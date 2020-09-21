Брутальному рыжему бородачу из Сибири устроили провокационную фотосессию в пене. 7 фото из ванной

Фотограф из Новосибирска сделал пародию на снимки девушек в ванной с пеной
Новосибирский фотограф Михаил Решетников снял забавную пародию на фотосессии девушек, которые делают снимки в ванной. Он поделился с НГС получившимися фото.
В качестве модели выступил житель Новосибирска Сергей — очень колоритный мужчина с бородой.
— Просто было много фотографий, где девушки лежат в пене. Мы решили сделать пародию, поэтому нужно было выбрать максимально непохожую модель — брутального бородатого мужика, который бы делал в пене позы, похожие на женские. А потом он сделал и от себя пару поз, — рассказал корреспонденту НГС фотограф Михаил Решетников.
По его словам, Сергей легко согласился на съёмки.
— Не помню, чтобы его сильно пришлось уговаривать. Он, по-моему, вообще за любой кипиш, — добавил фотограф.
Два года назад популярная новосибирская группа «Рви Меха Оркестр» опубликовала пародию на скандальный клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». В том же году новосибирские видеоблогеры с канала об оружии Gun Gun Style опубликовали видео Satisfaction в ответ ульяновским курсантам — ролик с участием полуобнажённых девушек-стрелков был снят в тире.