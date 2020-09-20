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Под Новосибирском рыбаки поймали 8-килограммового карпа — смотрите, какой он огромный

Рыбу вытаскивали из воды почти полчаса

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Рыбаки с огромным уловом

Рыбаки с огромным уловом

Новосибирский рыбак Сергей Долгополов вместе с другом Алексеем поймали огромного карпа в платном водоёме за посёлком Тулинский.

— Мы сидели с шести утра до трёх дня, мелких карасиков полавливали. А потом у меня произошла поклёвка. И потом мы товарищем вытаскивали его 24 минуты. Он упирался. Подсак (сачок для рыбы — прим. ред.) сломали, пока вытаскивали рыбу из воды, — рассказал корреспонденту НГС Сергей Долгополов.

По словам рыбака, он до сих пор в шоке от такого улова.

— Первый раз в жизни таких ловлю. Взвесили — 8,2 килограмма. Это нормальных хороший карп, — добавил он.

В прошлый понедельник новосибирец поймал 11-килограммовую щуку на Оби в Колыванском районе.

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Рыбалкакарпогромная рыба
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