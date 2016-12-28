«Ад начался, как наступили холода»

Новосибирск встал в феноменальных пробках — власти признали эпическое поражение в борьбе с транспортным параличом

«Ад начался, как наступили холода»

​Мэр города пообещал, что на Плющихинский жилмассив построят вторую дорогу. Это случилось вскоре после того, как местные жители пожаловались, что в утреннее время не могут по 2 часа выехать отсюда по единственной дороге. Одновременно в городе резко усилились пробки. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснил, что подобные проблемы есть почти во всех отдаленных районах, которые активно застраивались последние годы. У Новосибирска нет денег ни на снегоуборочную технику, ни на общественный транспорт.

​23 декабря мэр города Анатолий Локоть пообещал жителям Плющихинского жилмассива, что в их края будет построена еще одна дорога, которая решит транспортную проблему. Это случилось после того, как жители создали в интернете петицию с призывом сделать еще один выезд из микрорайона, потому что на имеющемся можно простоять в пробке несколько часов. «У нас одна дорога на 100 домов, на 50 тыс. жителей сейчас всего лишь 4 полосы туда и обратно», — рассказала одна из создательниц петиции Александра Зарубина.


Открытие дороги совпало с резким ухудшением положения с пробками в городе. Ситуация на дорогах в нынешнем декабре, как заметили в «Яндексе», уникальна тем, что 9- и 10-балльные пробки передвинулись с часа пик на обеденное время. Попасть в серьезную пробку уже можно в 13:00. А 25 ноября около 9:00 впервые пробка образовалась на Бугринском мосту, который всегда был свободным для проезда. 


Вчера 9-10-балльные пробки держались в городе большую часть дня, начиная примерно с 13 часов.


«Мы с транспортом опережаем 20-й год, — рассуждает председатель «Транспортного союза Сибири» и глава новосибирского отделения «Единой России» Валерий Ильенко. — У нас в этом году транспорта столько, сколько прогнозировалось на 2020 год.


Прогнозировалось года два-три назад. Это — первое, а второе — те, кто отвечает за все это в целом, должны были предусмотреть, что такой коллапс рано или поздно наступит. И надо было ранее предвидеть это и строить расширения, развязки и пр., что сейчас уже непозволительно в связи с кризисом».


Узкие выезды из микрорайонов — так называемые «бутылочные горлышки», когда проектировались в советское время, не были рассчитаны на то количество личного автотранспорта, что появился здесь после того, как микрорайоны начали активно застраиваться. Снегопады и нерегулярная уборка дорог от снега — усугубили ситуацию, отмечают все эксперты, с кем удалось поговорить корреспонденту НГС.НОВОСТИ.


Все это привело к тому, что в последнее время к существовавшим ранее проблемным местам, например таким, как дорога с «Родников» и «Снегирей», которая уже много лет «живет» с пробками, добавились и новые — тот же Плющихинский, Северо-Чемской, КСМ на Первомайке, ул. Выборная, дороги из совершенно новых микрорайонов, появившихся совсем недавно.


Например, о серьезной транспортной проблеме рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница микрорайона «Дивногорский» Ксения Писаренко. Но тут, помимо того что дороги не всегда вовремя чистят, еще и общественного транспорта не хватает.


«Построили два новых микрорайона, а маршрутки, которые ходили в сторону Кудряшей и Криводановки, такие и ходят. Нам ввели новый маршрут № 24, но этих 24-х, если не ошибаюсь, на линии три, а то и два. Поймать их очень сложно, по расписанию они не ходят. С наступлением холодов проблема с транспортом жутчайшая: [люди] стоят по 40–59 минут на остановке. У меня был как-то день, когда я не смогла добраться до работы. Я просто сдалась. Стояла сначала 50 минут на остановке, потом пришел 220-й, я в него села, мы проехали немного, и у него что-то случается с колесом. Далее весь автобус выходит и бежит на остановку. И я поняла, что доехать возможности уже нет. Пришлось брать отгул за свой счет и ехать домой. Могу сказать, что летом таких проблем не было. Ад начался, как наступили холода», — рассказала Ксения, добавив, что и на такси отсюда выехать порой невозможно — ул. Большая часто стоит вся целиком.


