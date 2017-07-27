Прилабунься на Плахе (тест)
Проверьте, умеете ли вы говорить на языке настоящих жителей сибирской столицы
В книжных магазинах появился словарь региональной лексики и народных топонимов Новосибирска. Его авторы Ирина Ливинская и Александр Матвеев собрали все известные и понятные, но необычные местные словечки и названия, которые поймут только новосибирцы. НГС.НОВОСТИ добавили немного своих слов и предлагают проверить знание местного языка.
Ваш приятель сказал, что накануне его отмутызгали. Что с ним произошло?
- Нерадивый автомобилист окатил его водой из лужи.
- Бедолаге хорошенько досталось — его побили.
- Начальник вызвал его на ковер, наверное, выговор сделал.
Вам предложили хреновину — что это такое?
- Универсальное слово, может означать что угодно.
- Острый соус из помидоров, хрена и чеснока. Нужно намазать на хлеб и съесть.
- Это ругательство — ничего хорошего такое предложение не сулит.
Это была разминка, теперь вопросы посложнее. Где находится Тёщин язык?
- Изгибистый поворот между Троллейной и Хилокской прямо под железной дорогой.
- Ошибочка вышла. Тёщин язык — это изгибистый поворот между Троллейной и Хилокской. Сомневаюсь, но интуиция подсказывает, что это петля в самом конце улицы Бориса Богаткова.
- Место в Сухом логу, где улицу Танковую огибают две речки.
А за плащом или на Плахе вы были?
- Здесь каждый знает, что это площадь перед оперным театром!
- Уверен, что это дворы за улицей Плахотного.
- Наверное, это где-то за Планировочной — эта улица параллельна самой себе, и даже пересекает себя. С ней явно что-то связано!
Иваново — город невест, а у нас есть Дом женихов. Только где он?
- Новосибирский военный институт на Ключ-Камышенском плато — там все парни красивые, здоровенные!
- Искать женихов следует в институте ФСБ на Красном проспекте — сама проверяла!
- Они точно в университете водного транспорта.
Переведем дух: прилабуниться — это что сделать?
- Всё верно, прилабуниться означает прижаться или удобно расположиться. Легко! Это означает уютно пристроиться, прижаться к чему-то.
- Неправильно, прилабуниться означает уютно пристроиться, прижаться. Уснуть пьяным в самом неподходящем месте, например в сквере на лавочке.
- Сильно загрустить из-за неразделенной любви. Пригорюнился и прилабунился — это одно и то же!
А где расположен горб Городецкого?
- Вот эта огромная эстакада на Южной площади явно его творение.
- Трехъярусная развязка Бугринского моста на ул. Большевистская — она огромна.
- Однозначно Бугринский мост — самый большой горб города.
Гайка — это что за учреждение?
- Да это ж любой пост ГАИ.
- Раньше студенты так называли НИИГАиК, а сейчас это Сибирский государственный университет геосистем и технологий.
- Это улица Гайдара, которая выходит к Инюшенскому парку. А Гайка — потому что маленькая!
Что такое Сухарка?
- Это такая мелкая речка в Ботсаду. Она еще постоянно пересыхает.
- Это ул. Сухарная, она ведет к Заельцовскому парку.
- Слышал, что это то же самое, что и Сухой лог.
Немного молодежного сленга: что такое Гоблин-сити?
- Это точно про Новосибирск, а не из книжки про хоббитов?
- Затулинку после 10 вечера по-другому и не назовешь.
- Это студгородок НГТУ — сам там 5 лет жил!
Не пугайтесь, но как в Новосибирске проехать на Колыму?
- Интуиция вас подвела, новосибирская Колыма это конец улицы Полярной в микрорайоне Затон. Однозначно сразу за Северным объездом, там такие леса — ну настоящая Колыма.
- Крайние дома на ул. Полярной — так местные шутят.
- Так жители центра называют любой отдаленный район, мол, далеко, как до Колымы.
Вам назначили встречу на покрышках. Куда вы пойдете?
- Хм, наверное, в ближайшую шиномонтажку.
- Думаю, на станцию метро «Маршала Покрышкина».
- На ул. Покрышкина прямо к остановке «Магазин "Кристалл"», разве нет?
На этот вопрос ответят даже дети: что такое летник?
- Это веранда, которую кафе или ресторан открывает на лето. Очень уютно!
- Полагаю, так сейчас называют детские лагеря, где летом отдыхают дети.
- Это такой автобус до дач, который курсирует только летом.
Какой вариант детской дразнилки является новосибирским?
- Жадина-говядина, соленый огурец, на полу валяется, никто его не ест. Мухи прилетели, понюхали и съели.
- Жадина-говядина, турецкий барабан, кто на нем играет, тот рыжий таракан.
- Жадина-говядина, большая шоколадина, сосисками набитая, на меня сердитая.
Что такое «Чекалда» или «Чиколда»?
- Местная детская забава, что-то вроде догоняшек. Дети бегают друг за другом, а когда догоняют, кричат: «Чика!».
- Футбольный клуб «Чкаловец» — кто его не знает?
- Близко, но нет. «Чекалдой» раньше называли футбольный клуб «Сибирь», а также ДК им. Чкалова. Оздоровительный лагерь для детей «Чкаловец» где-то под Новосибирском.
И последний вопрос: сходить в траву — это куда?
- В поля и леса, чтобы собрать целебные травы и засушить их.
- Выехать на природу далеко за город. Уверен, что это молодежный сленг!
- Всего лишь сходить в кофейню Traveler's Coffee.
Дарья Януш
Фото Александра Ощепкова
Правильные ответы: 5/10
Вы в городе впервые? Сходите на Плаху!
Правильные ответы: 5/10
Понаехали тут! Вам еще нужно многое узнать о Новосибирске.
Правильные ответы: 5/10
Настоящий новосибирец! Экскурсии на досуге не проводите?
Дарья Винокурова