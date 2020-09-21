«Газель» сбила велосипедиста и скрылась с места аварии на Хилокской

«Газель» сбила велосипедиста на Хилокской
Утром 21 сентября в Ленинском районе Новосибирска «Газель» сбила велосипедиста на Хилокской. Мужчину доставили в больницу.
— В результате ДТП мужчина 1982 года рождения с сотрясением головного мозга, рваными ранами лица и ушибами всего тела доставлен в больницу, — сообщил инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
«Газель» с места ДТП скрылась.
Госавтоинспекции просит всех очевидцев аварии обратиться в дежурную часть по телефону 232 23-51 или 232 2321. Номер «Газели», сбившей пешехода — 399.
Вечером во вторник, 8 сентября, в Ленинском районе Новосибирска легковой автомобиль сбил двух девушек, которые переходили дорогу. От удара пострадавших отбросило на несколько метров.