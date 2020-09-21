«Был участлив, вникал в детали»: девушка показала, как вёл себя в переписке рыбинский маньяк

Девушка рассказала, как вёл себя в переписке рыбинский маньяк
У многих не укладывается в голове дикая история из Рыбинска, где маньяк убил и расчленил девочек-сестер — дочерей женщины, переехавшей из другого города к нему жить. Роман, как стало известно позже, завязался по переписке. Там, в переписке, видимо, Молчанов и покорил женщину. Но как?
Мы поговорили с девушкой, которая тоже состояла в переписке с Молчановым — пять–шесть лет назад. Тогда он ещё сидел, но в анкете на сайте знакомств об этом не распространялся.
— Меня аж подкинуло, когда я увидела его в новостях. Узнала в лицо, подняла переписку пятилетней давности — он, — говорит Анна (имя изменено. — Прим. ред.).
Девушка рассказала, что когда переписывалась с Молчановым, то в общении он был вполне мил.
— Каждый день желал доброго утра и спокойной ночи, делал комплименты и присылал фото. Как теперь понимаю — старые снимки. Был очень участлив, слушал, вникал в детали, — говорит Анна. — Когда я увидела весь этот ужас в новостях, меня как холодным ливнем окатило — так близко прошла беда рядом.
Ту переписку девушка прекратила — Молчанов перешел к интимным намёкам.
— Что тут скажешь? Только одно — быть осторожными: никогда не знаешь, кто в действительности скрывается за анкетой в соцсетях, — говорит Анна.
Мы провели эксперимент — показали специалисту по лицам несколько фото. Среди снимков эксперт сразу же вычислил маньяка. И объяснил, что не так со фотографиями обычного с виду мужчины.
Видео: Елена Вахрушева
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