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В Новосибирске полиция оцепила здание НГУ — объясняем, что происходит

На месте работают специальные службы

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На месте работает полиция

На месте работает полиция

Поздно вечером в воскресенье, 20 сентября, жители Советского района заметили, что здание НГУ оцеплено.

— НГУ оцеплен, стоят пожарная, полиция, — сообщила читательница.

Специалисты проверили здание

Специалисты проверили здание

Источник НГС в администрации Советского района сообщил, что стало причиной оцепления.

— Позвонили в университет, якобы там взрывное устройство. На месте работали специалисты, — сообщил он.

На месте работали пожарные

На месте работали пожарные

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что пока не располагают информацией по данному факту.

В прошлый четверг, 17 сентября, в Ленинский районный суд поступила информация о «минировании».

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НГУминирование
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