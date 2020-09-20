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Закончились поиски пропавшей неделю назад жительницы Новосибирска

Женщину нашли живой

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Все это время женщина находилась у друзей

Все это время женщина находилась у друзей

Нашлась пропавшая неделю назад 43-летняя жительница Новосибирска Олеся Шевцова. Все это время женщина находилась у друзей.

Пропавшую нашли вечером в субботу, 19 сентября, сотрудники полиции. В этом им помогли знакомые женщины.

— Девушка найдена, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщила корреспонденту НГС представитель ГУ МВД по НСО Наталья Жуласова. — Длительное время находилась у друзей. Заявление о пропаже подавали родственники. Сотрудники полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения, отрабатывали все версии, в том числе исчезновение криминального характера, так как девушки не было уже давно. В ходе отработки лиц, имеющих к ней отношение, вышли на ее знакомых и они уже помогли найти.

Олеся Шевцова ушла из дома 12 сентября. Неделю ее местонахождение было неизвестно, полицейские обращались за помощью к возможным очевидцам.

А несколько дней назад в Новосибирске пропал 25-летний Павел Елизаров. Он уехал вечером от своей матери Анастасии на машине друга, которая находится в залоге. Когда на следующий день мать позвонила сыну, то услышала, что его избивают незнакомые люди.

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