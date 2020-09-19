«Молились, чтобы не сорвалось»: 7 фото блистательной премьеры в НОВАТе после полугодового перерыва

НОВАТ открыл сезон шикарной оперой «Иоланта»
Театральный сезон в новосибирском оперном театре открылся 19 сентября с премьеры оперы «Иоланта». НОВАТ не принимал зрителей с марта — из-за карантина по коронавируса. Корреспонденты НГС побывали на премьере и сделали для вас несколько ярких кадров.
«Иоланта» — одноактовая опера Петра Чайковского, написанная в 1891 году.
— Это такая опера, с которой ты каждый раз соприкасаешься, как в первый раз. Одна из самых хрупких опер. Музыка в этой опере очень близка к драматическому театру, — рассказал дирижёр НОВАТа Дмитрий Юровский.
— Я против каких-то сценических версий, надо уметь поставить так, как написал это Петр Ильич Чайковский. Если вы не умеете так это сделать — лучше не прикасаться. Потому что это самая гениальная его опера. Самая светлая, самая чистая. Он создал изумительный образ женщины. Мы видим, насколько богат может быть человеческий мир. Насколько он тонкий, — объяснил режиссёр-постановщик Иркин Габитов. — Разговоры на любовную тему, о жизни, о смысле, о мироздании — это настолько тонко, интересно и проникновенно. Я хочу, чтобы эта гениальная музыка Петра Ильича Чайковского отодвинула страшный коронавирус и очистила нас от скверны.
Открытие театрального сезона с трепетом в этом году ждали не только зрители, но и артисты.
— Последний спектакль в театре был 18 марта. Трудно представить, что происходит внутри артистов, которые выйдут сейчас на сцену и увидят полный зал. Мы на это — на полный зал — честно говоря, вообще не рассчитывали. Мы были уже рады тому, что можно зайти в театр, репетировать. И молились, чтобы не сорвалось. Как бы эта премьера не прошла, она навсегда останется особенной, — уверен дирижёр НОВАТа Дмитрий Юровский.
Премьера прошла на ура. После завершения оперы, зал не отпускал артистов со сцены минут 15.
В прошлом году большой зал НОВАТа открылся после реконструкции премьерой балета Джорджа Баланчина «Драгоценности». Она состоялась вечером 29 ноября, но корреспонденты НГС смогли увидеть постановку на день раньше, во время генеральной репетиции. 20 самых ярких моментов знаменитого балета можно увидеть здесь.