«Молились, чтобы не сорвалось»: 7 фото блистательной премьеры в НОВАТе после полугодового перерыва

— Я против каких-то сценических версий, надо уметь поставить так, как написал это Петр Ильич Чайковский. Если вы не умеете так это сделать — лучше не прикасаться. Потому что это самая гениальная его опера. Самая светлая, самая чистая. Он создал изумительный образ женщины. Мы видим, насколько богат может быть человеческий мир. Насколько он тонкий, — объяснил режиссёр-постановщик Иркин Габитов. — Разговоры на любовную тему, о жизни, о смысле, о мироздании — это настолько тонко, интересно и проникновенно. Я хочу, чтобы эта гениальная музыка Петра Ильича Чайковского отодвинула страшный коронавирус и очистила нас от скверны.



Открытие театрального сезона с трепетом в этом году ждали не только зрители, но и артисты.

— Последний спектакль в театре был 18 марта. Трудно представить, что происходит внутри артистов, которые выйдут сейчас на сцену и увидят полный зал. Мы на это — на полный зал — честно говоря, вообще не рассчитывали. Мы были уже рады тому, что можно зайти в театр, репетировать. И молились, чтобы не сорвалось. Как бы эта премьера не прошла, она навсегда останется особенной, — уверен дирижёр НОВАТа Дмитрий Юровский.