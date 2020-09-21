Из-за ковида в Новосибирске закрыли 37 классов — Роспотребнадзор объяснил, почему заражаются дети

— По ковиду. По дошкольным образовательным организациям у нас на контроле остаётся 5 дошкольных образовательных организаций, там пять заболевших — это дети. Что касается школ, то по обучающимся у нас были зарегистрированы случаи в 36 образовательных организациях (одна из них — музыкальная школа), 48 обучающихся. Сейчас на контроле остаётся 29. Что касается педагогического состава, то у нас в целом было на контроле 15 школ, 23 заболевших взрослых. Сейчас на контроле остается 9 школ и 13 заболевших, — объяснил Сергей Федорчук.



Роспотребнадзор следит за работой школ, на контроле ведомства находится 43 учреждения.

— Очагов нет, это занос из семьи по контакту. Все мероприятия проводятся в полном объеме. Мы не допустили распространения заболеваемости внутри учреждения и не получили обострения ситуации, — сообщил во время совещания глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.



В конце прошлой недели НГС публиковал список новосибирских школ и детских садов, в которых обнаружили заболевших детей и сотрудников.