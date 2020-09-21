В НСО число заболевших коронавирусом превысило 12,5 тысячи

За последние сутки в Новосибирской области зафиксировали 55 новых случаев коронавируса. Об том сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве региона.



— На сегодняшний день зарегистрированы 12 526 случаев с нарастающим итогом коронавирусной инфекции. За последние сутки — 55. Общее количество исследований — 486 015. Выписаны с выздоровлением с нарастающим итогом 11 367, — доложил министр.

За прошедшие сутки выписали 44 человека. О погибших в своем докладе Константин Хальзов не упомянул.