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«Был участлив, вникал в детали»: девушка показала, как вёл себя в переписке рыбинский маньяк

Женщина узнала в новостях человека, который несколько лет назад пытался завязать с ней отношения

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Такие фото выкладывал Молчанов в соцсети

Такие фото выкладывал Молчанов в соцсети

Девушка рассказала, как вёл себя в переписке рыбинский маньяк

У многих не укладывается в голове дикая история из Рыбинска, где маньяк убил и расчленил девочек-сестер — дочерей женщины, переехавшей из другого города к нему жить. Роман, как стало известно позже, завязался по переписке. Там, в переписке, видимо, Молчанов и покорил женщину. Но как?

Мы поговорили с девушкой, которая тоже состояла в переписке с Молчановым — пять–шесть лет назад. Тогда он ещё сидел, но в анкете на сайте знакомств об этом не распространялся.

— Меня аж подкинуло, когда я увидела его в новостях. Узнала в лицо, подняла переписку пятилетней давности — он, — говорит Анна (имя изменено. — Прим. ред.).

Девушка рассказала, что когда переписывалась с Молчановым, то в общении он был вполне мил.

— Каждый день желал доброго утра и спокойной ночи, делал комплименты и присылал фото. Как теперь понимаю — старые снимки. Был очень участлив, слушал, вникал в детали, — говорит Анна. — Когда я увидела весь этот ужас в новостях, меня как холодным ливнем окатило — так близко прошла беда рядом.

И тут он тоже спрашивал про детей...

И тут он тоже спрашивал про детей...

Молчанов проявлял интерес к каждой детали

Молчанов проявлял интерес к каждой детали

Ту переписку девушка прекратила — Молчанов перешел к интимным намёкам.

— Что тут скажешь? Только одно — быть осторожными: никогда не знаешь, кто в действительности скрывается за анкетой в соцсетях, — говорит Анна.

Такие селфи выкладывал в соцсети сам Молчанов

Такие селфи выкладывал в соцсети сам Молчанов

Таким его сфотографировали при задержании, после нескольких дней, что он был в бегах

Таким его сфотографировали при задержании, после нескольких дней, что он был в бегах

Мы провели эксперимент — показали специалисту по лицам несколько фото. Среди снимков эксперт сразу же вычислил маньяка. И объяснил, что не так со фотографиями обычного с виду мужчины.

Видео: Елена Вахрушева

Накануне подозреваемого в зверской расправе над детьми суд арестовал на два месяца. Мужчине предъявлено обвинение. Родные убитых девочек (погибли сестры 8 и 13 лет) решают, что делать с телами девочек. Маму пытаются хоть как-то привести в себя медики.

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РыбинскЯрославская областьизнасилованиеубийствоВиталий Молчанов
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