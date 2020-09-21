«Газель» сбила велосипедиста и скрылась с места аварии на Хилокской

Утром 21 сентября в Ленинском районе Новосибирска «Газель» сбила велосипедиста на Хилокской. Мужчину доставили в больницу.

— В результате ДТП мужчина 1982 года рождения с сотрясением головного мозга, рваными ранами лица и ушибами всего тела доставлен в больницу, — сообщил инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

«Газель» с места ДТП скрылась.

Госавтоинспекции просит всех очевидцев аварии обратиться в дежурную часть по телефону 232 23-51 или 232 2321. Номер «Газели», сбившей пешехода — 399.