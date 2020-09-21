Матерился и бил по иллюминатору: летевший в Новосибирск пассажир устроил дебош в самолете

Под суд пойдет 38-летний житель Хабаровского края, который устроил дебош на самолете Тюмень-Новосибирск. Мужчину обвиняют в п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Как сообщила старший помощник руководителя Западно-Сибирского СУТ СК России Наталия Чернакова, 3 сентября на ночном рейсе Тюмень-Новосибирск один из пассажиров «грубо нарушил общественный порядок, высказывая в адрес окружающих лиц нецензурные выражения и демонстрируя пренебрежительное отношение к пассажирам и экипажу».

— Экипаж воздушного судна пытался пресечь действия обвиняемого, но, не реагируя на их замечания, он продолжал выражаться нецензурной бранью, при этом наносил удары по спинке сиденья сидящего передним ним пассажира и иллюминатору воздушного судна, создавая своими действиями угрозу безопасности полета. При приземлении воздушного судна в аэропорту Толмачево он был передан сотрудникам транспортной полиции, — рассказали в ведомстве.

