Главный режиссер оперного театра заболел коронавирусом

Главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— Мои дорогие, любимые друзья, со мною все в порядке, у меня ковид в легкой форме. Я под пристальным наблюдением удивительных врачей. Поздравляю ещё раз свой любимый новосибирский театр оперы и балета с открытием сезона, моё сердце с вами! Спасибо всем вам за беспокойство и тепло. Пожалуйста, берегите себя и своих близких! — написал Вячеслав Стародубцев в посте.



Стародубцев стал главным режиссером оперного театра в 2017 году. До этого должность пустовала 12 лет.