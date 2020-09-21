На Алтае нашли тело утонувшей туристки из Новосибирска — оно лежало на каменистой косе

В Республике Алтай нашли тело новосибирской туристки, которая утонула 3 сентября в Катуни в районе села Элекмонар.



— 20 сентября 2020 года по сообщению от очевидцев в районе посёлка Известкового Майминского района Республики Алтай поисково-спасательной группой управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай было обнаружено и извлечено из реки тело женщины, предположительно жительницы города Новосибирска. Тело лежало посреди русла на каменистой косе. После извлечения было передано правоохранительным органам для проведения следственных действий, — говорится в сообщении управления ГОЧС и ПБ Республики Алтай.

