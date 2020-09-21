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«Газель» сбила велосипедиста и скрылась с места аварии на Хилокской

Мужчина с травмами доставлен в больницу

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Сотрудники ГИБДД ищут водителя «Газель»

Сотрудники ГИБДД ищут водителя «Газель»

«Газель» сбила велосипедиста на Хилокской

Утром 21 сентября в Ленинском районе Новосибирска «Газель» сбила велосипедиста на Хилокской. Мужчину доставили в больницу.

— В результате ДТП мужчина 1982 года рождения с сотрясением головного мозга, рваными ранами лица и ушибами всего тела доставлен в больницу, — сообщил инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

«Газель» с места ДТП скрылась.

Госавтоинспекции просит всех очевидцев аварии обратиться в дежурную часть по телефону 232 23-51 или 232 2321. Номер «Газели», сбившей пешехода — 399.

Вечером во вторник, 8 сентября, в Ленинском районе Новосибирска легковой автомобиль сбил двух девушек, которые переходили дорогу. От удара пострадавших отбросило на несколько метров.

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