Матерился и бил по иллюминатору: летевший в Новосибирск пассажир устроил дебош в самолете

Пассажир устроил дебош в самолете Тюмень-Новосибирск
Под суд пойдет 38-летний житель Хабаровского края, который устроил дебош на самолете Тюмень-Новосибирск. Мужчину обвиняют в п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ.
Как сообщила старший помощник руководителя Западно-Сибирского СУТ СК России Наталия Чернакова, 3 сентября на ночном рейсе Тюмень-Новосибирск один из пассажиров «грубо нарушил общественный порядок, высказывая в адрес окружающих лиц нецензурные выражения и демонстрируя пренебрежительное отношение к пассажирам и экипажу».
— Экипаж воздушного судна пытался пресечь действия обвиняемого, но, не реагируя на их замечания, он продолжал выражаться нецензурной бранью, при этом наносил удары по спинке сиденья сидящего передним ним пассажира и иллюминатору воздушного судна, создавая своими действиями угрозу безопасности полета. При приземлении воздушного судна в аэропорту Толмачево он был передан сотрудникам транспортной полиции, — рассказали в ведомстве.
Мужчина полностью признал вину.
Пункт «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство) — наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Прошлой зимой экипажу самолета пришлось применить нестандартные методы к буйному пассажиру рейса Минводы — Новосибирск. Мужчина ругался на бортпроводников и порывался войти в кабину пилота — экипажу самолета пришлось примотать его скотчем к креслу.