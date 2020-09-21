В НГАУ объявили эвакуацию из-за сообщения о бомбе

Новосибирский аграрный университет получил сообщение о минировании
В Новосибирске из здания Новосибирского аграрного университета на Добролюбова эвакуируют людей из-за сообщения о бомбе.
— Поступила информация о минировании здания. Пришла информация по электронной почте проректору, — такое сообщение пришло в службу 112.
Сообщение поступило в 10:15. Сейчас на месте работает полиция и пожарные.
В антитеррористической комиссии прокомментировали ситуацию:
— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования в необходимых случаях проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, реализуют мероприятия по недопущению террористического акта. В аппарате призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят на вышеуказанных объектах регламентированные мероприятия, — отметили в ведомстве.
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Поздно вечером в воскресенье, 20 сентября, жители Советского района заметили, что здание НГУ оцеплено — людей эвакуировали из-за сообщения о минировании.
В прошлый четверг, 17 сентября, в Ленинский районный суд также поступала информация о «минировании».