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Тема дняГлавный режиссер НОВАТа заболел Covid-19

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В НСО число заболевших коронавирусом превысило 12,5 тысячи

Об этом сегодня, 21 сентября, рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов

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Выписаны 44 человека

Выписаны 44 человека

Ещё 55 человек в Новосибирской области заболели коронавирусом

За последние сутки в Новосибирской области зафиксировали 55 новых случаев коронавируса. Об том сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве региона.

— На сегодняшний день зарегистрированы 12 526 случаев с нарастающим итогом коронавирусной инфекции. За последние сутки — 55. Общее количество исследований — 486 015. Выписаны с выздоровлением с нарастающим итогом 11 367, — доложил министр.

За прошедшие сутки выписали 44 человека. О погибших в своем докладе Константин Хальзов не упомянул.

Коронавирусом заболел и главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев. В июне стало известно, что новой инфекцией заразился министр транспорта региона Анатолий Костылевский. Контактировавшие с ним чиновники ушли на карантин.

В конце мая коронавирус подозревали у вице-мэра Новосибирска, начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева. Одни тесты были положительными, другие — отрицательными.

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COVID-19медицинакоронавирус в Новосибирске
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