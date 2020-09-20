Опознали по записке: в СК рассказали, при каких обстоятельствах было найдено тело пропавшего учёного

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

О пропаже известного учёного из Новосибирска Геннадия Кулакова стало известно в начале марта этого года: он вышел из Института горного дела и пропал. Его искали несколько месяцев волонтёры и сотрудники полиции, поскольку мужчине требовалась медицинская помощь. Также было известно, что он и раньше уходил из дома. Мы собрали информацию о том, чем был знаменит учёный.

