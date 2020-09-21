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Брутальному рыжему бородачу из Сибири устроили провокационную фотосессию в пене. 7 фото из ванной

Мужчина повторил популярные позы для фотосессий и даже придумал свои

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Фотограф выбрал самые популярные позы, которые принимают девушки на фотосессиях в ванне

Фотограф выбрал самые популярные позы, которые принимают девушки на фотосессиях в ванне

Фотограф из Новосибирска сделал пародию на снимки девушек в ванной с пеной

Новосибирский фотограф Михаил Решетников снял забавную пародию на фотосессии девушек, которые делают снимки в ванной. Он поделился с НГС получившимися фото.

В качестве модели выступил житель Новосибирска Сергей — очень колоритный мужчина с бородой.

— Просто было много фотографий, где девушки лежат в пене. Мы решили сделать пародию, поэтому нужно было выбрать максимально непохожую модель — брутального бородатого мужика, который бы делал в пене позы, похожие на женские. А потом он сделал и от себя пару поз, — рассказал корреспонденту НГС фотограф Михаил Решетников.

По его словам, Сергей легко согласился на съёмки.

— Не помню, чтобы его сильно пришлось уговаривать. Он, по-моему, вообще за любой кипиш, — добавил фотограф.

С этой фотосессии можно смело брать себе идеи

С этой фотосессии можно смело брать себе идеи

У модели прекрасное чувство юмора

У модели прекрасное чувство юмора

Сергей легко согласился сняться в пародии

Сергей легко согласился сняться в пародии

Внешность у модели очень яркая

Внешность у модели очень яркая

Идеи для снимков черпали из других фотопроектов

Идеи для снимков черпали из других фотопроектов

Так, конечно, девушки не очень часто фотографируются

Так, конечно, девушки не очень часто фотографируются

Два года назад популярная новосибирская группа «Рви Меха Оркестр» опубликовала пародию на скандальный клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». В том же году новосибирские видеоблогеры с канала об оружии Gun Gun Style опубликовали видео Satisfaction в ответ ульяновским курсантам — ролик с участием полуобнажённых девушек-стрелков был снят в тире.

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