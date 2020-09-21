21 сентября понедельник
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 4/10
usd 75.03
eur 88.96
Тема дняГлавный режиссер НОВАТа заболел Covid-19

Все новости

Все новости

В НСО от ковида умерли три женщины и один мужчина — всем было больше 70 лет

Общее число погибших в регионе достигло 417 человек

1 708
24Обсудить

Поделиться

Среди умерших&nbsp;— один мужчина и три женщины

Среди умерших — один мужчина и три женщины

Ещё 4 человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

4 человека скончались от коронавируса в Новосибирской области. Такие данные приводит оперштаб 21 сентября.

— Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 71 года и женщины, им было 72 года, 76 лет и 84 года. Всего в регионе от COVID-19 умерли 417 человек, — говорится в сообщении.

В отделениях реанимации находятся 45 человек. На ИВЛ — 12 пациентов.

Утром на совещании с губернатором министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил о 55 новых случаях ковида, но не упомянул о смертях.

В июле в Новосибирске скончался всемирно известный психиатр Цезарь Короленко — последние недели жизни он лечился от коронавируса.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе.Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (24)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!