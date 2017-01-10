Дворец индийской принцессы

Звезда Болливуда построила дом под Новосибирском — она руководила строителями по скайпу из Мумбая и поставила ванну у огромного окна с видом на лес

​Дина Умарова — известная в Индии актриса и модель. 10 лет назад она уехала туда работать, но влюбилась, вышла замуж и осталась жить в Мумбае. А чтобы навещать в Новосибирске родителей и гостить с комфортом, решила построить здесь дом. Она рассказала корреспондентам НГС.НОВОСТИ, как ей удалось построить его, находясь на другом конце континента, как строители не хотели воплощать ее идеи и как из-за ошибки проектировщиков в доме появилась потайная комната.

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Модель и актриса Дина Умарова родом из Новосибирской области. Около 10 лет назад Дина поехала в Индию работать, вышла замуж за Винду Сингха, звезду Болливуда и сына одного из основателей индийского кино, и осталась там жить. В Сибири у Дины живут родители, которых она навещает со своей семьей, — поэтому и дом решено было построить здесь.









Когда искали место для дома, главным условием была близость к лесу. «Я живу в Мумбае, а там многомиллионное население, куда ни глянь — везде люди. Мне хотелось, когда я приезжаю сюда с ребенком, чтобы мы просто отдыхали, чтобы не было ничего вокруг, кроме леса», — объясняет Дина. Участок со сплошной стеной сосен нашелся в поселке «Лаки Парк» к северу от Новосибирска, а дом из СИП-панелей ставили так, чтобы ни одно дерево не пострадало.











От дешевого сайдинга на фасаде Дина отказалась. Вместо него использовали штукатурку, планкен из лиственницы и искусственный камень. «2 года назад СИП-панели были еще новы и люди думали, что сайдинг — это единственный легкий вариант, а если ты камень используешь, что-то случится с домом. На самом деле все держится уже 2 года, и все хорошо», — комментирует хозяйка.









Общая площадь дома с террасой — 158 кв. м. Около 42 кв. м занимает совмещенная с кухней гостиная, которая кажется еще больше за счет двух огромных окон. Они стали одной из отправных точек всего проекта: похожие были в доме, который семья снимала в поездке в Финляндию. Окна установили пятикамерные, чтобы хорошо держали тепло, а пол из керамогранита с фактурой дерева сделали теплым — декабрьские морозы дом пережил более чем достойно, уверяет Дина.









В проеме между окнами установили электрокамин, портал оформили панелями из тонированного ясеня. Жизнь в индийском колорите на интерьер не повлияла — скорее, повлияли путешествия по Европе и Америке, считает хозяйка: «Хотя у меня друзья, когда приезжали во время стройки и видели эти окна, удивлялись: "Это что, индийский проект?"».









Контролировать строительство, ремонт и подбор мебели в доме удаленно было очень тяжело, говорит Дина, поэтому многое еще не закончено. У комнат и предметов в них есть свои истории. Например, вместо заказанного бежевого дивана привезли кофейный: оказалось, что кофейный цвет в каталоге назывался бежевым. Диван в итоге удачно поменяли на тот, что стоял на экспозиции в салоне.









Кухня в доме небольшая, с островом, в который встроены варочная поверхность и духовой шкаф. «Вопросов была куча. Все мои начинания, все мои визуализации сталкивались с вопросительным знаком везде: "Вот так? А зачем вам вот так?"», — смеется Дина. У стены разместились встроенный холодильник и шкафчики для хранения. «Разлетающийся» зеркальный мозаичный фартук Дина делала вместе с отделочником в один из приездов: «Я вырезала мозаику из пластов и говорила: так, приклей-ка вот здесь. Потом отхожу: а здесь вот эти две».









Семейные обеды в доме устраивают с видом на заснеженную улицу. Большой деревянный стол купили в ИКЕА, стулья в стиле Чарльза и Рэй Имз приехали из Сочи, а серебристые луковки-подсвечники Дина привезла из Индии. Из зоны столовой можно напрямую выйти на террасу — летом по утрам на ней пьют чай.









