В НГАУ объявили эвакуацию из-за сообщения о бомбе

Если у вас есть информация, фото или видео о «минировании» университета или других зданий в городе, то сообщите об этом в редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (Whats'App или Telegram) или на почту news@ngs.ru.



Поздно вечером в воскресенье, 20 сентября, жители Советского района заметили, что здание НГУ оцеплено — людей эвакуировали из-за сообщения о минировании.



В прошлый четверг, 17 сентября, в Ленинский районный суд также поступала информация о «минировании».