Другие эксперты в один голос утверждают, что сейчас надо прежде всего чистить дороги. «Я сейчас вижу только решение: уборка снега. Всем миром нужно выходить и убирать снег, только тогда у нас что-то получится. Привлекать необходимо промышленные предприятия, ко всем обращаться надо с призывом убирать снег. Никакой ДЭУ, никакой СМУ не справится с этим снегом. Невозможно, если месячная норма выпадает за 3 суток, справиться с этим той техникой, которая имеется сегодня на балансе дорожных учреждений», — сказал Валерий Ильенко.


Заместитель председателя комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Титаренко заметил, что нужна комплексная программа по обновлению автопарка дорожной техники.


«Ситуация критическая. Основная причина пробок — обильные снегопады и нехватка снегоуборочной техники. Вот возьмем пример ДЭУ-1, которое обслуживает пять районов города. В этом ДЭУ за последние 3 года было утилизировано более 100 единиц техники из 487. Закупили — ноль.


А та, которая есть, на 80–90 % изношена. Это пример только по одному ДЭУ, а у нас их несколько», — рассказал Игорь Титаренко.


Ильенко считает, что надо также строить перехватывающие парковки, вводить выделенные полосы для пассажирского транспорта, но не везде, а тщательно изучая конкретные места, расширять дороги, где это возможно, а также ограничивать передвижение личного транспорта по четным и нечетным дням — автомобильные номера, заканчивающиеся на нечетные числа, могут ездить в одни дни, четные — в другие. А также необходимо ограничивать въезд в центр города личному транспорту.


«Это — непопулярные меры, но надо учитывать, что у нас на общественном транспорте передвигается больше населения, чем на личном. Я сторонник того, чтобы большему количеству людей было удобней», — заметил Ильенко.


«Необходимо ограничить въезд большегрузов в город днем, разрешив только ночной въезд, а легковым временно ограничить въезд в центр, пока этот центр не будет приведен в нормальное состояние», — продолжает перечислять меры воздействия на проблему президент автоклуба «Автобратство» Илья Батенев, добавивший, что стоит развивать систему общественного транспорта, выделяя в том числе полосы для транспорта, который везет пассажиров. А депутат Титаренко добавил к этому необходимость установки «умных светофоров», которые могли бы автоматически регулировать потоки, переключая, например, одну полосу на движение в противоположном направлении, в случае большого потока машин именно в ту сторону.


Титаренко напомнил, что сегодня на муниципальном уровне одной из главных мер по решению транспортной проблемы обсуждается вопрос о введении платных парковок. «Над этим работает профильный департамент. И говорят, что есть потенциальные инвесторы на этот проект. Даже не один», — пояснил депутат.


Напомним, ранее городские и областные власти неоднократно обещали победить пробки с помощью линий скоростного трамвая. Проект появился еще в бытность мэром Владимира Городецкого. В феврале 2012 года тогдашний вице-мэр Андрей Ксензов заявлял, что банки (ВЭБ и ЕБРР) согласны оплатить 70–80 % стоимости проекта, который оценивается приблизительно в 15 млрд руб.


А в начале 2015 года речь уже шла о том, что стоимость работ по двум веткам скоростного трамвая — от пл. Карла Маркса через Чемской жилмассив до ОбьГЭС (28,3 км) и от «Заельцовской» через микрорайоны «Родники» и «Снегири» на Пашино (18,5 км) составит 47,8 млрд руб.


Но сейчас проект фактически похоронен. «Пока, к моему сожалению, к нему (к проекту скоростного трамвая. — И.К.) не возвращаются. Многие аналитики и эксперты говорят, что вопрос неперспективный», — говорит зампред депутатской комиссии.


«Строительство метрополитена — один из основных моментов. Это бы разгрузило дороги… Нужно строительство дополнительных веток метро, но финансирования пока нет никакого», — добавил Титаренко.


В пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ пояснили, что проблема эта серьезная и в течение времени, пока пишется статья, они не смогут подготовить официальный комментарий.

Илья Калинин
Фото Густаво Зырянова

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