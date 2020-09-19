Следователи установили причину обрушения на Станционной, где рабочего завалило землей

— В какой-то момент рухнула одна из стен ямы, состоящая из земли и кирпича. На момент обвала глубина ямы составляла 3 метра 10 см. В настоящий момент пострадавший находится в больнице.

Представитель регионального СК РФ сообщила, что пострадавший в сознании, его состояние стабильное.

— По предварительным данным, земля обвалилась из-за дождей, так как намокла и была тяжёлой. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району Новосибирска СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сказала Анастасия Кулешова.

Пострадавшего рабочего искали и откапывали несколько часов при помощи техники. Мужчина остался в живых благодаря воздушным карманам, которые образовались в земле при обрушении.