Водители встали в пробку на левом берегу — на дорогах несколько аварий

Пробки на левом берегу Новосибирска
Утром 21 сентября водители застряли в пробках на левом берегу Новосибирска. Кроме того, там случилось несколько аварий.
По информации справочника 2GIS, машины столкнулись на пересечении Советского шоссе и улицы Мира, а также на Широкой.
Движение затруднено практически на всех основных улицах левобережья: пробка собралась на Котовского, проспекте Карла Маркса, Немирвоича-Данченко, Станиславского и площади Труда, Широкой, Троллейной, Станционной, Порт-Артурской, Забалуева, Хилокской, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова, Комсомольской и на Октябрьском мосту.
Пробки — частое явление в Новосибирске. Зимой город встает из-за снега, а летом из-за сильных дождей. Так, например, 12 августа, из-за ливня водители застряли на Фабричной.