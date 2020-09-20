"Били палкой, шваброй, уздой": мужчина из села под Новосибирском рассказал, что его избили полицейские

После вопроса мужчины его начали бить прямо на глазах у испуганных детей — сыновей 8 и 10 лет. Дочка, год и 10 месяцев, спала. Потом Михаила вывели из дома и уже за оградой, на улице, его и еще нескольких мужчин, которые были знакомы с Мыльниковым, полицейские буквально пинками загнали в машины и вывезли в лес за селом, где жестоко избили. Пока Михаил еще лежал в машине, он слышал рядом выстрелы.

— Пинали, били ногами, по телу, голове, везде, в лицо кулаком били. Били чем попадется — палкой, шваброй, уздой. Меня сегодня врач спрашивал, терял ли я сознания, а я, говорю, и не успевал — меня ударами сразу приводили в чувства. Отбили все. Просто изверги. Я всех давно их знаю в лицо, даже не представлял, что когда-то такое будет. Я мужчина, всякое в жизни было, но так меня никогда не избивали. Я думал, убьют, реально убьют. Даже думал, пусть убьют уже, чем терпеть такие побои. С ушей шла кровь, челюсть болит, голова кружится, меня рвало всю ночь.

Избив мужчин, полицейские запихали всех мужчин кроме Михаила в машины и увезли — сельчане до сих пор не знают, куда их увезли, ни в одной инстанции не дают информации.