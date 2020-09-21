Водители встали в пробку на левом берегу — на дорогах несколько аварий

Утром 21 сентября водители застряли в пробках на левом берегу Новосибирска. Кроме того, там случилось несколько аварий.

По информации справочника 2GIS, машины столкнулись на пересечении Советского шоссе и улицы Мира, а также на Широкой.

Движение затруднено практически на всех основных улицах левобережья: пробка собралась на Котовского, проспекте Карла Маркса, Немирвоича-Данченко, Станиславского и площади Труда, Широкой, Троллейной, Станционной, Порт-Артурской, Забалуева, Хилокской, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова, Комсомольской и на Октябрьском мосту.