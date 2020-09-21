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Из-за ковида в Новосибирске закрыли 37 классов — Роспотребнадзор объяснил, почему заражаются дети

На карантин также перевели пять групп в детских садах

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Сейчас Роспотребнадзор следит за работой 43 образовательных организаций

Сейчас Роспотребнадзор следит за работой 43 образовательных организаций

Названа причина заражения новосибирских детей ковидом

В Новосибирске из-за ковида на карантин закрыли 37 классов и 5 групп в детских садах. Ряд учреждений закрыли из-за ОРВИ.

— Это не очаги, они переведены на дистанционное образование, то есть заразились дома. Пять групп в детских садах переведены на карантин, это история с ковидом, — сообщил мэр Анатолий Локоть во время совещания в правительстве Новосибирской области.

По словам министра образования региона Сергей Федорчука, из-за ОРВИ в регионе закрыли четыре небольших детских сада и девять общеобразовательных учреждений, в том числе в Убинском и Баганском районах. Частично приостановлена работа в 10 детских садах и 65 школах.

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— По ковиду. По дошкольным образовательным организациям у нас на контроле остаётся 5 дошкольных образовательных организаций, там пять заболевших — это дети. Что касается школ, то по обучающимся у нас были зарегистрированы случаи в 36 образовательных организациях (одна из них — музыкальная школа), 48 обучающихся. Сейчас на контроле остаётся 29. Что касается педагогического состава, то у нас в целом было на контроле 15 школ, 23 заболевших взрослых. Сейчас на контроле остается 9 школ и 13 заболевших, — объяснил Сергей Федорчук.

Роспотребнадзор следит за работой школ, на контроле ведомства находится 43 учреждения.

— Очагов нет, это занос из семьи по контакту. Все мероприятия проводятся в полном объеме. Мы не допустили распространения заболеваемости внутри учреждения и не получили обострения ситуации, — сообщил во время совещания глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.

В конце прошлой недели НГС публиковал список новосибирских школ и детских садов, в которых обнаружили заболевших детей и сотрудников.

Ещё одну школу закрыли в Баганском районе. Корреспондент НГС поговорил с директором — она рассказала о том, какая там обстановка и как отреагировали на это родители.

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