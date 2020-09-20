Сначала тепло, потом холод и дожди — изучаем прогноз погоды на следующую неделю

Предстоящая неделя начнется с тепла. В понедельник, 21 сентября, температура воздуха днем составит +19... +23 градуса, будет ясно и солнечно, ночью столбик термометра опустится до +14... +15 градусов.



Вторник, среда и четверг, 22, 23 и 24 сентября, будут пасмурными, дождливыми и прохладными. Температура воздуха в эти дни составит +12... +13 градусов тепла, ожидается небольшой дождь.

Еще сильнее похолодает в пятницу, 25 сентября — в этот день температура воздуха до +10 градусов, также ожидается дождь. Такая же погода будет и в субботу, 26 сентября. Воскресенье, 27 сентября, также будет прохладным и пасмурным, однако дождя в этот день не ожидается.