Новосибирцы встали в 7-километровую пробку на Бердском шоссе

Вечером в воскресенье, 20 сентября, новосибирцы встали в длинную, уже традиционную пробку в сторону города на Бердском шоссе.
По оценкам сервиса «Яндекс.Карты», затор растянулся на 7 километров. Движение сильно затруднено от поворота от Бердска до поворота на улицу Русскую. Причём на данном участке нет ни дорожных работ, ни ДТП.
Кроме этого в сторону города собирается ещё несколько заторов: из-за аварии в левом ряду около разъезда Иня и на улице Большевистской и сразу за Бугринским мостом.
На этой неделе водителям Новосибирска пришлось несколько раз стоять в длинных пробках на Станционной и Димитровском мосту из-за ремонтных работ на площади Энергетиков.