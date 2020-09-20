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Новосибирск вошел в пятерку крупнейших городов России, где сильнее всего дорожает аренда «однешек» и «двушек»

В целом рост небольшой, но мы на втором месте после Москвы по стоимости аренды однокомнатного жилья

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По стоимости аренды однокомнатного жилья Новосибирск на втором месте, а двухкомнатного&nbsp;— на пятом среди крупнейших городов России

По стоимости аренды однокомнатного жилья Новосибирск на втором месте, а двухкомнатного — на пятом среди крупнейших городов России

Новосибирск оказался на второй позиции после Москвы в списке крупнейших городов России, в которых сильнее всего дорожает аренда онднокомнатных квартир жилье. Такие данные приводит аналитический центр ЦИАН.

Аналитики сравнили стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир в сентябре 2019 года, августе и сентябре 2020 года. В список вошли 15 крупнейших городов России.

На первом месте по динамике стоимости аренды однокомнатного жилья находится Москва — здесь средняя ставка аренды повысилась на 5,50%. Следом идет Новосибирск — здесь съем подорожал на 3,90%.

А вот по второму показателю Москва (5,40%) находится после Самары (5,80%), а Новосибирск с результатом 4,20% уступает еще двум городам — Нижнему Новгороду и Воронежу.

По данным ЦИАН, средняя стоимость аренды жилья однокомнатного жилья в Новосибирске за год повысилась с 18 до 18,7 тысяч рублей, двухкомнатного — 24,2 до 25 тысяч рублей в месяц.

Давайте посмотрим на самые шикарные варианты квартир для покупки в Новосибирске. Например, у Оперного театра продают роскошную квартиру с позолоченными кранами и бассейном на террасе.

Площадь двухуровневого жилья такая большая, что в нём легко заблудиться.

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