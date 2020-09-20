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Тема дняКак отличить ОРВИ от коронавируса

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Сначала тепло, потом холод и дожди — изучаем прогноз погоды на следующую неделю

Ночи также будут холодными

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Вторник будет сильно отличаться от теплого понедельника&nbsp;— холод, дождь, сильный ветер

Вторник будет сильно отличаться от теплого понедельника — холод, дождь, сильный ветер

Предстоящая неделя начнется с тепла. В понедельник, 21 сентября, температура воздуха днем составит +19... +23 градуса, будет ясно и солнечно, ночью столбик термометра опустится до +14... +15 градусов.

Вторник, среда и четверг, 22, 23 и 24 сентября, будут пасмурными, дождливыми и прохладными. Температура воздуха в эти дни составит +12... +13 градусов тепла, ожидается небольшой дождь.

Еще сильнее похолодает в пятницу, 25 сентября — в этот день температура воздуха до +10 градусов, также ожидается дождь. Такая же погода будет и в субботу, 26 сентября. Воскресенье, 27 сентября, также будет прохладным и пасмурным, однако дождя в этот день не ожидается.

Ночи будут холодными, +6... +9 градусов. В целом дни будут не особо ветреными, однако во вторник скорость ветра юго-западного ветра составит 5,8 метра в секунду.

В такую погоду люди очень часто простывают. Однако мы все еще не победили коронавирус, поэтому необходимо научиться отличать его традиционных напастей осени — ОРВИ и гриппа. Медицинский обозреватель Мария Тищенко узнала у врачей, как всё же попытаться отличить эти вирусы друг от друга и на что обращать внимание.

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