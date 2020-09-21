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Водители встали в пробку на левом берегу — на дорогах несколько аварий

Пробки начались с 7 утра

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Движение затруднено на всех крупных улицах левобережья&nbsp;

Движение затруднено на всех крупных улицах левобережья 

Пробки на левом берегу Новосибирска

Утром 21 сентября водители застряли в пробках на левом берегу Новосибирска. Кроме того, там случилось несколько аварий.

По информации справочника 2GIS, машины столкнулись на пересечении Советского шоссе и улицы Мира, а также на Широкой.

Движение затруднено практически на всех основных улицах левобережья: пробка собралась на Котовского, проспекте Карла Маркса, Немирвоича-Данченко, Станиславского и площади Труда, Широкой, Троллейной, Станционной, Порт-Артурской, Забалуева, Хилокской, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова, Комсомольской и на Октябрьском мосту.

Плотнее всего движение на площади Труда и на подъездах к Октябрьскому мосту&nbsp;

Плотнее всего движение на площади Труда и на подъездах к Октябрьскому мосту 

Пробки — частое явление в Новосибирске. Зимой город встает из-за снега, а летом из-за сильных дождей. Так, например, 12 августа, из-за ливня водители застряли на Фабричной.

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пробкитранспорт
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