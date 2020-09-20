"Били палкой, шваброй, уздой": мужчина из села под Новосибирском рассказал, что его избили полицейские

27-летний житель села Усть-Изес Венгеровского района Новосибирской области Михаил Бондаренко рассказал, что его избили сотрудники полиции.
Инцидент, со слов мужчины произошел вечером в субботу, 19 сентября, около семи часов вечера. Михаил собирался на ферму, где работает скотником. Когда он запрягал коня, приехали 8–10 полицейских на двух автомобилях, чтобы осмотреть дом.
— Они и до этого днем пару раз приезжали, в этот раз приехали на обыск, — рассказал Михаил Бондаренко корреспонденту НГС. — Они искали Юру Мыльникова — это моего кума брат двоюродный. Видел я его раза два, мы с ним не общались. Его разыскивают по подозрению в поджоге — несколько дней назад в селе сгорел дом бывшего председателя колхоза. Он позвонил недавно, попросил свозить его с супругой в Венгерово, я не мог и отказался, на этом все. А полицейским якобы кто-то сказал, что он может быть у меня. Они не дали даже привязать коня, меня под руки и в ограду — давай обыскивать дом, баню, сараи. Когда они ничего не нашли, я начал требовать у них ордер на обыск, стали говорить, что у них «зеленый свет», «полномочия» и «право на отстрел нас».
После вопроса мужчины его начали бить прямо на глазах у испуганных детей — сыновей 8 и 10 лет. Дочка, год и 10 месяцев, спала. Потом Михаила вывели из дома и уже за оградой, на улице, его и еще нескольких мужчин, которые были знакомы с Мыльниковым, полицейские буквально пинками загнали в машины и вывезли в лес за селом, где жестоко избили. Пока Михаил еще лежал в машине, он слышал рядом выстрелы.
— Пинали, били ногами, по телу, голове, везде, в лицо кулаком били. Били чем попадется — палкой, шваброй, уздой. Меня сегодня врач спрашивал, терял ли я сознания, а я, говорю, и не успевал — меня ударами сразу приводили в чувства. Отбили все. Просто изверги. Я всех давно их знаю в лицо, даже не представлял, что когда-то такое будет. Я мужчина, всякое в жизни было, но так меня никогда не избивали. Я думал, убьют, реально убьют. Даже думал, пусть убьют уже, чем терпеть такие побои. С ушей шла кровь, челюсть болит, голова кружится, меня рвало всю ночь.
Избив мужчин, полицейские запихали всех мужчин кроме Михаила в машины и увезли — сельчане до сих пор не знают, куда их увезли, ни в одной инстанции не дают информации.
Михаил немного пришел в себе добрался до дома, где его ждали перепуганные дети — ночью они плохо спали, кричали во сне. Дети теперь боятся, что снова придут полицейские, опять уведут и изобьют папу.
— У нас раньше с ними были стачки — они говорили, подбросим тебе что-нибудь и засадим, детей твоих заберем в детский дом, нам надо делать планы, иди дергай коноплю, найди, кого нам «закрыть», сдай, иначе найдем, за что тебя «закрыть». Так реагировали, когда я жаловался на их бездействие, превышение полномочий. Идешь в прокуратуру — там звонят нашим полицейским, те все отрицают, тогда нам говорят — ну, они так больше не будут. А они в этот раз вообще побили.
От соседей потом была информация, что полицейские покупали водку в местном магазине, их якобы видели пьяными, также говорили о стрельбе за лесом.
Сегодня Михаил съездил, снял побои в приемном покое, завтра поеду в прокуратуру, к психиатру и невропатологу — проверять голову, возможно, сотрясение.
Сейчас областная полиция проводит служебная проверка по обстоятельствам, указанным Михаилом. Сегодня, 20 сентября из медучреждения, где мужчина снимал побои, в муниципальный отдел полиции поступило сообщение о местном жителе 27 лет с ушибленной раной плеча и левой боковой области.
В пресс-службе МВД по НСО сообщили, что мужчина был ранее неоднократно судим. По словам самого Михаила, у него была судимость за кражу в возрасте 17-ти лет. Источник НГС в правоохранительных органах сообщил также о судимости за угрозу убийством своей супруги в 2017 и 2018 годах, также был неоднократно осужден за вождение в нетрезвом виде. Врио начальника ГУ МВД России по Новосибирской области назначил проведение служебной проверки по факту обстоятельств получения травм Михаилом. На место выехали сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области.
Если противоправные действия сотрудников органов внутренних дел подтвердятся, они будет уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством РФ, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Региональный следком также организовал доследственную проверку по факту происшествия.
— В ходе доследственной проверки будут устанавливаться и опрашиваться должностные лица и свидетели для установления картины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.