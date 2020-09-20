В Новосибирске полиция оцепила здание НГУ — объясняем, что происходит

Поздно вечером в воскресенье, 20 сентября, жители Советского района заметили, что здание НГУ оцеплено.
— НГУ оцеплен, стоят пожарная, полиция, — сообщила читательница.
Источник НГС в администрации Советского района сообщил, что стало причиной оцепления.
— Позвонили в университет, якобы там взрывное устройство. На месте работали специалисты, — сообщил он.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что пока не располагают информацией по данному факту.
В прошлый четверг, 17 сентября, в Ленинский районный суд поступила информация о «минировании».