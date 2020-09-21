В НСО от ковида умерли три женщины и один мужчина — всем было больше 70 лет

4 человека скончались от коронавируса в Новосибирской области. Такие данные приводит оперштаб 21 сентября.



— Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 71 года и женщины, им было 72 года, 76 лет и 84 года. Всего в регионе от COVID-19 умерли 417 человек, — говорится в сообщении.

В отделениях реанимации находятся 45 человек. На ИВЛ — 12 пациентов.

Утром на совещании с губернатором министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил о 55 новых случаях ковида, но не упомянул о смертях.