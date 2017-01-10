«Работаю с 8 до первых петухов»

Новосибирский хирург за год спас 502 пациента — он делал по 2-3 операции в день, забираясь больным в голову с неожиданной стороны

​Врачи федерального центра нейрохирургии в Новосибирске объявили своего хирурга-рекордсмена — больше всего операций на мозге в 2016 году сделал Виталий Киселев. В прошлом году он вместе с командой выполнил 502 операции, спасая по 2-3 жизни в день. Нейрохирург рассказал НГС.НОВОСТИ, каким образом у него и его коллег получилось поставить этот рекорд, с какими болезнями приходилось сталкиваться чаще всего и какой случай был самым сложным.

​«Я не учился в Новосибирске, я родился в маленьком городе Санкт-Петербурге, учился и вырос там, институт заканчивал тоже там. И 12 лет я проработал в институте нейрохирургии им. профессора Поленова, заведовал там сосудистым отделением, а потом приехал в Новосибирск. Главный врач Джамиль Афетович Рзаев сделал предложение, от которого я не смог отказаться», — рассказывает 38-летний врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Виталий Киселев. Он переехал в Новосибирск в 2014 году, и с тех пор, признается он, число операций увеличилось в 4–5 раз.





Нейрохирург назвал причины своей результативности: увеличилось количество квот на операции, выросло финансирование и улучшились технические возможности. Сейчас, например, федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске устанавливает второй ангиограф, который позволит проводить еще больше операций, отмечает Виталий Киселев. Так же как и все новосибирцы, врачи центра только что вышли на работу после каникул, — но план операций уже расписан до конца марта.











Киселев подчеркнул, что рекорд поставил вместе с командой — хирург не работает в одиночку, вместе с ним трудятся анестезиолог и медсестры.







«Я, наверное, горжусь не одним конкретным случаем, а прежде всего тем, что за последнее время в моих руках минимальное количество людей получило какие-то осложнения и проблемы для своей жизни. Я, так же как и все, не застрахован от осложнений хирургических, и не всегда хирург может на 100 % исправить ситуацию, с которой сталкивается на столе», — отметил он.







Виталию Киселеву особенно запомнилась история, случившаяся в прошлом году. Пациентка из Екатеринбурга перенесла судорожный приступ, ее обследовали по месту жительства, сделали МРТ, ангиографию сосудов головного мозга — и нашли два заболевания сразу. Это были наиболее часто встречающиеся патологии — аневризма и артериовенозная мальформация (клубок переплетенных сосудов).





«Чтобы максимально помочь пациентке, мы одномоментно прооперировали одну и вторую патологию. Она полностью восстановилась», — вспоминает врач. Он добавил, что сейчас новосибирский центр нейрохирургии принимает все больше пациентов из Крыма — раньше их лечили в Киеве, а теперь «распределили» по России.











«Мы делаем операции на сосудах мозга, не делая трепанации черепа, то есть мы забираемся через сосуды — делаем маленький прокол в паховой области и забираемся в голову, дальше оттуда работаем. Таким образом, мы не нарушаем целостность костей, не нарушаем целостность мозгового вещества — полностью все делаем закрытым способом», — описал Киселев.







Между операциями у команды врачей есть 30–60 минут — сами операции длятся в среднем по 2 часа.





«Каждый пациент индивидуален — и сколько бы операций мы ни сделали, угадать на 100 % сценарий, как пойдет операция, никто не может. И потом — мы не боги, мы не застрахованы от осложнений. Бывает так, что операция, которая по плану длится 2 часа, продлится 5 часов в итоге. Я бы не сказал, что есть простые случаи, все случаи, наверное, сложные», — размышляет он.







На вопрос, как он за два года освоился в Новосибирске, Виталий Киселев пожимает плечами и смеется: «А здесь очень легко осваиваться — вся жизнь проходит на работе. Рабочий день начинается в 8 утра и заканчивается с первыми петухами».







Ранее новосибирские нейрохирурги показали, как во время сложнейшей операции на мозге разговаривали с пациенткой и показывали ей картинки.

