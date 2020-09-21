На Алтае нашли тело утонувшей туристки из Новосибирска — оно лежало на каменистой косе

Спасатели достали тело утонувшей в Катуни новосибирской туристки
В Республике Алтай нашли тело новосибирской туристки, которая утонула 3 сентября в Катуни в районе села Элекмонар.
— 20 сентября 2020 года по сообщению от очевидцев в районе посёлка Известкового Майминского района Республики Алтай поисково-спасательной группой управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай было обнаружено и извлечено из реки тело женщины, предположительно жительницы города Новосибирска. Тело лежало посреди русла на каменистой косе. После извлечения было передано правоохранительным органам для проведения следственных действий, — говорится в сообщении управления ГОЧС и ПБ Республики Алтай.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшей.
Напомним, что МЧС сообщал о том, что женщина решила устроить заплыв в Катуни для того, чтобы снять его на видео. Незадолго до этого она выложила ролик, в котором рассказала, где собирается нырять. Позже в Сети появилось видео самого заплыва.