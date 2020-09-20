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Новосибирцы встали в 7-километровую пробку на Бердском шоссе

Причина затора не установлена

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На подъезде к городу собирается ещё два затора

На подъезде к городу собирается ещё два затора

Вечером в воскресенье, 20 сентября, новосибирцы встали в длинную, уже традиционную пробку в сторону города на Бердском шоссе.

По оценкам сервиса «Яндекс.Карты», затор растянулся на 7 километров. Движение сильно затруднено от поворота от Бердска до поворота на улицу Русскую. Причём на данном участке нет ни дорожных работ, ни ДТП.

Затор растянулся на несколько километров

Затор растянулся на несколько километров

Кроме этого в сторону города собирается ещё несколько заторов: из-за аварии в левом ряду около разъезда Иня и на улице Большевистской и сразу за Бугринским мостом.

На этой неделе водителям Новосибирска пришлось несколько раз стоять в длинных пробках на Станционной и Димитровском мосту из-за ремонтных работ на площади Энергетиков.

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пробкаситуация на дорогах
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