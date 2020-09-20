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Тема дняИзвестный новосибирский учёный найден мёртвым

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Опознали по записке: в СК рассказали, при каких обстоятельствах было найдено тело пропавшего учёного

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия

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Тело учёного обнаружили на кладбище

Тело учёного обнаружили на кладбище

В Следственном комитете Новосибирской области рассказали, при каких обстоятельствах было найдено тело пропавшего в марте Геннадия Кулакова.

— Сегодня возле Южного кладбища в Советском районе было обнаружено тело с гнилостными изменениями. При погибшем имелась записка с данными, которые позволили предположить, что данное лицо является Геннадием Кулаковым. По данным следствия, мужчина всегда ее имел при себе на случай его пропажи. Точная причина смерти потерпевшего будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

О пропаже известного учёного из Новосибирска Геннадия Кулакова стало известно в начале марта этого года: он вышел из Института горного дела и пропал. Его искали несколько месяцев волонтёры и сотрудники полиции, поскольку мужчине требовалась медицинская помощь. Также было известно, что он и раньше уходил из дома. Мы собрали информацию о том, чем был знаменит учёный.

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«Лиза Алерт»следственный комитет
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