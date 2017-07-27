Прилабунься на Плахе (тест)

Проверьте, умеете ли вы говорить на языке настоящих жителей сибирской столицы

В книжных магазинах появился словарь региональной лексики и народных топонимов Новосибирска. Его авторы Ирина Ливинская и Александр Матвеев собрали все известные и понятные, но необычные местные словечки и названия, которые поймут только новосибирцы. НГС.НОВОСТИ добавили немного своих слов и предлагают проверить знание местного языка.





Ваш приятель сказал, что накануне его отмутызгали. Что с ним произошло?



Нерадивый автомобилист окатил его водой из лужи.



Бедолаге хорошенько досталось — его побили.



Начальник вызвал его на ковер, наверное, выговор сделал.



Вам предложили хреновину — что это такое?



Универсальное слово, может означать что угодно.



Острый соус из помидоров, хрена и чеснока. Нужно намазать на хлеб и съесть.



Это ругательство — ничего хорошего такое предложение не сулит.



Это была разминка, теперь вопросы посложнее. Где находится Тёщин язык?



Изгибистый поворот между Троллейной и Хилокской прямо под железной дорогой.



Ошибочка вышла. Тёщин язык — это изгибистый поворот между Троллейной и Хилокской. Сомневаюсь, но интуиция подсказывает, что это петля в самом конце улицы Бориса Богаткова.



Место в Сухом логу, где улицу Танковую огибают две речки.



А за плащом или на Плахе вы были?



Здесь каждый знает, что это площадь перед оперным театром!



Уверен, что это дворы за улицей Плахотного.



Наверное, это где-то за Планировочной — эта улица параллельна самой себе, и даже пересекает себя. С ней явно что-то связано!



Иваново — город невест, а у нас есть Дом женихов. Только где он?



Новосибирский военный институт на Ключ-Камышенском плато — там все парни красивые, здоровенные!



Искать женихов следует в институте ФСБ на Красном проспекте — сама проверяла!



Они точно в университете водного транспорта.



Переведем дух: прилабуниться — это что сделать?



Всё верно, прилабуниться означает прижаться или удобно расположиться. Легко! Это означает уютно пристроиться, прижаться к чему-то.



Неправильно, прилабуниться означает уютно пристроиться, прижаться. Уснуть пьяным в самом неподходящем месте, например в сквере на лавочке.

Сильно загрустить из-за неразделенной любви. Пригорюнился и прилабунился — это одно и то же!



А где расположен горб Городецкого?



Вот эта огромная эстакада на Южной площади явно его творение.



Трехъярусная развязка Бугринского моста на ул. Большевистская — она огромна.



Однозначно Бугринский мост — самый большой горб города.



Гайка — это что за учреждение?



Да это ж любой пост ГАИ.



Раньше студенты так называли НИИГАиК, а сейчас это Сибирский государственный университет геосистем и технологий.



Это улица Гайдара, которая выходит к Инюшенскому парку. А Гайка — потому что маленькая!



Что такое Сухарка?



Это такая мелкая речка в Ботсаду. Она еще постоянно пересыхает.



Это ул. Сухарная, она ведет к Заельцовскому парку.



Слышал, что это то же самое, что и Сухой лог.



Немного молодежного сленга: что такое Гоблин-сити?



Это точно про Новосибирск, а не из книжки про хоббитов?



Затулинку после 10 вечера по-другому и не назовешь.



Это студгородок НГТУ — сам там 5 лет жил!



Не пугайтесь, но как в Новосибирске проехать на Колыму?

Интуиция вас подвела, новосибирская Колыма это конец улицы Полярной в микрорайоне Затон. Однозначно сразу за Северным объездом, там такие леса — ну настоящая Колыма.

Крайние дома на ул. Полярной — так местные шутят.



Так жители центра называют любой отдаленный район, мол, далеко, как до Колымы.



Вам назначили встречу на покрышках. Куда вы пойдете?



Хм, наверное, в ближайшую шиномонтажку.



Думаю, на станцию метро «Маршала Покрышкина».



На ул. Покрышкина прямо к остановке «Магазин "Кристалл"», разве нет?



На этот вопрос ответят даже дети: что такое летник?



Это веранда, которую кафе или ресторан открывает на лето. Очень уютно!



Полагаю, так сейчас называют детские лагеря, где летом отдыхают дети.



Это такой автобус до дач, который курсирует только летом.



Какой вариант детской дразнилки является новосибирским?



Жадина-говядина, соленый огурец, на полу валяется, никто его не ест. Мухи прилетели, понюхали и съели.



Жадина-говядина, турецкий барабан, кто на нем играет, тот рыжий таракан.



Жадина-говядина, большая шоколадина, сосисками набитая, на меня сердитая.



Что такое «Чекалда» или «Чиколда»?



Местная детская забава, что-то вроде догоняшек. Дети бегают друг за другом, а когда догоняют, кричат: «Чика!».



Футбольный клуб «Чкаловец» — кто его не знает?



Близко, но нет. «Чекалдой» раньше называли футбольный клуб «Сибирь», а также ДК им. Чкалова. Оздоровительный лагерь для детей «Чкаловец» где-то под Новосибирском.



И последний вопрос: сходить в траву — это куда?



В поля и леса, чтобы собрать целебные травы и засушить их.



Выехать на природу далеко за город. Уверен, что это молодежный сленг!



Всего лишь сходить в кофейню Traveler's Coffee.



Дарья Януш



Фото Александра Ощепкова

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