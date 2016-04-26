На главной дорожной стройке Новосибирской области начинается большой скандал: как минимум на половине участков Восточного обхода работы полностью остановились. Дорожники жалуются на миллионные долги за выполненные работы, которые не оплатила группа компаний «Инфраструктура», нанятая генподрядчиком, компанией «Сибмост» на строительство большей части трассы. «Сибмост» надеется привлечь нового подрядчика и сдать трассу в срок — в октябре 2017 года. В деталях скандальной стройки разбирались корреспонденты НГС.НОВОСТИ.

С этой компанией «Сибмост» заключил контракт стоимостью 4,3 млрд руб. на строительство большей части 20-километровой трассы — участка протяженностью 16 км и трех путепроводов.

Молоствов, отец 7 детей, не скрывает своего отчаяния: по его словам, СМК «Линк» задолжала ему более 5 млн руб. С площадки, как и многие другие, он ушел еще в прошлом году.

На вопрос, куда делись деньги, он ответил: «Откуда ж я знаю, у Москвы надо спрашивать, у нас расчетного счета не было. Все счета оплачивались из Москвы».

Человек с таким именем в 2004 году опубликовал свою статью «Лучше содержим дороги — реже их ремонтируем» в подборке «Кабардино-Балкария: прежде чем взойти на Эльбрус, до него надо доехать», вышедшей в официальном журнале парламента страны «Российская Федерация сегодня».

