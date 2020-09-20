Новосибирцы встали в 7-километровую пробку на Бердском шоссе

Вечером в воскресенье, 20 сентября, новосибирцы встали в длинную, уже традиционную пробку в сторону города на Бердском шоссе.

По оценкам сервиса «Яндекс.Карты», затор растянулся на 7 километров. Движение сильно затруднено от поворота от Бердска до поворота на улицу Русскую. Причём на данном участке нет ни дорожных работ, ни ДТП.

