На новосибирской таможне поймали контрабандистов дерева — им грозит до 7 лет тюрьмы

В Новосибирской области в Карасукском районе таможенники задержали контрабандистов, которые пытались незаконно вывезти в Казахстан доски. Документов на древесину у перевозчиков не оказалось.

— Доски из сосны, кедра, ели, пихты и лиственницы отнесены к категории стратегически важных ресурсов. Документов, разрешающих вывоз за пределы России такого количества товара у перевозчиков не оказалось. Сотрудниками Новосибирской таможни возбуждены уголовные дела по статье 226.1 УК РФ (Контрабанда). Пиломатериалы изъяты. Нарушителям закона грозит срок лишения свободы до 7 лет и крупный денежный штраф, — рассказали в пресс-службе Новосибирской таможни.