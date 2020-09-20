Новосибирск вошел в пятерку крупнейших городов России, где сильнее всего дорожает аренда «однешек» и «двушек»

Новосибирск оказался на второй позиции после Москвы в списке крупнейших городов России, в которых сильнее всего дорожает аренда онднокомнатных квартир жилье. Такие данные приводит аналитический центр ЦИАН.



Аналитики сравнили стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир в сентябре 2019 года, августе и сентябре 2020 года. В список вошли 15 крупнейших городов России.

На первом месте по динамике стоимости аренды однокомнатного жилья находится Москва — здесь средняя ставка аренды повысилась на 5,50%. Следом идет Новосибирск — здесь съем подорожал на 3,90%.