Главная воплощенная в доме мечта — это отдельно стоящая перед огромным окном ванна. Ее придумала дочь Дины и Винду, Амелия, она же специально сюда привезла с Багам большую ракушку. «Мы и искали участок с елками, уже подразумевая, что здесь будет стоять ванна, — признается Дина. — Как мы мечтали, так и получилось». Окно выходит на настоящие сосновые джунгли, и соседей из него не видно, но на него еще хотят повесить рулонную штору. Одну из стен обили деревянными панелями с влагостойкой пропиткой, они же скрывают невидимую дверь в бойлерную. Ее Дине сперва так настойчиво предлагали сделать в гостиной, на месте кухни, что пришлось даже сменить проектировщика.









За стеклянной дверью — душевая с имитирующей песчаные дюны испанской плиткой и сауна. «У родителей в деревне есть баня, мне очень нравится, но отдельно на участке баню я строить не захотела. Хочется комфорта, — объясняет Дина. — Муж у меня не будет зимой приезжать и топить баню, а тут я нажала кнопочку и погрелась в сауне».









Маленький умывальник в туалете должна заменить заказанная из массива дерева тумба с раковиной-чашей, справа установят большой встроенный шкаф, где разместится стиральная машина и бытовые мелочи. Светильник Дина привезла из Индии — он нашелся в одном из магазинов как раз накануне поездки в Новосибирск. «Электрик, когда его крепил, спрашивал: "Дина, ну скажи мне, что он здесь освещает? Для чего он?". А я говорю: "Иван, ну это же для красоты!"», — со смехом комментирует хозяйка.









Окна всех спален выходят на стену из сосен — это было принципиальным условием. На первом этаже находится гостевая спальня, на втором — хозяйские. Напротив кровати Дины скоро появятся высокое, до потолка, зеркало и туалетный столик, у стены справа — большой шкаф, а балку тонируют в цвет деревянных панелей у изголовья. Кровать и прикроватные тумбочки подобрали в ИКЕА, необычные часы-брусок со светящимся в темноте циферблатом Дине подарила коллега из Китая.









Детскую целиком придумала Амелия. Все стены здесь разные: на двух — обои из одной коллекции, в «ситцевый» горошек и с райским садом, две окрашены белой краской. Скошенный потолок — «волшебный», с подсветкой, цвет которой можно менять. Стол и потолочный светильник-цветок купили в ИКЕА, кресло нашли в одном из салонов «Большой Медведицы», а кресло-мешок и вовсе было первым купленным предметом мебели, когда в доме еще не на чем было сидеть.









Самую высокую стену заняло большое вишневое дерево с семейством сов, которое вместе с Амелией нарисовала дочь автора лестниц и деревянных панелей. В листве можно найти начальные буквы имен членов семьи, а у каждой совы есть имя и «должность»: Принцесска внизу смотрит за деревом, Мудрец дает советы, Мама и Папа следят за порядком и безопасностью, Малыш всех веселит, Пироженка готовит еду, а Лупастик добывает мышек.









«Секретная» комната наверху получилась в результате ошибки проектировщика, вспоминает хозяйка: в проекте все просто уходило в крышу. Строители перекрыли потолок, а в маленькую комнатку сделали лаз из детской. «Ошибок много, постоянный контроль нужен, — говорит Дина. — Не все умеют так, чтобы раз сделать, а ты пришел и сказал "ох!"». К стене здесь прикрепили большую доску, чтобы можно было писать мелом, а из маленького окошка видно весь поселок. Когда к семье приезжают гости с детьми, сюда поднимают кресло-мешок, а скоро здесь появятся два небольших пуфа.









Между двумя спальнями — минималистичный санузел с душевой кабиной.









Дистанционный подбор обстановки занял больше времени, чем казалось вначале, признается Дина. «До сих пор не знаю, во сколько это все обошлось — бросила считать», — добавляет она, смеясь. Бывая здесь два раза в год, девушка старалась утвердить все цвета и материалы на полгода вперед, а все детали согласовывала по скайпу и WhatsApp — было тяжело, но теперь семье еще больше хочется сюда приезжать. «Супруг непосредственного участия в стройке не принимал, но, приехав летом, сказал: "Уважение тебе, что ты, сидя в Индии, смогла построить этот дом". А я после этого, кажется, знаю все про стройку», — говорит хозяйка.