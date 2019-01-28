Властелин Кудряшей: НГС узнал, кому принадлежит замок за 135 миллионов

Башенки замка спрятаны за соснами Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Под Новосибирском выставили на продажу 35-комнатный замок — с огромной стеной, башнями и собственным выходом к пляжу. Участок с замком может попасть в руки любому богачу всего за 135 миллионов рублей. За огромный забор, который окружает гостевой дом, беседки, баню, парковку и гараж на 10 машин, никого не пускают. Собственник отказался от встречи с журналистами, а весь посёлок гадает, кому принадлежат сказочные владения и кто заполучил кусок соснового бора, которым так кичатся авторы объявлений на порталах по продаже недвижимости. Корреспонденты НГС нашли замок и узнали, кому он принадлежит.

«Ну наконец-то, Лёха, я тебя как манну небесную ждал!» — раздался мужской голос посреди умиротворяющей тишины небольшого посёлка. К мужчине в пуховике и домашних трениках подошёл товарищ постарше и протянул ему бутылку разливного пива, которую мужик в трениках, взяв бычок в зубы, тут же сунул во внутренний карман куртки. Так встретил корреспондентов НГС поселок Кудряши — небольшой и тихий, с населением чуть больше 4 тысяч человек, он расположился на берегу Оби между рекой и сосновым бором. Здесь есть храм, ЛДС и огромный современный санаторий со SPA и бассейном, имитирующим Мёртвое море. Но известен посёлок не этим, а тем, что эти места привлекают самых состоятельных новосибирцев, один из которых построил здесь целый замок.

Замок выставили на продажу за 135 миллионов рублей Фото: N1.RU

Коттедж с башенками и огромной стеной решили продать в конце декабря — тогда появилось объявление на портале N1.RU. По словам продавца, замок состоит из четырёх этажей (пяти, если считать цоколь), соединённых лифтом. Внутри черновая отделка, но зато есть два тёплых парковочных места, огромный бассейн с витринным остеклением. А на участке площадью 1,3 гектара есть крытая парковка для гостей, баня, беседка и мангальная зона, хозяйственные постройки и гараж на 10 мест. Всё это — у подножия вековых сосен.

Въезд на территорию замка охраняют сторожа и собаки Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Въезд на территорию замка ожидаемо оказался закрыт. Незваных гостей предупреждает вывеска на воротах с информацией о том, что это — частная территория и проход запрещён. А из окна двухэтажной будки у ворот наблюдают охранники. «Нельзя ничего, собственник так сказал, ну вроде как. Вы как-нибудь лучше без нас решайте, мы кто здесь? <...> Да почему, здесь не только замок. Ещё два коттеджа. Строители тут живут, хозяева приезжают», — рассказал охранник, отметив, что ему запрещено даже спрашивать о том, чтобы пропустить на территорию посторонних людей, тем более с фотокамерами.

Замок ограждён кирпичной стеной, вдоль которой тянется ржавая теплотрасса Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Территория, на которой стоит замок со своими банями и беседками, щедро обнесена заборами. С одной стороны стены прикрывает Обь — вдоль берега тянется простой металлический забор высотой в 2–2,5 метра, с другой — кирпичная стена и теплотрасса, а с третьей — туберкулёзная больница. Корреспондентам НГС понадобилось больше 40 минут, чтобы обойти территорию замка по кругу. По соседству с ним, к слову, строят ещё один коттедж, но его почти не видно за стволами сосен.

У склона к реке замок огорожен металлическим забором, видимо, на время стройки — покупателям пообещали выход к пляжу Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Что внутри замка — загадка. В объявлении на N1.RU (которое пропало с сайта после визита НГС в Кудряши) сказано, что во всех 35 комнатах только черновая отделка. Вместо богатых интерьеров продавцы публиковали фото из бани. По данным публичной кадастровой карты, этот участок можно использовать не только для индивидуальных домов, но и для строительства базы отдыха. Сервис с объявлениями автоматически рассчитал для покупателей ипотеку: при первоначальном взносе в 20,25 миллиона рублей, ставке 9,5% и сроке 20 лет ежемесячный платёж за замок обойдётся в миллион рублей.