Напомним, Восточный обход — крупнейшая дорожная стройка в Новосибирской области. Трасса должна пройти к востоку от Новосибирска и соединить сразу три магистрали — Северный объезд (трасса М53, или, в новом обозначении, — Р255), Гусинобродское шоссе (Р384) и Бердское шоссе (Чуйский тракт — трасса Р256, или М52). ФУАД «Сибирь» провело конкурс на строительство первого этапа объекта — участок от Раздольного до Кольцово длиной почти 20 км — в июле 2013 года. Генподрядчиком стройки было выбрано ОАО «Сибмост», предложившее выполнить работы за сумму около 10,35 млрд руб. при начальной цене 10,4 млрд руб. Торги по остальным трем этапам Восточного обхода еще не проводились — их отложили из-за кризиса.«Сибмост» после проведения конкурса привлек на часть работ субподрядчика — ООО «Группа компаний "Инфраструктура"», сообщила пресс-служба мостостроительной компании.А на минувшей неделе в редакцию НГС.НОВОСТИ обратились представители нескольких субподрядчиков, принимавших участие в строительстве Восточного обхода. По данным представителя одной из них, ООО «Нордэкс», юриста Артура Шевелева, за работу на стройке не получили расчеты до 15 компаний, общий долг перед ними — около 100 млн руб. А по данным директора одной из транспортных организаций, работавшей с «Инфраструктурой», компания получила аванс в размере 580 млн руб., из которых освоила только половину. «Где остальные деньги, никто не знает», — сказал источник.Привлекая к работе ГК «Инфраструктура», новосибирские мостостроители «руководствовались предложением с оптимальным соотношением цены-качества-сроков выполнения работ и репутацией партнера», сообщила пресс-служба «Сибмоста», отметив, что привлечение субподрядчика было согласовано с ФУАД «Сибирь». Сам же «Сибмост» вместе с дочерними организациями начал строить остальную часть первого этапа, включая мост через Иню в районе Барышево.«Сибмост» сумму аванса «Инфраструктуре» не раскрыл.Долги у строителей накопились как раз из-за неплатежей со стороны «Инфраструктуры» и ее «дочки» — ООО «Строительно-монтажная компания "Линк"» (на 51 % принадлежит ООО «ГК "Инфраструктура"»), а позднее и через другие компании, говорит Артур Шевелев. «Сибмост» отношения субподрядчика с дорожниками не комментирует.По строительному городку «Инфраструктуры» около села Новолуговое, где корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали в пятницу, 22 апреля, бегают две дворняги. Стоянка для техники полупустая. На площадке зияют дыры отсыпанных крупным щебнем фундаментов, на которых стояли бытовки. В декабре 2015 года, когда журналисты НГС.НОВОСТИ приезжали сюда в предыдущий раз, здесь вовсю кипела работа, в городке постоянно находились несколько десятков рабочих. Сейчас в городке человек пять — в первую очередь смотрят за оставшейся техникой. Самый крупный вагончик с табличкой «ООО "ГК «Инфраструктура»" ОП "Новосибирск"» закрыт. В окне видны остатки оргтехники.«С июня 2015 года ничего не оплачивают. Практически ничего не делается, отставание по срокам бешеное», — говорит дорожный рабочий Василий Николаевич. Сейчас он работает с «Сибмостом», который заходит на участок «Инфраструктуры».Компания «Эко-кран» Михаила Молоствова, в парке которой — грейдеры и фронтальный погрузчик, обслуживала технологическую дорогу стройки. Сейчас из шести единиц техники в строю осталась одна, остальные ждут ремонта.«Несмотря на то что сезон еще не начался, сейчас уже можно работать — возить песок, ровнять дорогу. Работа не одного дня, не одного месяца. Если бы завезли песок, сейчас можно было бы его возить, местами надо [слой толщиной] 15 м уложить», — говорит Михаил Молоствов.Пока в суд пошли единицы из дорожников. Генеральный директор и совладелец ООО «Нордэкс» Илья Дубовицкий, чья спецтехника работала на Восточном обходе, в мае 2015 года сумел отсудить у СМК «Линк» 1,15 млн руб. Но долг остался непогашенным, и «Нордэкс» обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о признании СМК «Линк» банкротом. Иск еще не рассмотрен по существу.Индивидуальный предприниматель Виктор Чертков из Убинского тоже не смог получить полный расчет. «У меня кредит на 2 млн руб. и дом в залоге, банкиры звонят каждый день», — признался Чертков. По его словам, он заключил договор с СМК «Линк», но частичный расчет получал от «Инфраструктуры». Из работ на сумму 4 млн руб. остались неоплаченными около половины — около 2 млн руб. дорожник сейчас пытается взыскать в арбитражном суде непосредственно у «Инфраструктуры».Генеральный директор СМК «Линк» Ольга Морозова, к которой корреспондент НГС.НОВОСТИ обратился за комментарием, сразу сказала, что с 23 апреля уже не работает в компании. «Люди работали по несколько завышенным расценкам, отчасти не совсем добросовестно выполняли работу на протяжении долгого времени. Когда их отрывают от этой кормушки, очень много негодований и недовольств», — описала Морозова отношения с подрядчиками и переадресовала вопросы начальнику обособленного подразделения «Инфраструктуры» в Новосибирске Алексею Двойничникову. Однако Двойничников тоже заявил, что не занимает должность с 31 марта и вместе с ним были по соглашению сторон уволены около 30 оставшихся сотрудников. «И нас обманули, нам зарплату, 3,2 млн руб., не платят с января 2016 года. Москва не платит ни зарплату, и ни за что остальное», — заявил Двойничников.По данным «СПАРК-Интерфакс», ГК «Инфраструктура», выручка которой за 2014 год составила 3,6 млрд руб., принадлежит Мурату Тарчокову. Впрочем, с марта по июнь 2015 года контроль в компании принадлежал АО «Трансинжиниринг» из группы «Сумма» крупного бизнесмена Зиявудина Магомедова (№ 93 в рейтинге российских предпринимателей Forbes). В «Сумме» говорят, что группа «не имеет никакого отношения» к проектам «Инфраструктуры», а контракт на Восточный обход заключен еще до их участия в капитале компании. Телефон «Инфраструктуры», указанный в «СПАРК-Интерфакс», не отвечает.Нынешнего владельца «Инфраструктуры» Мурата Тарчокова дагестанское информагентство «Дербент» называло бывшим руководителем ряда строительных фирм в Кабардино-Балкарской Республике.С Тарчоковым связаться не удалось.Недоволен работой с «Инфраструктурой» и «Сибмост», который осенью 2015 года принял решение строить весь первый этап собственными силами. Работы идут по плану, например, уже на 40 % готов мостовой переход через Иню, срок его сдачи — начало 2017 года.«В прошлом году взаимоотношения ОАО "Сибмост" и ГК "Инфраструктура" перешли в претензионную плоскость по причине невыполнения субподрядчиком своих обязательств. Срывы календарного графика с 2014 года привели к решению о расторжении контракта», — говорится в ответе «Сибмоста» на запрос НГС.НОВОСТИ. Пресс-служба «Сибмоста» уверяет, что компания не имела права вмешиваться в отношения «Инфраструктуры» с ее подрядчиками.Заказчик строительства Восточного обхода — ФУАД «Сибирь» — также подчеркивает, что «все работы генеральным подрядчиком выполнялись в соответствии с календарным графиком». «В настоящее время на объекте в плановом порядке ведутся работы на искусственных сооружениях, работы по земляному полотну приостановлены в связи с весенней распутицей», — говорится в ответе пресс-службы ФУАД на запрос НГС.НОВОСТИ.И ФУАД «Сибирь», и «Сибмост» уверяют, что объект будет сдан к октябрю 2017 года, как это и предписано контрактом.