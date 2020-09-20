За сутки от коронавируса скончались три сибирячки, еще 61 человек заразился инфекцией

По данным оперативного штаба Новосибирской области, на утро 20 сентября в регионе зарегистрирован 61 новый случай коронавирусной инфекции (всего — 12 471 случай, в том числе у 739 детей). Еще 34 человека выписали с выздоровлением. За все время в регионе от коронавируса вылечились 11 323 человек.

— Скончались еще три женщины, им было 58 лет, 65 лет и 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 413 человек, — сообщили в оперштабе.

Сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся 34 человека, на ИВЛ — 5 пациентов. Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1148 человек. В больницы районов области госпитализированы 426 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. Всего в Новосибирской области сделано 486 115 тестов на коронавирус.