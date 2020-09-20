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СрочноИзвестный новосибирский учёный найден мёртвым

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Известный новосибирский учёный Геннадий Кулаков найден мёртвым

Его искали полгода

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Геннадий Кулаков вышел из здания института на Красном проспекте 3 марта и пропал

Геннадий Кулаков вышел из здания института на Красном проспекте 3 марта и пропал

В воскресенье, 20 сентября, поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о том, что известный учёный из Новосибирска Геннадий Иванович Кулаков найден мёртвым.

— Найден случайным прохожим. Наш отряд выражает глубокие соболезнования родным и близким, — сообщила руководитель отряда Алеся Яблонских.

О пропаже 88-летнего Геннадия Кулакова стало известно в начале марта этого года, когда он вышел из здания Института горного дела и пропал. Его искали несколько месяцев, поскольку мужчине требовалась медицинская помощь. Также было известно, что он и раньше уходил из дома. Мы собрали информацию о том, чем был знаменит учёный.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Геннадия Ивановича.

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