Под Новосибирском рыбаки поймали 8-килограммового карпа — смотрите, какой он огромный

Новосибирский рыбак Сергей Долгополов вместе с другом Алексеем поймали огромного карпа в платном водоёме за посёлком Тулинский.

— Мы сидели с шести утра до трёх дня, мелких карасиков полавливали. А потом у меня произошла поклёвка. И потом мы товарищем вытаскивали его 24 минуты. Он упирался. Подсак (сачок для рыбы — прим. ред.) сломали, пока вытаскивали рыбу из воды, — рассказал корреспонденту НГС Сергей Долгополов.

По словам рыбака, он до сих пор в шоке от такого улова.

— Первый раз в жизни таких ловлю. Взвесили — 8,2 килограмма. Это нормальных хороший карп, — добавил он.