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Тема дняСтроителя засыпало землей. Его искали 1,5 часа

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Следователи установили причину обрушения на Станционной, где рабочего завалило землей

Мужчину искали под завалами несколько часов

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На 54-летнего рабочего, стоящего на дне трёхметровой ямы, рухнула стена из земли и кирпича

На 54-летнего рабочего, стоящего на дне трёхметровой ямы, рухнула стена из земли и кирпича

Стали известны подробности ЧП на Станционной в Новосибирске, где 18 сентября на рабочего, который стоял на дне трехметровой ямы, рухнула стена из земли и кирпича.

Инцидент, как сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ по Новосибирской области Анастасия Кулешова, произошёл в 17:15 при прокладывании трубопровода в Ленинском районе. Работы выполняла подрядная организация — ООО «Сити Строй». Рабочие выкапывали яму, в которой в момент происшествия находился их коллега.

— В какой-то момент рухнула одна из стен ямы, состоящая из земли и кирпича. На момент обвала глубина ямы составляла 3 метра 10 см. В настоящий момент пострадавший находится в больнице.

Представитель регионального СК РФ сообщила, что пострадавший в сознании, его состояние стабильное.

— По предварительным данным, земля обвалилась из-за дождей, так как намокла и была тяжёлой. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району Новосибирска СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сказала Анастасия Кулешова.

Пострадавшего рабочего искали и откапывали несколько часов при помощи техники. Мужчина остался в живых благодаря воздушным карманам, которые образовались в земле при обрушении.

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обрушениерабочий
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