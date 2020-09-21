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В НГАУ объявили эвакуацию из-за сообщения о бомбе

Электронное письмо пришло на почту проректора

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Сообщение поступило около 10 часов утра

Сообщение поступило около 10 часов утра

Новосибирский аграрный университет получил сообщение о минировании

В Новосибирске из здания Новосибирского аграрного университета на Добролюбова эвакуируют людей из-за сообщения о бомбе.

— Поступила информация о минировании здания. Пришла информация по электронной почте проректору, — такое сообщение пришло в службу 112.

Сообщение поступило в 10:15. Сейчас на месте работает полиция и пожарные.

В антитеррористической комиссии прокомментировали ситуацию:

— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования в необходимых случаях проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, реализуют мероприятия по недопущению террористического акта. В аппарате призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят на вышеуказанных объектах регламентированные мероприятия, — отметили в ведомстве.

Если у вас есть информация, фото или видео о «минировании» университета или других зданий в городе, то сообщите об этом в редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (Whats'App или Telegram) или на почту news@ngs.ru.

Поздно вечером в воскресенье, 20 сентября, жители Советского района заметили, что здание НГУ оцеплено — людей эвакуировали из-за сообщения о минировании.

В прошлый четверг, 17 сентября, в Ленинский районный суд также поступала информация о «минировании».

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сообщение о минированииэвакуация
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