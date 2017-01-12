Несносный Новосибирск

Не успели новосибирцы отойти от сноса клуба «Отдых» и Дома спорта, как горожан огорошили стремительным демонтажом «Дома женихов» — здания Института ФСБ, чей фасад на Красном проспекте превратился в груду кирпичей всего за неделю. Глядя на это, человек со стороны может подумать, что Новосибирск дожил до золотого века, поскольку ломать еще вполне пригодные для использования здания могут себе позволить не все. Обозреватель НГС.НОВОСТИ решил собрать список объектов, которые могли бы уступить место другим, более приятным на вид зданиям.





Демонтаж корпуса Института ФСБ прошел без шума и пыли, хотя, казалось бы, с точки зрения архитектурного ансамбля он значит больше, чем одноэтажный клуб Новосибирского завода химконцентратов, больше известный как «Отдых». Но, во-первых, все случилось точно во время активного празднования Нового года — и не привлекло особого внимания горожан. А во-вторых, протестовать против здания, которое сносят по решению его же владельца ФСБ, пожалуй, осмелится не каждый. Тем более что на его месте обещают построить что-то сопоставимое, но новое и лучше.









Больше всего работы у специалистов по сносу, конечно, может найтись на площади Маркса. Некоторые скептики вообще считают, что здесь можно снести почти все, но не будем столь категоричны. Здание, последнее известное название которого — «Омега Плаза», выделяется даже среди эклектики центра левобережья.











Когда-то давно, еще в советские времена, его начинали строить как Дворец культуры завода «Сибсельмаш», но в какой-то момент денег стало не хватать не только на культуру, но даже и на машиностроение. Тогда недострой ушел к коммерсантам, которые обещали его достроить в обмен на право развернуть вокруг вещевой рынок. Нужно быть справедливым, что слово свое они практически сдержали — сейчас это почти готовое здание, даже окна есть. Но вот беда: совершенно неясно, как его сегодня использовать, поскольку в основе своей это прежде всего концертный зал, а на концертах много не заработаешь. Здание уже не раз переходило из рук в руки, его даже грозился снести прежний мэр — но противоречивый объект недвижимости и ныне там, где его начали строить еще советские строители.











Здесь же через дорогу гордо возвышается красавец-отель «Турист». Точнее, он, наверное, мог быть красавцем (особенно по меркам 70-х годов прошлого века, когда его начали строить), но судьба не дала ему такого шанса. Сначала что-то было не так с фундаментом, потом новый частный владелец никак не мог определиться с концепцией, а потом возникли привычные проблемы с деньгами. А железобетонный остов так и стоит, лишь время от времени подрабатывая по случаю самым большим в городе рекламным носителем.











Уже сам по себе факт, что железнодорожный и автовокзал расположены в разных концах города, у приезжих вызывает недоумение. Но с этим, может быть, еще можно было смириться, если бы вокзал этот был красивым или хотя бы комфортным. Однако Новосибирску удалось почти невозможное — сделать неудобно расположенное, тесное, да и не самое привлекательное здание, которое все никак не могут достроить. Самое смешное, что все это время в городе пустовал почти идеальный участок для такого рода объекта — напротив железнодорожного вокзала. Но вот незадача, его еще на заре 2000-х продали под строительство ТЦ.











При упоминании ТРЦ «Гранд Сити» многие наверняка даже не сразу поймут, о чем именно идет речь. А между тем это довольно крупный (больше 50 тыс. кв. м) торговый центр, который бывший владелец Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина умудрился построить на территории предприятия, прямо в промзоне. Работал «Гранд Сити» совсем немного и лишь с частью арендаторов — а теперь и вовсе уже несколько лет стоит пустым.









Решить, что с ним делать теперь — задача непростая. Заманить туда людей за покупками теперь уже вряд ли возможно. Остается только переделать его в цех. Тогда, возможно, это будет первый в мире пример такого рода «обратной конверсии».









Композиция «Сибирские просторы» в сквере между ул. Горького и Октябрьской магистралью давно уже приводит в оторопь как гостей города, так и новосибирцев с не полностью атрофированным вкусом. Многие рассуждают, что скульптура такого уровня хорошо подошла бы для условного райцентра или для двора какого-нибудь предприятия. Но в центре города она вызывает... печаль. Впрочем, есть возможность обойтись без демонтажа — достаточно просто переименовать композицию в «Соболя украли и несут куда-то два моста через Обь и купол оперного театра» и считать ее сатирической.











Однотипные высотки в центре — получается недорого и сердито. И люди, конечно, готовы покупать в них квартиры, потому что жилье в самом центре. Однако из-за этого и без того не слишком радостный городской ландшафт становится еще более безвкусным. И в отличие от заборов и долгостроев эти дома уже никуда не денутся. Так и останутся стоять памятниками временам, когда желание заработать немного (в масштабах города) денег в Новосибирске значило куда больше, чем тот вид, который останется потомкам.











Даже удивительно, что в стране, способной на масштабные проекты вроде олимпийской стройки в Сочи или моста в Крым, люди продолжают жить в деревянных бараках. Причем не в глуши, а в третьем по численности населения городе страны. Впрочем, здесь-то как раз можно быть уверенным — расположенные в хороших местах избушки постепенно снесут. Жалко только, что на их месте могут возвести то, с чем в городе вряд ли захочется провести остаток жизни.