Жители простой шестиэтажной «панельки» каждый день видят замок из окна — виднее всего расположился гостевой дом Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Местные жители рассказали, что замок строят здесь около 10 лет, а кто его владелец — интрига для всего посёлка. «Он давно-давно здесь стоит. Кто живёт — никто не знает, но все привыкли уже. Я так поняла, что сейчас началось какое-то движение [из-за продажи], джипы приезжают туда-сюда. Все нам знакомые звонят, мол, что у вас за замок. А мы этот замок каждый день видим. У них там два забора, а впереди — это гостевой дом», — показывает жительница Кудряшей Татьяна на таинственный дворец, который еле видно из-за соснового бора.

Местные жители развлекают себя мыслями о таинственном хозяине замка Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Местные жители спокойно относятся к соседям — владельцам особняков, замечая, что они друг другу не мешают. При этом их обижает, что собственник замка забрал у жителей зелёный бор и выход к реке, где раньше любили проводить время рыбаки. «Строят его года с 2010-го. А если бы его не было, так бы раз — и на речку. А сейчас приходится маленько запетлять. Конечно, лес ещё [забрали], это неправильно, я бы сказал. Конечно, жалко, что за прикол. Такой кусок взяли в этом месте за какие-то бабки купили», — пожаловался Кирилл, который живёт по соседству с замком. «Единственное, что возмущает всех кудряшовцев, что доступ к пляжу прекращён. Оставили только один [пляж], но туда полгорода ездит, вон, весь Ленинский район», — добавила Татьяна.

По словам Кирилла, к началу стройки на воротах вместо предупреждений о частной территории и злой собаке висел паспорт объекта, где было указано, что здесь строят базу отдыха: «Пошёл бы, там, день рождения отметил, домик снял, чтобы не в "Парусе". А сейчас построили коттеджи, и капец. Там ещё дальше позахватят [территорию], я уверен».



Окна замка смотрят на Обь, Медвежий остров и, если вглядеться в другой берег, Заельцовский бор — очень умиротворённо Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Если будет база отдыха, то сами отдыхать будем. У нас же ничего нет по, сути, кроме ЛДС, который сделали. Если надо куда-то ехать, то на "Заимку" (база отдыха «Кудряшовская заимка». — Прим. ред.), если куда-то идти, то в "Парус" (санаторий в Кудряшовском. — Прим. ред.), а рядом-то ничего нет. Церковь поставили — тоже все приезжают, всё перекрывают машинами здесь, но ничего страшного. Мне они точно не мешают», — рассказала Светлана, которая живёт в шестиэтажной «панельке» почти у самых ворот к замку.

Дорога к замку пролегает между частных домов, храма, «панелек» и гаражей Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Согласно выписке из ЕГРН, которую корреспондент НГС получил в Росреестре, с июля прошлого года участок принадлежит Андрею Мелехину. На участке разрешена не только жилая застройка, но и размещение базы отдыха. По данным системы проверки контрагентов «Контур.Фокус», Андрей Мелехин является учредителем и руководителем компании «Ростр-инвест» — она занимается арендой и управлением недвижимостью. Вместе с Мелехиным учредителем значится и Наталья Юрченко. К слову, несколько лет назад неподалёку от этой территории продавали 5-этажный особняк бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко.

Андрей Мелехин отказался комментировать продажу замка, а также не подтвердил и не опроверг информацию о том, что он собственник, попросив направить вопросы риелтору агентства недвижимости «Этажи» Роману — его телефон был указан в объявлении на N1.RU. Оба собеседника отказались показать корреспондентам НГС строение — по их словам, после публикации новости они получили «кучу грязи». «Народ просто стебёт, и звонки, которые мне поступают... Просто народ звонит, говорит: "Я сейчас приеду, хочу посмотреть, скажи мне улицу, адрес конкретный". Я спрашиваю: "Вы прям готовы купить, рассматриваете в качестве приобретения?". Отвечают: "Да, я рассматриваю в качестве приобретения". А по факту это просто зеваки, которые хотят подъехать, вживую пофотать, потрогать, полазить», — объяснил риелтор Роман. Он добавил, что на 28 января покупателя для замка так и не нашли. Также он выразил сомнения в том, что из замка сделают базу отдыха: «Вообще, изначально это частный дом».

По соседству с замком, также на берегу, есть пустырь с заброшенной трансформаторной будкой Фото: Ольга Бурлакова / НГС