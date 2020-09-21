Брутальному рыжему бородачу из Сибири устроили провокационную фотосессию в пене. 7 фото из ванной

Новосибирский фотограф Михаил Решетников снял забавную пародию на фотосессии девушек, которые делают снимки в ванной. Он поделился с НГС получившимися фото.



В качестве модели выступил житель Новосибирска Сергей — очень колоритный мужчина с бородой.

— Просто было много фотографий, где девушки лежат в пене. Мы решили сделать пародию, поэтому нужно было выбрать максимально непохожую модель — брутального бородатого мужика, который бы делал в пене позы, похожие на женские. А потом он сделал и от себя пару поз, — рассказал корреспонденту НГС фотограф Михаил Решетников.