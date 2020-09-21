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Тема дняГлавный режиссер НОВАТа заболел Covid-19

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Главный режиссер оперного театра заболел коронавирусом

Как рассказал Вячеслав Стародубцев, у него легкая форма ковида

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Вячеслав Стародубцев работает главным режиссером в НОВАТе уже 3 года&nbsp;

Вячеслав Стародубцев работает главным режиссером в НОВАТе уже 3 года 

Главный режиссёр НОВАТа заболел коронавирусом

Главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— Мои дорогие, любимые друзья, со мною все в порядке, у меня ковид в легкой форме. Я под пристальным наблюдением удивительных врачей. Поздравляю ещё раз свой любимый новосибирский театр оперы и балета с открытием сезона, моё сердце с вами! Спасибо всем вам за беспокойство и тепло. Пожалуйста, берегите себя и своих близких! — написал Вячеслав Стародубцев в посте.

Стародубцев стал главным режиссером оперного театра в 2017 году. До этого должность пустовала 12 лет.

Главный режиссер НОВАТа — выпускник ГИТИСа, кандидат искусствоведения, член Союза театральных деятелей РФ. В 2008–2011 годах был режиссером Центра оперного пения Галины Вишневской. С 2006 по 2013 годы работал педагогом по актерскому мастерству и режиссуре факультета музыкального театра Российского университета театрального искусства — ГИТИС.

Театральный сезон в Новосибирском оперном театре открылся 19 сентября с премьеры оперы «Иоланта». НОВАТ не принимал зрителей с марта — из-за карантина по коронавирусу. Корреспонденты НГС побывали на премьере и сделали несколько ярких кадров.

Театры в Новосибирске работают с начала осени. Здесь мы публиковали список спектаклей, на которые уже можно купить билеты.

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COVID-19коронавирус в Новосибирскездоровье
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