовыми клетками умирающего ребенка. Трансплантация стволовых клеток для родственника — более обычное дело.


Ни капли не жалко (фоторепортаж)


«Когда приезжают семьи, мы видим: это мама с папой. Или… мама с не совсем папой. Иногда нас уверяют, что это папа, а мы видим, что это не папа, хотя он этого не понимает», — делится врач. В каждом случае врачи отдельно разговаривают с матерью, объясняя щекотливость ситуации.


Хранилище плазмы
Хранилище плазмы


По информации центра, за 2016 год 40 тыс. доноров сдали около 40 тонн крови за 70 тыс. донаций. И только в 15 % случаев кровь сдавали для своих близких, а остальные — просто так. «У нас в Искитиме дедушка кровь сдавал, последняя донация была — ему было на тот момент около 70 лет. А он был в прекрасной форме: отличное сердце, прекрасные сосуды. Мы говорим, может, уже хватит? Может, вам отдохнуть? Вы уже столько жизней спасли. А он отмахивается — силы-то есть», — улыбнулась Юлия Моор.


Ни капли не жалко (фоторепортаж)


Врачи уверены: вряд ли в Новосибирске доноры приходят для того, чтобы заработать. За каждую донацию в центре дают наличными 5 % от прожиточного минимума, т.е. чуть более 500 руб. Вместо этого можно взять сухой паек с тушенкой и гречкой. Почетному донору, который сдал кровь не меньше 40 раз, а плазму — не меньше 60 раз, ежегодно власти перечисляют 12 тыс. руб. Пожизненно. 


Донор, чья кровь пригодилась, получает лаконичное SMS: «Сегодня ваша кровь перелита пациенту. С заботой, Новосибирский центр крови». И для многих такое сообщение и есть лучшая благодарность.

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова

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